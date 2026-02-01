> 旅遊 > 2026中台灣燈會搶先看！巨型姆明在湖面划船，台中中央公園變身姆明樂園。

「2026中台灣燈會」進入倒數，中央公園化身姆明樂園。巨大划船姆明、各式氣偶裝置搶眼，白天即可拍出療癒畫面，夜間點燈後更成打卡熱點。

台中年度重點活動之一的「2026中台灣燈會」已正式進入倒數階段。近日若行經台中中央公園，明顯感受燈會氛圍逐漸升溫，多組燈會造景已陸續進駐園區，為活動提前暖身。其中以人氣角色「姆明」系列相關裝置最受矚目，雖然燈會尚未正式點燈，但在自然光下，整體視覺效果已相當吸睛，已經吸引不少姆明粉絲特地前來拍照。

▲「2026中台灣燈會」以人氣角色「姆明」系列裝置最受矚目。（攝影：楊婷雅）
2026中台灣燈會亮點！巨大姆明在湖中划船

「2026中台灣燈會」佈展內容持續曝光，最受矚目的亮點莫過於人氣角色「姆明一族」驚喜現身中央公園景觀湖區。巨大姆明悠閒地在湖面上划船，圓潤可愛的身形與藍天、綠水相互映襯，構成一幅療癒又童趣十足的畫面。主辦單位指出，正式點燈後，湖面燈光與角色裝置相互輝映，預期將進一步提升視覺效果，有望成為本屆燈會最具人氣的拍照打卡熱點。

▲巨大姆明在台中中央公園湖面上划船，成為民眾拍照打卡熱點。（攝影：楊婷雅）
台中中央公園化身姆明樂園

除景觀湖上大型划船姆明為打卡焦點外，台中中央公園園區內也可見多座「姆明一族」氣偶裝置，營造濃厚童話氛圍。包含身穿紅白條紋圍裙的姆明媽媽、趴在地上悠閒閱讀的小美，以及愜意躺在草地上的姆明爸爸，讓姆明粉絲如尋寶們四處拍照留念。不少民眾表示，期待在「2026中台灣燈會」正式開展後，重返現場欣賞夜間燈光下的姆明。

▲身穿紅白條紋圍裙的姆明媽媽。（攝影：楊婷雅）
▲姆明一族的經典角色小美也現身台中中央公園。（攝影：楊婷雅）
「2026中台灣燈會」資訊


日期：2026年2月15日～3月3日（除夕休）
地址：台中中央公園

