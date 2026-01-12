壽司郎新甜點、新壽司！厚切中腹、喫茶店聖代先推，11款新菜最便宜50元。

寒冬就是要吃油脂正好的海鮮。壽司郎1月推出「美味獨厚」期間限定，集結厚切壽司、副餐與喫茶店系甜點，限時登場。

天氣一冷，餐桌上最先被想起的總是油脂飽滿的海鮮，壽司郎在1月中旬推出的「美味獨厚」正好踩中這個時機點，主打冬季限定的海味壽司與副餐，讓人用最輕鬆的方式補充幸福感。活動從2026年1月14日一路到2月1日，短短19天，把日本多個產地的海鮮風味集中端上桌，搭配甜點與湯品一起登場，不用特別規劃，就能在日常用餐中多一點季節感。



▲壽司郎期間限定「厚切中腹」主打厚實口感與油脂平衡。

▲壽司郎一月新菜推出11款新品，壽司、甜點、湯品都有。





厚切系壽司成為餐桌主角

這波限定最吸引人的關鍵，在於整體選品明顯走向「厚實口感」與「油脂平衡」，像是中腹部位的鮪魚、冬季狀態正好的黃尾鰤，都屬於不需要太多調味就能吃出差異的類型。入口時先感受到魚肉本身的甜味，再慢慢帶出油脂香氣，不會過重卻很有存在感。搭配口感爽脆的丁香魚，或是經過炙燒後香氣更明顯的鮭魚，整體節奏不會單調，也讓人更容易一盤接一盤慢慢吃。



▲壽司郎期間限定「厚切中腹」主打厚實口感與油脂平衡。





不只壽司 副餐也有存在感

如果說壽司是主線，那副餐就是這次活動裡讓人留下記憶點的配角。章魚經過炭燒後香氣更集中，口感依舊保有彈性，小鮮蝦天婦羅則走的是簡單卻安全的路線，酥脆外皮配上蝦子的自然甜味，很適合當作中場轉換。鳥螺貝切片後呈現出乾淨的海味層次，冷冷的天氣裡，再搭配一碗海蘊秋葵味噌湯，讓整頓飯從口感到溫度都更完整。



▲「鳥取縣產峨螺貝 $80」以鹽去除雜質，。





用喫茶店風格甜點作結

這次甜點安排也跳脫壽司店常見配置，直接把日式喫茶店的經典元素搬上桌。咖啡聖代以苦甜平衡為主軸，咖啡香氣明顯卻不厚重，冰涼口感很適合作為收尾。蘋果香草布蕾冰糕則走層次路線，從蛋糕、果肉到慕斯與焦糖脆殼，一口一層，節奏明確。整套餐點從海味到甜點收得乾淨俐落，也替1月的用餐選擇多了一個理由。



▲壽司郎把日式喫茶店的經典「咖啡聖代」端上桌。

▲壽司郎甜點「蘋果香草布蕾冰糕」一次吃到蛋糕、果肉到慕斯與焦糖脆殼。

壽司郎一月新品美味獨厚

活動期間：2026年1月14日至2月1日

注意事項：期間限定供應，數量有限售完為止





壽司郎 一月期間限定品項

厚切中腹 70元

黃尾鰤 90元

鹿兒島縣產丁香魚 60元

炙烤鮭魚 50元

沢庵鮪鮭卷 70元

小鮮蝦天婦羅 50元

鳥取縣產峨螺貝 80元

北海道產炭燒水章魚 60元

海蘊秋葵味噌湯 60元

蘋果香草布蕾冰糕 80元

咖啡聖代 120元





愛吃日式的也不能錯過！

推薦閱讀：東京巨大章魚燒快閃南港！爆彈燒本舖霸氣登台，直徑8公分章魚燒超狂。

推薦閱讀：林口三井Outlet美食加一！日本第一蘋果樹蛋包飯插旗，買一送一連3天吃。

推薦閱讀：新莊燒肉控朝聖！日本人氣「燒肉の名門 赤虎」插旗，5大必點推薦。