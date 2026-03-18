搭捷運賞繡球花！大安森林公園繡球花大滿開，週末市集 音樂會都要跟。

2026 台北杜鵑花季大滿開！拾花號方舟載滿 8 大品系杜鵑、2000 盆繡球花海美翻天，更有日系花手水與侏羅紀恐龍驚喜亮點。編輯 鄭雅之表示：這週好天氣快到大安森林公園賞花、拍美照！

▲步道旁充滿層次感的繡球花景，是三月台北旅遊不可錯過的打卡點。(攝影：鄭雅之)

▲大安森林公園洋繡球花進入最佳觀賞期，粉嫩花叢吸引眾多遊客。(攝影：鄭雅之)





大安森林公園繡球花滿開！一年一度最浪漫的「2026 台北杜鵑花季」在大安森林公園開跑至今，終於將迎來最美的滿開階段，讓台北人最方便的後花園變得更美、更浪漫。今年適逢活動 10 週年，台北市府特別以「拾起 10 年春光」為主題，把整座公園打造為停泊在城市中心的綠色方舟。現場不僅有超過 8 個品種的杜鵑花爭奇鬥豔，還有 2000 盆洋繡球花同步綻放。這次更首度結合大型藝術裝置、日式花手水與侏羅紀主題裝飾，邀請台北人一起搭上這艘滿載花香的拾花號，感受城市裡最療癒的春天氣息。

藝術大師操刀打造拾花號打卡點

走進公園最吸睛的絕對是「拾花號杜鵑花屋」，這座由獲獎藝術家共同創作的大型木構裝置，不僅展現職人的精湛工藝，更完美融合在地花農的心血結晶。遊客可以在方舟內近距離欣賞罕見的桃園 1 號、2 號等特色品種，甚至是珍貴的烏來原生種杜鵑。這座花屋不只是拍照背景，更像是一座活生生的生態博物館，讓每一位路過的市民都能透過鏡頭記錄下這份專屬於台北的市花記憶，隨手一拍都是質感滿分的生活大片。



▲台北杜鵑花季拾花號方舟裝置，展現城市綠色生態與十年春日記憶。(攝影：鄭雅之)





繽紛繡球花海與浪漫日系花手水

除了招牌杜鵑花，杜鵑花心心展區更是網美的必訪聖地。步道旁種植了 7 種不同色系的洋繡球花，從夢幻藍紫色到今年首度亮相的純白品種，層次豐富讓人目不暇給。最令人驚喜的是，參考日本寺廟美學，利用自然掉落的花瓣打造唯美「花手水」，讓落花也能以優雅姿態重生。每天早上九點到中午十二點，現場還有專業志工進行導覽解說，帶著大家深入淺出認識花卉知識，讓這場賞花之旅不只好看更好玩，充滿知性的生活儀式感。



▲藍紫色繡球花海夢幻盛開，搭配透明雨傘裝飾極具日系文青感。(攝影：鄭雅之)





恐龍出沒與草地音樂派對

今年的大安森林公園真的不一樣，除了浪漫花海還多了幾分童趣與動感。靠近兒童舞台區域驚喜出現了暴龍與腕龍等巨型裝置，彷彿把公園變成了現實版的侏羅紀世界。而每週六登場的安森音樂派對，更是把異國風情的非洲鼓、拉丁爵士帶進綠意盎然的草地。假日文創市集也販售文創商品和特色花卉。可以一邊野餐一邊聽音樂，或是帶著孩子在花海間尋找恐龍的身影。這種結合藝術、音樂與親子活動的多樣化體驗，讓賞花不再只是走路拍照，而是能玩上一整天的春日小旅行。



▲恐龍出沒大安森林公園，巨型腕龍與暴龍成為賞花必拍亮點。(攝影：鄭雅之)

▲大安森林公園入口處繽紛花藝，可愛單車造景迎接台北杜鵑花季。(攝影：鄭雅之)





2026 台北杜鵑花季 活動資訊

活動日期： 即日起至 2026 年 3 月 31 日

活動地點： 大安森林公園（捷運大安森林公園站）





2026 台北杜鵑花季 必看亮點

拾花號 A'rk： 位於園區核心的大型杜鵑花藝裝置。

杜鵑花心心： 376 株平戶杜鵑與 2000 盆 7 彩繡球花海。

花手水裝置： 參考日本寺廟風格，利用落花打造的漂浮美學。

恐龍特展： 兒童小舞台旁設有暴龍、腕龍等藝術裝置。





2026 台北杜鵑花季 期間限定活動

安森音樂派對： 每週六於兒童小舞台，安排跨文化音樂演出。

繡球花導覽： 每日 9:00 - 12:00 由志工提供專業定點解說。

花季攝影比賽： 歡迎攝影愛好者捕捉花季美景參與徵件。







春天就是要賞花！

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2026 台北杜鵑花季更多照片

▲七彩星苑花海庭園景觀，豐富草花與繽紛積木營造親子互動氛圍。(攝影：鄭雅之) ▲大安森林公園美景，繡球花與多樣花卉共織繽紛地景花海。(攝影：鄭雅之)

▲兩千盆洋繡球花齊放，與綠意盎然的森林公園交織成最美春景。(攝影：鄭雅之)

▲盛開的大紅杜鵑花盆栽妝點公園綠地，展現台北市市花嬌艷姿態。(攝影：鄭雅之)

▲粉嫩與深紅杜鵑花沿著步道綻放，目前已進入台北杜鵑花季盛開期。(攝影：鄭雅之)