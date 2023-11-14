桃園又有新開店了，燒桶子韓食烤肉插旗桃園統領！怎麼吃都吃不膩的韓式烤肉，是許多人聚餐的人氣選擇，不僅僅是因為韓流襲捲全球，更是因為韓式烤肉有著豐富多變的吃法。位於桃園火車站旁的桃園統領引進人氣「燒桶子 韓食烤肉」，於11/16正式開幕後，祭出連續21天免費送肉吃飽飽優惠，桃園人來去吃韓式烤肉。
於青埔、新莊皆有分店的「燒桶子韓食烤肉」，首次進軍桃園市中心火車站周邊，獨家醃製的道地韓式烤肉，搶攻桃園人的胃。首推主打雙人套餐999元，牛雞雙拼、雞豬雙拼之外，加碼推出升級版「請問有魚嗎？」海陸雙拼，厚切四色豬五花、牛五花、板腱牛和海鮮盤，讓肉肉控大飽口福。
此外，不同於常見的韓式烤肉，燒桶子特別加入滷味拼盤的選擇，滷牛肚經過烤至後，外酥內軟的口感、配上滷汁的香氣，雙重感受大滿足。戰斧豬排則是以厚切型式呈現，大口吃肉的快感就在燒桶子享受。單店部分還有韓式炸雞、辣炒年糕、煎餅等。為了歡慶桃園統領店開幕，於11/16-12/06期間只要來店點購任一款套餐，就免費贈送牛五花或白冠豬，四人套餐的話則是送兩份。
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燒桶子韓食烤肉 桃園統領店
聯絡電話：03–331–8198
餐廳地址：桃園市桃園區中正路61號5樓 (統領廣場) 營業時間：週日~週四 11:00~21:30 週五、六 11:00~22:00
其它資訊：本店酌收10%服務費 / 除 120 公分以下兒童，每人低消 220 元。
燒桶子韓食烤肉 開幕優惠
活動時間：11/16-12/06
活動內容：點購套餐肉品免費送牛五花 / 白冠豬 二選一，雙人套餐送乙份、四人套餐送 2 份。