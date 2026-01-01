用北海道鮮奶油草莓蛋糕甜寵另一半！台北美福打造最奢華的情人節儀式感與燭光晚餐。

今年情人節強碰春節，台北美福大飯店讓戀人們在返鄉前先浪漫一波。GMT義大利餐廳端出頂級和牛龍蝦餐，烘焙坊則有北海道鮮奶油草莓蛋糕，儀式感直接拉滿。

今年的西洋情人節恰逢農曆春節假期首日，在這個既是團圓也是戀人專屬的日子裡，最適合在返鄉忙碌前夕，先為兩人世界規劃一場充滿儀式感的浪漫時光。位於大直的台北美福大飯店，不僅是台北頂級飯店的代表，今年更由獲得世界奢華餐廳大獎肯定的GMT義大利餐廳，推出期間限定的「燭光絮語」情人節套餐，同時館內的Moment café & bakery也獻上名為「莓好心動」的限定蛋糕，讓戀人們能從舌尖感受到濃濃的愛意，無論是享用正統義式海陸大餐，還是品嚐酸甜交織的草莓甜點，都能在這個特別的節日裡，為彼此的感情寫下最動人的註解。

▲台北美福GMT義大利餐廳推出「燭光絮語」情人節限定套餐，包含澳洲M9和牛與鮮活龍蝦等頂級食材。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理



由佛羅倫斯主廚操刀的台北情人節大餐與正統義式浪漫

若要尋找台北約會餐廳的極致選擇，GMT義大利餐廳絕對榜上有名。來自義大利佛羅倫斯的主廚Massimo Picci，將家鄉的浪漫情懷融入料理設計之中，本次推出的「燭光絮語」套餐，從2月13日至2月15日晚間限定供應。這場饗宴由充滿麥香的佛卡夏麵包揭開序幕，搭配來自西班牙油脂豐腴的Coppa豬頸肉火腿，主廚巧妙地運用新鮮無花果的清甜與火腿的鹹鮮脂香交織，再佐以濃郁的佩克里諾羊奶起司醬，讓賓客在一口之中品嚐到鹹、甜、醇三種層次的完美平衡，彷彿預告著這場燭光晚餐將帶來的無限驚喜。

▲主廚將經典海鮮義式炸餡餅製成愛心形狀，酥脆餅皮下包裹著蛤蠣、鮮蝦等豐盛海味。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

愛心造型海鮮炸餡餅與慢燉鱈魚濃湯打造味蕾驚喜

在開胃菜之後，主廚端出源自義大利南部的經典街頭小吃「海鮮義式炸餡餅」，為了呼應情人節的甜蜜氛圍，特地將其製作成精緻的愛心形狀。金黃酥脆的餅皮下，包裹著蛤蠣、淡菜、章魚和鮮蝦等豐富的海洋精華，一口咬下熱氣奔騰，濃郁的番茄醬汁與牽絲的水牛起司在口中化開，外酥內嫩的口感讓人瞬間置身蔚藍海岸。接續的湯品則展現了對食材原味的極致追求，嚴選大西洋鱈魚經低溫舒肥保留細緻肉質，表皮煎至金黃酥脆後佐以羅勒青醬，上桌時由服務人員緩緩注入費時熬煮的番茄濃湯，天然的果香酸甜巧妙平衡了魚肉油脂，溫潤的口感溫暖了戀人的胃與心。

▲湯品選用低溫舒肥大西洋鱈魚，注入費時熬煮的番茄濃湯，酸甜果香與魚肉油脂完美平衡。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理



澳洲M9和牛肋眼搭配鮮嫩龍蝦演繹頂級海陸盛宴

來到整套菜單的高潮主菜，主廚獻上極致奢華的「海陸雙重奏」，展現台北情人節大餐應有的頂級規格。嚴選澳洲M9等級和牛肋眼，大理石般的油花經過高溫煎製後散發迷人焦香，搭配牛骨熬製的醇厚肉汁，每一口都能感受到牛肉原始的鮮甜與軟嫩。盤中另一大亮點則是香煎彈牙的鮮活龍蝦，滋味甘美鮮甜，佐以時令蔬菜與晶瑩剔透的鮭魚卵點綴，這道結合山珍海味的海陸料理，無疑是這頓晚餐最華麗的展演。而在主菜之前，還有一道象徵粉紅浪漫的「煙燻鮭魚佐綠蘆筍與手工馬鈴薯麵疙瘩」，軟糯的麵疙瘩裹上鮮奶油與番茄調和的醬汁，搭配獨特義式香料醃製的鮭魚，為味蕾帶來豐富的層次感。

▲主菜「海陸雙重奏」嚴選澳洲M9和牛肋眼搭配香煎彈牙龍蝦，是情人節最奢華的味蕾享受。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

北海道鮮奶油與台灣草莓交織的夢幻蛋糕莓好心動

完美的約會少不了甜點的收尾，GMT義大利餐廳準備了「櫻桃巧克力慕斯」，絲滑的苦甜巧克力包裹著帶有微酸酒香的櫻桃內餡，酸甜交織正如愛情的豐富滋味。除了餐廳內的甜點，Moment café & bakery也同步於1月30日至2月15日推出外帶限定的「莓好心動」草莓蛋糕。這款蛋糕以經典法國草莓芙連為基礎，嚴選台灣新鮮草莓搭配日本北海道頂級鮮奶油，內餡融合珍貴的香草籽卡士達與輕盈戚風蛋糕，純白的外型象徵愛情的純粹，豔紅的草莓切面則代表熱烈心意，6吋售價1780元並需提前三天預訂。無論是享用每套3280元加10％的義式海陸盛宴，還是外帶一顆精緻的草莓蛋糕，台北美福大飯店都已為戀人們準備好最完美的情人節提案。

▲Moment café & bakery推出「莓好心動」蛋糕，選用北海道頂級鮮奶油與台灣新鮮草莓，造型夢幻。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理



GMT義大利餐廳「燭光絮語」情人節套餐

活動時間： 2024年2月13日至2月15日（晚餐時段限定）

活動內容： 提供義式海陸盛宴，包含前菜、愛心造型海鮮義式炸餡餅、大西洋鱈魚濃湯、澳洲M9和牛肋眼搭配嫩煎龍蝦主菜、櫻桃巧克力慕斯甜點等。

套餐價格： 每套3,280元+10%

訂位專線： 02-7722-3396

Moment café & bakery「莓好心動」情人節蛋糕

活動時間： 2024年1月30日至2月15日

活動內容： 6吋愛心造型蛋糕，選用台灣新鮮草莓搭配日本北海道頂級鮮奶油、香草籽卡士達及戚風蛋糕。

商品價格： 1,780元 / 6吋（需於三天前預訂）

預訂專線： 02-7722-3397

台北美福大飯店

地址： 台北市中山區樂群二路55號

