桃園人私藏9間桃園藝文中心咖啡廳公開！一年一度最搞怪的「2023桃園萬聖城」選在桃園藝文廣場亮相，本週末邁入最高潮的變裝踩街遊行、搗蛋市集等活動，讓桃園人週末就衝藝文中心感受最搞怪的氛圍。然而除了有各種裝置藝術、搞怪活動之外，周邊也藏有許多獨具風格咖啡廳，窩客島特別整理9間桃園藝文中心周邊咖啡廳，讓大家有個喝咖啡、吃甜點的休息好去處，坐等夜間點燈。





桃園藝文中心咖啡廳推薦：堤貝街咖啡（桃園藝文館）

部落客 德妹看世界 造訪 堤貝街咖啡（桃園藝文館） 說：

一推入門這挑高遮陽布幔與室內環境就是令人難以言喻的喜歡，特意顯露出的紅磚牆面、悠閒藤椅、盎然植栽、滿室自然光，隨便一個角落都好拍。<全文介紹>



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#堤貝街咖啡（桃園藝文館）

地址：桃園市桃園區中寧街12巷7弄1號1樓

電話：03-3566-908







桃園藝文中心咖啡廳推薦：霓好cafe&dessert

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 霓好cafe&dessert 說：

蛋糕體是伯爵茶口味，口感帶點濕潤，中間則是濃郁的芋泥餡，上層淋上了草莓醬鮮奶油，放上新鮮草莓與糖珠裝飾，整個相當可愛有著少女心的粉嫩感。<全文介紹>



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#霓好cafe&dessert

地址：桃園市桃園區新埔十街18號

電話：03-3178-496





桃園藝文中心咖啡廳推薦：書帶蕨

部落客 軟西，遊記 造訪 書帶蕨 說：

滿滿綠色植物攀附在潔白咖啡廳外觀上，替都市灰暗水泥牆中添了點綠意盎然，不只環境舒適，無客滿不限時、有插座。<全文介紹>



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#書帶蕨

地址：桃園市桃園區同安街373號

電話：03-3162-262







桃園藝文中心咖啡廳推薦：友美子珈琲

部落客 軟西，遊記 造訪 友美子珈琲 說：

店內明亮簡單舒適溫馨日式風格，還有黑膠唱片樂音穿梭其中，是讓人來一次就愛上的清新咖啡廳。蓬鬆柔軟蛋糕體，裡面還有濃濃焙茶醬，讓戚風蛋糕更加潤口。<全文介紹>



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#友美子珈琲

地址：桃園市桃園區同德11街127號

電話：03-356-0299







桃園藝文中心咖啡廳推薦：酪梨咖啡

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 酪梨咖啡 說：

藍莓生乳酪蛋糕，上層使用的是藍莓乳酪，中間夾著清爽的生乳酪，底層則是好吃不甜膩的塔底，吃起來酸甜酸甜，不會很甜膩~<全文介紹>



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#酪梨咖啡

地址：桃園市桃園區中埔一街123號

電話：03-3019-098







桃園藝文中心咖啡廳推薦：翻白眼鬆餅旗艦總店

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 翻白眼鬆餅旗艦總店 說：

餅皮比較香口感焦香酥脆外層酥脆內層鬆軟，完美比例～剛出爐熱熱的夾配料超好吃！翻白眼鬆餅除了甜口味之外，鹹的口味也不容小覷。<全文介紹>



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#翻白眼鬆餅旗艦總店

地址：桃園市桃園區莊敬路一段344-1號

電話：09-8639-0989







桃園藝文中心咖啡廳推薦：玉津咖啡

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 玉津咖啡 說：

巧克力控超愛這款，保有些微濕潤度的蛋糕體，可以嚐到相當濃厚的巧克力香氣，搭配帶有奶香的鮮奶油更加滑順可口。<全文介紹>



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#玉津咖啡

地址：桃園市桃園區南平路282號

電話：03-3568-848







桃園藝文中心咖啡廳推薦：日福OH HAPPY DAY

部落客 女王 造訪 日福OH HAPPY DAY 說：

除提供精緻美味的蛋糕甜點外，也有低糖新鮮的寶寶蛋糕系列，主打低糖少油的軟戚風，搭配各式新鮮微酸的水果，是款水果鮮奶油威風蛋糕，家中大人小孩皆適合食用唷!<全文介紹>



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#日福OH HAPPY DAY

地址：桃園市桃園區中埔七街7號

電話：03-3583-282







桃園藝文中心咖啡廳推薦：霧夜 Nafu cafe

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 霧夜 Nafu cafe 說：

門口以清水模的風格為設計，搭配簡約的招牌，還有一株待開的櫻花~這款戚風蛋糕的蛋糕體偏濕軟，是那種入口即化的那種，焙茶帶點清香搭配酸甜的草莓與濃郁的鮮奶油，清爽不膩口。<全文介紹>



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#霧夜 Nafu cafe

地址：桃園市桃園區新埔七街22號

電話：03-3572-858





