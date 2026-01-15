2026草莓季必吃！大倉久和The Nine推出4款夢幻甜點，草莓白玉慕斯、抹茶波士頓派攻佔甜點控的胃。

當時序進入一月，空氣中總算盼來了那股酸甜的粉紅氣息。大倉久和 The Nine 烘焙坊今年不負眾望，以日式職人精神打造四款限定甜點，讓鮮紅欲滴的草莓成為冬日最暖心的救贖。

隨著時序進入寒冬，一年之中最令人期待的粉紅浪漫季節終於到來。位於台北中山區的大倉久和大飯店 The Nine 烘焙坊，今年以「日式細膩工藝」為核心，選用當令鮮採草莓為主角，自 2026 年 1 月 14 日起推出一系列冬季限定甜點。本次草莓季由飯店甜點主廚團隊精心設計，將鮮紅欲滴的草莓化作四款精緻藝品，不僅在視覺上呈現出粉嫩的愛戀氣息，更在味覺上運用了抹茶、白玉、香草等元素，堆疊出專屬於這個季節的幸福滋味，讓每一口甜點都成為冬日午後最療癒的儀式感。



台北粉紅甜點地圖！大倉久和打造日式草莓季，鮮採草莓杯與迷你波士頓派期間限定開賣。

夢幻粉紅系甜點 每一口都是戀愛感

首波主打的焦點非「草莓白玉慕斯」莫屬，這款售價 220 元的精緻甜點，展現了日式甜點對於口感層次的極致追求。主廚以輕盈如雲朵般的草莓慕斯為主體，入口即化的柔滑口感中，包裹著 Q 彈的日式白玉與酸甜適中的草莓果醬。當慕斯的細緻與白玉的彈潤在口中交織，彷彿在舌尖上演一場優雅的圓舞曲，溫柔卻令人難忘。另一款售價 180 元的「草莓杯」，則是以經典的草莓奶酪為基底，層層堆疊酸甜果醬與新鮮草莓，透明杯身透出紅白相間的迷人色澤，入口後果韻在口腔中優雅展開，甜而不膩的清爽風格，是品嚐草莓純粹風味的最佳選擇。



首波主打的焦點非「草莓白玉慕斯」莫屬，展現了日式甜點對於口感層次的極致追求。

經典波士頓派升級 抹茶與草莓的絕美圓舞曲

除了精緻的慕斯與杯裝甜點，The Nine 烘焙坊此次更重新詮釋了經典的波士頓派，推出兩款迷你版的人氣品項。售價 220 元的「草莓抹茶波士頓派」，大膽將微酸的草莓果醬與新鮮草莓果香，融合微苦回甘的抹茶白巧克力香堤。抹茶的深邃香氣與草莓的酸甜果韻相互襯托，清新與濃郁交織，彷彿將春日的輕甜滋味提前帶入冬日。而喜愛純粹風味的饕客，則不能錯過售價 180 元的「香草波士頓派」，以輕柔如雲的香草戚風蛋糕為基底，夾入層層滑順的香堤鮮奶油，小巧精緻的外型下藏著入口即化的溫柔美好，完美平衡了蛋糕體與奶油的比例。



The Nine 烘焙坊此次更重新詮釋了經典的波士頓派，推出兩款迷你版的人氣品項。

日式職人手作堅持 冬季限定伴手禮首選

大倉久和大飯店 The Nine 烘焙坊一直以來都以其日式款待的精緻質感聞名，此次草莓季系列甜點同樣延續了這份堅持。無論是作為犒賞自己的下午茶，或是節慶分享的伴手禮，這四款限定甜點都能為日常生活注入迷人的粉紅氣息。本次草莓季新品自 2026 年 1 月 14 日起開賣，需注意的是，為了確保甜點的最佳賞味狀態與外型完整性，蛋糕類品項僅提供現場自取，無法進行宅配寄送。



「草莓杯」則是以經典的草莓奶酪為基底，層層堆疊酸甜果醬與新鮮草莓，透明杯身透出紅白相間的迷人色澤。

The Nine烘焙坊 草莓季「遇見『莓』好甜蜜登場」

活動時間： 2026年1月14日起（數量有限，售完為止）

推出四款季節限定甜點：

草莓白玉慕斯 (NT$220)： 草莓慕斯包裹Q彈白玉與草莓果醬。

草莓杯 (NT$180)： 草莓奶酪搭配新鮮草莓與果醬。

草莓抺茶波士頓派 (NT$220)： 草莓果醬融合抹茶白巧克力香堤。

香草波士頓派 (NT$180)： 香草戚風蛋糕搭配香堤鮮奶油。

地點： 大倉久和大飯店 1樓 The Nine烘焙坊

訂購電話： (02) 2181-5138





