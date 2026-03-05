WBC 應援專機熱血啟航！虎航限定應援禮、黑糖麻糬饅頭大放送。

台灣虎航應援專機今日熱血啟航！從報到櫃檯到機艙處處充滿WBC氛圍，更提供虎將饅頭與應援禮力挺中華隊。

隨著 2026 年世界棒球經典賽 WBC 正式點燃戰火，全台球迷的熱情也隨之沸騰。台灣虎航今年特別與台灣運動觀光發展協會聯手，將往返桃園與東京成田的 IT200 到 IT203 航班化身為專屬應援機。旅客從報到櫃檯開始就能感受到滿滿的球場元素，機艙內更佈置了專屬應援頭墊紙。這場萬呎高空的加油派對，不僅要載著熱血球迷直奔東京巨蛋現場，更要用最台味的黑糖麻糬饅頭與應援禮，陪伴中華隊英雄們一路翱翔奪勝。



▲熱血球迷現身桃園機場報到櫃檯，手持台灣虎航專屬應援毛巾，準備飛往東京為WBC中華隊英雄們大聲吶喊加油。

▲台灣虎航貼心為WBC專機旅客準備了應援毛巾與主題頭墊紙，讓機艙每個角落都充滿力挺中華隊的熱情能量。





台灣虎航應援專機熱血啟航

今天搭乘台灣虎航前往東京的旅客真的超級幸運，因為 IT200 到 IT203 往返桃園與成田的航班，全都換上了應援主題的頭墊紙。最受矚目的 IT202 航班更是氣氛滿點，空服員特別換上應援版工作圍裙，讓機艙瞬間變成移動加油站。先前限量開賣即秒殺的應援套票組，今天也帶著 30 組熱血球迷一起飛。大家帶著滿滿的鬥志準備進攻東京巨蛋，期待在現場用最大聲的吶喊，展現台灣球迷最瘋狂的熱情與力量。



▲走進台灣虎航應援專機機艙，一整排整齊且色彩鮮艷的WBC主題應援頭墊紙超級搶眼，讓旅客一登機就感受到濃厚的賽事氛圍。





限定虎將饅頭與應援禮大滿足

除了氣氛營造，台灣虎航在 IT202 航班上準備的驚喜更是誠意十足。每位旅客都能獲得一份設計感十足的應援毛巾，這可是現場加油最不可或缺的應援神器。最讓人捨不得吃的就是虎將應援黑糖麻糬饅頭，可愛的虎將戴上球帽手持棒球，搭配濃郁的黑糖香氣與Ｑ彈麻糬，象徵台灣在地的好滋味。這份充滿幸福感的小點心不僅暖了球迷的胃，更讓長途飛行多了一份驚喜，讓大家在飛機上就能感受到回味無窮的應援樂趣。



▲機上驚喜現身，這款造型超萌的虎將應援黑糖麻糬饅頭，手持棒球的可愛模樣讓搭乘虎航前往WBC賽場的球迷直呼捨不得吃。





萬呎高空有獎徵答挺中華隊

飛行航程中驚喜不間斷，機艙內直接舉辦中華隊小知識有獎徵答，讓原本安靜的機艙化身為萬呎高空的應援台。空服員與旅客們熱烈互動，答對的球迷還能帶走精美的神祕小禮物。活動最後由董事長黃世惠帶領全體旅客一起集氣，預祝中華隊在接下來的比賽中旗開得勝。作為飛航日韓航點最多的低成本航空，台灣虎航這次用最真誠熱情的方式，陪伴全台球迷一起站上加油最前線，共同見證這段難忘的體育盛事與熱血榮耀。



▲台灣虎航親切的客艙組員換上，陪伴熱血球迷直奔WBC東京賽場。

台灣虎航 WBC 應援專機活動

活動航線：2026 年 3 月 5 日桃園往返東京成田（IT200、IT201、IT202、IT203）

專屬佈置：全機更換應援頭墊紙，報到櫃檯至機艙皆具備應援氛圍

限定服務（IT202）：空服員換穿應援圍裙、舉辦高空有獎徵答贈精美好禮

專屬贈品（IT202）：每位旅客贈送「限定應援毛巾」與「虎將應援黑糖麻糬饅頭」乙份





