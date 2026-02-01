2026年節聚餐首選！驢子餐廳「驢子+1」活動開跑，點爐烤豬排即贈澳洲氣泡飲，私心必買華泰太陽鳳梨酥。

驢子餐廳推出「驢子+1」活動，全時段免低消並招待 240 元飲品。華泰鳳梨酥獨家太陽造型禮盒，年節聚餐與送禮首選一次看。

迎接 2026 年新春，台北街頭的年味逐漸濃厚。在農曆年節的聚餐旺季，如何在喧囂的節慶氛圍中尋找一處既具備飯店品質，又能讓靈魂感到自在放鬆的用餐空間，成為許多饕客的心頭大事 。華泰大飯店集團旗下的「驢子餐廳 L'IDIOT GRILL&PASTA」，近期打破傳統飯店的高端門檻，推出極具誠意的「驢子+1」酬賓活動，邀請食客在零壓力的環境下，細細品味匠心獨具的爐烤料理與手作義大利麵 。

▲驢子餐廳推出「驢子+1」活動，點指定系列餐點即招待最高價值 240 元飲品乙杯。活動不分平假日、全時段適用，且餐廳免低消，讓飯店級的義式料理變得更親民、更超值。 圖／驢子餐廳提供；窩客島整理



驢子餐廳翻轉飯店高貴迷思，免低消與指定飲料招待讓聚餐更 Chill

對於現代食客而言，最理想的用餐狀態是即便身處高級飯店環境，也能像在家中客廳般隨興。驢子餐廳正是以此為核心理念，全面推動「零距離、無負擔」的體驗 。近期推出的「驢子+1」活動，只要點選指定系列的義大利麵、燉飯或爐烤餐點，餐廳便會大方招待一杯最高價值 240 元的指定飲料 。品項豐富程度令人驚喜，從口感細膩的澳洲賓德寶氣泡飲，到泡沫緜密的義大利沛羅尼生啤酒，或是每日新鮮現榨的鮮甜果汁，通通包含在內 。最難能可貴的是，此活動不分平日或假日，全時段均適用，且餐廳堅持免收低消與免收水資，讓高品質的義式美食真正走入日常，不再是遙不可及的奢侈享受 。

▲私心推薦！「手工肉醬大水管麵」搭配每日新鮮現打的柳橙汁，酸甜果香中和濃郁肉醬，清爽解膩讓用餐更加 Chill。 圖／驢子餐廳提供；窩客島整理

職人精神注入爐烤工藝，松露楓糖豬排與手工肉醬大水管麵的極致碰撞

在驢子餐廳的菜單中，處處可見對食材與火侯的堅持。主廚私心推薦的「手工肉醬大水管麵」，選用自製的加厚麵體，為的是確保每一口都能完整承載慢火熬製的濃稠肉醬，讓咀嚼時的嚼勁與醬汁的鹹鮮達成完美平衡 。另一道經典之作「松露楓糖豬排」，則展現了極致的爐烤工藝 。主廚以熱奶油反覆澆淋，精準鎖住飽滿肉汁，搭配特製的松露楓糖醬與香烤蘋果片，甜鹹交織的層次感在舌尖綻放，令人回味無窮 。若是海鮮愛好者，則不能錯過「瘋狂之水燉煮海鮮與海虎蝦」，這道菜匯聚了橄欖、鯷魚與酸豆的風味，搭配鮮甜的小卷與焦香海虎蝦，將大海的精華濃縮於一盤之中 。

▲驢子餐廳的經典之作「松露楓糖豬排」，展現主廚對火侯的精準掌控，透過熱奶油反覆澆淋封存飽滿肉汁。搭配香醇的松露楓糖醬汁與香煎蘋果片，在甜鹹交織間勾勒出細膩層次。 圖／驢子餐廳提供；窩客島整理



華泰鳳梨酥禮盒獲專利肯定，太陽造型果乾內餡成就春節伴手禮首選

除了餐廳的精彩表現，華泰大飯店集團長年熱銷的「華泰鳳梨酥禮盒」，在 2026 年春節前夕再度引發搶購熱潮 。這款禮盒擁有獨家專利認證，徹底打破了傳統鳳梨酥的方塊形象 。設計師以「熱情的太陽」為視覺意象，將經歷 48 小時低溫烘烤的金黃鳳梨果乾置於最上層，外觀極具現代感 。內餡部分則採取土鳳梨與冬瓜醬的獨門比例，並別出心裁地加入日本柚子絲提味，不僅能看到紮實的果肉，更能嚐到層次分明的酸甜香氣 。這款 6 入裝、售價 780 元的禮盒，因其圓滿的造型與「旺來」的寓意，已成為國內外旅客指名與企業贈禮的最佳選擇 。

▲華泰鳳梨酥禮盒以「熱情的太陽」為視覺核心，象徵著新的一年圓滿且充滿能量。這款憑藉紮實口碑、默默累積極高好評的實力派伴手禮，是年節贈禮的最佳選擇。6 入禮盒 NT$780。 圖／華泰大飯店集團提供；窩客島整理

「驢子+1」點指定餐點招待飲料活動 。

活動時間：2026 年新春期間，不分平假日、全時段適用 。

活動內容：

凡點選「義大利麵&燉飯」或「爐烤系列」餐點，即招待最高價值 240 元之指定飲料乙杯（如澳洲賓德寶氣泡飲、義大利沛羅尼生啤酒、現榨果汁等）。

全時段免收低消、免收水資 。

春節伴手禮「華泰鳳梨酥禮盒」（6 入）售價 NT$780，需 3 個工作天前預訂並完成付款 。

驢子餐廳 春大直店：台北市中山區樂群三路 303 號 3 樓 ｜訂位專線 0903-393-098 。

驢子餐廳 賦樂旅居店：台北市大安路一段 56 號 1 樓 ｜訂位專線 0903-393-008 。

鳳梨酥預訂專線：0903-393-008

