新莊燒肉控朝聖！日本人氣「燒肉の名門 赤虎」插旗，5大必點推薦。

新莊燒肉控來吃「赤虎燒肉」！日本人氣燒肉「赤虎燒肉」首次跨出台北，在新莊i-Tower開設新北一號店，為全台第三家分店，占地超過百坪、座位數突破百席，設有多間包廂，無論是聚餐還是慶生都適合。新莊店除了延續經典雙人套餐外，還首度推出「滿腹拼盤」、「昆布肋眼」與「壽喜燒風月見牛五花」等新品，搭配九款特製醬料，從鹹香到微辣一次滿足，吃肉不膩口。





新莊燒肉控集合！赤虎新莊店捷運走路就到

赤虎新莊店選址超便利，從捷運環狀線與桃園捷運機場線「新北產業園區站」步行只要5分鐘，一旁還有公共停車場，交通便利度滿分。品牌董事長增田将也透露，為了找理想店面，他從2023年底親自騎U-bike勘點，最後決定落腳活力滿滿的新莊副都心。經過一年半籌備，新莊店不僅是赤虎最大門市，也成為新莊當地燒肉新指標。





滿腹拼盤＋九大醬料！肉香與靈魂醬味完美融合

來赤虎不能錯過的「滿腹拼盤」集結美國Prime腹肉牛五花、美國Choice牛五花、松阪豬、台灣豬培根等部位，一盤高達440克的豪氣份量。肉品經不同醬料醃製後香氣十足，搭配越光米白飯更是神級組合。店內還提供九大特製醬料，從柚子胡椒、蔥鹽昆布到松露蛋黃與黃金芥子醬，每一口都能轉換新風味，讓人越吃越上癮。



昆布牛排、壽喜燒牛五花新吃法！日式靈魂吃法登場

赤虎新莊店將日式吃法融入燒肉，像「昆布肋眼」以北海道昆布包裹牛肋眼醃漬48小時，香氣濃郁、肉質柔嫩；「和風月見牛五花」結合壽喜燒與松露蛋黃醬，鹹甜交錯、層次豐富；「千層腹肉五花」更結合柴魚高湯，吃完還能品湯收尾。這些創意單品讓燒肉多了儀式感，每一口都像在日本用餐。





豐宴套餐慶開幕！鱈場蟹腳加價購最超值

為慶祝新莊店登場，赤虎推出「豐宴套餐」限時開賣至11月底，內容包含沙拉、前菜、牛舌滿貫拼盤、日本國產牛老饕拼盤、大蝦、石鍋拌飯與甜點，滿滿一桌超澎湃。凡點任一套餐或拼盤，還能加價選購鱈場蟹腳或昆布肋眼，加價購現省300元。想大啖頂級燒肉與海味的饕客，這波絕對不能錯過。





燒肉の名門 赤虎(新莊店)

地址：新北市新莊區思源路553號

電話：02-8521-0105



燒肉の名門 赤虎新莊店 訂位網址



燒肉の名門 赤虎新莊店 優惠活動

活動期間：即日起至2025年11月底止。

活動內容：

1、限定「豐宴套餐」開賣，套餐內容豐富超值。

2、點任一套餐或拼盤可加價選購鱈場蟹腳、昆布肋眼。

3、鱈場蟹腳加價購現省300元。



燒肉の名門 赤虎新莊店推薦必吃

1、滿腹拼盤：五款牛豬組合一次滿足，份量高達440克。

2、昆布肋眼：以北海道昆布包裹醃漬48小時，肉香濃郁。

3、和風月見牛五花：結合壽喜燒與松露蛋黃醬，滑順又香甜。

4、千層腹肉五花：炙烤後浸泡柴魚高湯，湯香肉嫩。

5、豐宴套餐：包含牛舌、大蝦、老饕拼盤與甜點，一次吃遍招牌菜。





燒肉控怎麼可以錯過這些新話題！

推薦閱讀：東區燒肉新開店！上吉弐專人代烤和牛燒肉，4大夢幻和牛 北海道海鮮盛宴搶先訂位。

推薦閱讀：蠟筆小新屁屁布丁！王品3燒肉推出蠟筆小新9大料理，屁屁咖哩飯 屁屁布丁必吃。

推薦閱讀：台北也有北海道烤羊肉！日本成吉思汗大黑屋初登台，中山區美食激推。