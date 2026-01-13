吉比花生甜點全聯就有！15款新品先推花生布丁蛋糕，花生控35元吃。

花生控這波一定要鎖定全聯！We Sweet、READ BREAD 與阪急麵包聯名吉比花生醬，15 款花生甜點與麵包同步登場，最低 35 元就能把濃郁花生香帶回家。

花生控最近走進全聯，很難不被甜點櫃吸住目光。We Sweet、READ BREAD 與阪急麵包同步推出花生主題新品，這次關鍵亮點正是與經典花生醬品牌 Skippy 聯名，把熟悉又安心的花生風味做成各種日常甜點與麵包。全系列一口氣推出 15 款品項，從冷藏甜點到常溫烘焙一次到齊，最低 35 元就能入手。活動期間橫跨 1 月中到 2 月初，讓花生控不用特地跑甜點店，也能在全聯把吉比花生的濃郁香氣輕鬆帶回家。

▲全聯甜點Ｘ吉比花生聯名「花生菠蘿泡芙、花生熔岩蛋塔」都使用香濃的花生醬。 ▲全聯Ｘ吉比花生聯名系列共推出15款花生甜點、花生麵包。





全聯甜點新聯名！吉比花生醬變成甜點主角

在 We Sweet 系列中，吉比花生醬不只是配角，而是直接成為甜點風味核心。花生布丁雲霜蛋糕把吉比花生的滑順感融入雲霜與布丁層次，香氣明顯卻不厚重。花生重乳酪則把花生醬拌進濃厚乳酪基底，入口紮實、尾韻圓潤。想吃清爽一點，花生芋泥大福與花生長條千層都能吃到花生香但不膩口。整體設計很清楚，就是讓吉比花生的風味，轉化成日常也吃得下去的甜點選擇。

▲全聯甜點Ｘ吉比花生聯名「花生布丁雲霜蛋糕」融入雲霜與布丁層次，是款香氣明顯卻不厚重的甜點選擇。





READ BREAD 花生麵包日常化，吉比花生香融入每一口

READ BREAD 則把吉比花生醬帶進最貼近日常的麵包裡。花生口袋吐司切開就能看到花生餡，保留吉比花生特有的濃香卻不死甜，早餐或宵夜都很合適。花生奶油 QQ 棒將花生奶油與麻糬結合，吃起來多了層次感。花生夾心維也納則以甜鹹平衡取勝，讓花生香氣更耐吃。整個系列主打「每天都吃得到吉比花生」，價格與份量也都走親民路線。

▲READ BREAD 花生麵包推薦「花生奶油 QQ 棒」，將花生奶油與麻糬結合，吃起來多了層次感。





阪急麵包走職人系，吉比花生巧克力升級烘焙風味

如果想感受不同層次的吉比花生風味，阪急麵包的聯名新品很值得一試。花生麻吉麵包選用吉比花生巧克力醬，搭配白巧克力奶香與 Q 彈麻糬，香氣更濃卻不甜膩。白雪花生捲則把花生巧克力捲進大理石麵團，烘烤後自然裂紋搭配糖粉，入口同時能感受到柔軟與微脆口感。這兩款把吉比花生的熟悉味道，拉到更偏職人烘焙的層次。

▲全聯阪急麵包推出「花生麻吉麵包」、「白雪花生捲」皆使用吉比花生巧克力，均一價35元。









全聯We SweetＸSkippy吉比花生甜點系列

花生長條千層 99 元

花生布丁雲霜蛋糕 115 元

花生菠蘿泡芙 89 元

花生芋泥大福 59 元

花生鹽之麻糬 59 元

花生雙餡銅鑼燒 79 元

花生重乳酪 119 元

花生熔岩蛋塔 79 元

花生瑞士捲 89 元





全聯READ BREAD Skippy吉比花生麵包系列

花生奶油 QQ 棒 39 元

花生口袋吐司 29 元

花生夾心維也納 39 元

花生小吐司 45 元





全聯阪急麵包 Skippy吉比花生聯名系列

花生麻吉麵包 35 元

白雪花生捲 35 元





