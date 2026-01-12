壽司郎新甜點、新壽司！厚切中腹、喫茶店聖代先推，11款新菜最便宜50元。

寒冬就是要吃油脂正好的海鮮。壽司郎1月推出「美味獨厚」期間限定，集結厚切壽司、副餐與喫茶店系甜點，限時登場。
天氣一冷，餐桌上最先被想起的總是油脂飽滿的海鮮，壽司郎在1月中旬推出的「美味獨厚」正好踩中這個時機點，主打冬季限定的海味壽司與副餐，讓人用最輕鬆的方式補充幸福感。活動從2026年1月14日一路到2月1日，短短19天，把日本多個產地的海鮮風味集中端上桌，搭配甜點與湯品一起登場，不用特別規劃，就能在日常用餐中多一點季節感。
厚切系壽司成為餐桌主角
這波限定最吸引人的關鍵，在於整體選品明顯走向「厚實口感」與「油脂平衡」，像是中腹部位的鮪魚、冬季狀態正好的黃尾鰤，都屬於不需要太多調味就能吃出差異的類型。入口時先感受到魚肉本身的甜味，再慢慢帶出油脂香氣，不會過重卻很有存在感。搭配口感爽脆的丁香魚，或是經過炙燒後香氣更明顯的鮭魚，整體節奏不會單調，也讓人更容易一盤接一盤慢慢吃。
不只壽司 副餐也有存在感
如果說壽司是主線，那副餐就是這次活動裡讓人留下記憶點的配角。章魚經過炭燒後香氣更集中，口感依舊保有彈性，小鮮蝦天婦羅則走的是簡單卻安全的路線，酥脆外皮配上蝦子的自然甜味，很適合當作中場轉換。鳥螺貝切片後呈現出乾淨的海味層次，冷冷的天氣裡，再搭配一碗海蘊秋葵味噌湯，讓整頓飯從口感到溫度都更完整。
用喫茶店風格甜點作結
這次甜點安排也跳脫壽司店常見配置，直接把日式喫茶店的經典元素搬上桌。咖啡聖代以苦甜平衡為主軸，咖啡香氣明顯卻不厚重，冰涼口感很適合作為收尾。蘋果香草布蕾冰糕則走層次路線，從蛋糕、果肉到慕斯與焦糖脆殼，一口一層，節奏明確。整套餐點從海味到甜點收得乾淨俐落，也替1月的用餐選擇多了一個理由。
壽司郎一月新品美味獨厚
活動期間：2026年1月14日至2月1日
注意事項：期間限定供應，數量有限售完為止
壽司郎 一月期間限定品項
厚切中腹 70元
黃尾鰤 90元
鹿兒島縣產丁香魚 60元
炙烤鮭魚 50元
沢庵鮪鮭卷 70元
小鮮蝦天婦羅 50元
鳥取縣產峨螺貝 80元
北海道產炭燒水章魚 60元
海蘊秋葵味噌湯 60元
蘋果香草布蕾冰糕 80元
咖啡聖代 120元
