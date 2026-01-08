旅日新玩法，前進藏在巨幅畫後的魔法世界，名古屋榮區開設體驗型實境解謎設施「NANICA名古屋」，500平方公尺玩到不想回家。

喜歡解謎的朋友有福了，體驗型解謎設施NANICA在名古屋開二號店了，在諾大的空間裡挑戰五種不同主題的解迷活動，實在太有趣了。

繼去年2月在東京下北澤開設體驗型解謎娛樂設施「NANICA」第一號店後，日本知名實境解謎活動製作公司「TAKARUSH」在名古屋再推第二號店「NANICA名古屋」！超過500平方公尺的廣大空間內，藏著五個完全不同主題的解謎冒險，從新手友善到高手挑戰通通有，準備好進入這個從人類世界隱藏起來的魔法世界了嗎?



巨幅畫作後的秘密入口

踏入NANICA名古屋的瞬間，映入眼簾的就是一幅掛在牆上的巨大畫作。這可不只是普通裝飾，畫作後面藏著通往魔法世界的秘密入口！推開那扇隱藏的門，裡面是多個主題區域和房間，每個空間都有自己的故事與謎題等待破解。時間停止的房間、魔女留下的占星室、出老千的地下賭場，在設施內來回穿梭探索，每走進一個新空間都是全新的驚喜與挑戰。



五大主題解謎冒險

所有解謎內容都以「解開魔法之謎」為核心概念，從簡單到困難分成五個等級，無論是第一次玩解謎遊戲的新手，還是身經百戰的解謎高手，都能找到適合自己的挑戰。



MIRROR 鏡之館：左右對稱的異變探索

「鏡之館」是個被魔女施了魔法的房間，現實世界與鏡中世界交織混雜，分不清哪個才是真實。在這裡你要透過占卜面對真實的自己，在左右對稱的房間中找出隱藏的異常之處，還要發現房間裡發生的怪事並找到出口的門。這個關卡考驗的是觀察力和直覺，適合喜歡「大家來找碴」和視覺錯覺挑戰的人，保證玩到眼睛脫窗還捨不得離開！



STASIS 時間停止的郵便局：化為實體的信件之謎

走進「時間停止的郵便局」，整個魔法郵局都凝結在某個瞬間。最神奇的是原本扁平的信紙竟然變成3D立體物件漂浮在空中，可以真的「拿起」那些文字來閱讀！就像在玩實境版的尋寶遊戲，找出關鍵信件拼湊出事件真相。



PORTAL 魔法商店街：初心者的魔法跑腿任務

如果你是解謎新手，「魔法商店街」絕對是最佳起點！故事從你迷路闖入陌生的魔法商店街開始，必須完成在魔法世界的第一次「魔法跑腿」任務。過程中會用到會發光的特殊紙張、需要聞味道或摸觸感的五感挑戰，每個環節都設計得很有梗又不會卡關卡到想摔手機。玩完之後你會覺得「欸我好像也可以當解謎達人」，成就感滿滿！



DOUBT 出老千賭場：看穿詐術的頭腦對決

喜歡動腦的玩家一定要挑戰「地下賭場」！潛入傳說中的黑暗賭場，你的任務是看穿各種詐術和機關。這個關卡結合了解謎、邏輯推理和找出必勝策略的遊戲元素，難度偏高但破解後的成就感也超級爽，是給喜歡燒腦挑戰的高手準備的硬核關卡。



DRAW 天空電梯：1月下旬登場的連續解謎馬拉松

預計2026年1月下旬推出的「天空電梯」是最刺激的關卡！從地上500層出發，目標是抵達傳說中藏有秘寶的1000層。電梯每上升一層都會出現新謎題，你必須不斷解謎才能繼續往上，這種連續解謎的緊張感和刺激度滿點，絕對讓解謎迷欲罷不能。

魔女商店的魔法周邊

玩完解謎別急著走！設施內還有魔女經營的商品區，販售各種魔法主題的雜貨小物，還有可以帶回家慢慢玩的「外帶解謎」題目。現場也提供原創飲料，可以邊喝邊討論剛才的解謎過程，或是研究帶回家的謎題。這些周邊商品都充滿巧思，無論是送禮或自己收藏都很適合。

設施資訊

設施名稱：「NANICA-NAGOYA-（ナニカ-ナゴヤ-NANICA-NAGOYA-）」

地址：愛知県名古屋市中区栄3-32-6 BECOME SAKAE4F

營業時間：11：00～21：00；六日假10：00～21：00

公休⽇：毎週三