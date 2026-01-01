台北米其林一星浪漫獻禮！亞都麗緻打造摯愛情人週，高山英紀法式經典與巴賽麗廳老派約會指南。

2026 年情人節適逢春節，台北亞都麗緻大飯店整合館內兩大頂級法菜餐廳，以「摯愛情人週」拉長浪漫戰線，透過星級主廚的創意工法與經典歐式氛圍，為愛侶打造兼具感官美學與深度味覺的期間限定饗宴。

2026年的浪漫情人節恰逢農曆春節期間，如何在喜慶的節日氛圍中精準捕捉戀人專屬的悸動，成為許多情侶的首要任務 。台北亞都麗緻大飯店特別以此為契機，將浪漫時光延長，提前自2026年2月6日至2月14日推出為期9天的「摯愛情人週」 。本次活動集結館內米其林一星「巴黎廳1930x高山英紀」與充滿歐式古典風情的「La Brasserie巴賽麗廳」，分別以深邃的海洋意象與經典的法式老派約會，為愛侶們編織一場難忘的味蕾記憶 。



▲麗緻熊帶來頂級貝魯迦魚子醬Caviar，奢華寵愛永遠不嫌多。圖／亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

巴黎廳1930x高山英紀 米其林一星的潮湧星火

對於追求極致奢華的戀人，巴黎廳1930x高山英紀是絕對的首選 。這座擁有數十年歷史的正統法式餐廳，以其低調優雅的氛圍與「求婚桌」的美名著稱 。廚藝總監高山英紀今年以「布列塔尼潮湧星火‧摯愛無畏」為主題，設計出每位6,800元+10%起的情人節套餐 。開胃菜「蔬果千層壽司」首次融入淺漬白帶魚，搭配茉莉花茶醋飯與柚子根芹泥，呈現輕盈的微酸層次 。最受矚目的「蟹舞菇漢方魚湯」，利用虹吸壺現場萃取炙烤蟹殼與漢方藥材的精華，將濃郁的高湯注入盤中燙熟鮮肉，讓戀人在暖意中感受心靈的交會 。主菜則提供多重感官享受，包含低溫烹調後輕煎的「日本A5和牛」，以及將海與山並行的「法國藍龍蝦」配綠竹筍法式方旦，展現極致的廚藝美學 。

▲不同層次的粉色草莓三重奏，象徵戀愛酸甜心境。圖／亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

巴賽麗廳老派約會 美好年代的法式浪漫詠嘆調

若嚮往19世紀巴黎餐酒館的古典風情，La Brasserie巴賽麗廳則提供了另一種溫暖的選擇 。這裡有金黃色的欄杆與布根地紅沙發，侍者穿梭其間，營造出濃郁的歐洲老派氣氛 。情人節套餐每位3,600元+10%起，首盤「戀人千層」巧妙結合煙燻牛舌與鴨肝慕斯，層疊出松露的奢華香氣 。精選主餐「愛之醇‧波爾多式和牛」選用鹿兒島和牛嫩角尖沙朗，佐以充滿果香與單寧的紅酒醬汁，象徵愛情的醇厚；另一款「金白之誓‧海鱸」則採用格勒諾布爾地區的經典作法，以焦化奶油與核桃堅果香襯托鮮魚的滋味 。最後以玫瑰花瓣點綴的「諾曼地蘋果塔」收尾，讓這場老派約會寫下最美的一頁 。

▲諾曼地蘋果塔，以玫瑰花瓣染上粉紅氣息。圖／亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



專屬寵愛禮讚 玫瑰花禮與頂級魚子醬的加冕

台北亞都麗緻大飯店不僅在餐點上用心，更透過細膩的服務細節創造幸福記憶 。活動期間凡在巴黎廳用餐，即贈送玫瑰花禮與酒心BonBon 3入禮盒；在巴賽麗廳點選套餐亦可獲得玫瑰花禮與布列塔尼酥餅 。為了進一步提升浪漫質感，賓客還能加購專屬的「麗緻小熊與法國Rosé香檳組」，或者選擇5,000元的「頂級貝魯迦魚子醬Caviar」並免費獲贈2杯香檳 。此外，飯店也針對緻友會員提供最高8折的餐飲優惠，並設立滿額回饋機制 。消費滿2萬元可獲贈La Saison套餐兌換券，滿1萬元則可獲贈雙人法式薄餅下午茶套餐兌換券 。在這充滿儀式感的9天裡，無論是米其林星級的奢華寵愛，還是歐式酒館的優雅敘情，都能讓情侶們在繁忙的春節中尋得一處專屬於彼此的祕密花園 。

▲巴黎廳1930x高山英紀 極致優雅的廳內氛圍，絕對是約會慶祝周年首選。圖／亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

摯愛情人週 — 布列塔尼潮湧星火‧摯愛無畏

活動時間：2026年2月6日至2月14日

活動內容：

巴黎廳1930x高山英紀：情人節套餐每位 6,800 元+10% 起，用餐贈玫瑰花禮與酒心 BonBon 禮盒 。

La Brasserie 巴賽麗廳：情人節套餐每位 3,600 元+10% 起，點套餐贈玫瑰花禮與布列塔尼酥餅 。

限定加購優惠：

麗緻熊與法國 Rosé 香檳組（巴黎廳 5,200 元；巴賽麗廳 4,520 元） 。

頂級貝魯迦魚子醬 Caviar（15克）5,000 元，加贈香檳 2 杯 。

滿額贈禮：

消費滿 20,000 元贈 La Saison 套餐兌換券（價值 3,600 元+10%） 。

消費滿 10,000 元贈雙人法式薄餅下午茶套餐兌換券（價值 1,600 元+10%） 。

地址：台北市民權東路二段 41 號（1F 巴賽麗廳、2F 巴黎廳） 。

訂位專線：+886-2 2597-1234

