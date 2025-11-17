高雄日航酒店推「一泊滿食」住房優惠！入住再抽總統套房，一萬元的價值發揮到最大。

高雄日航酒店週年慶登場！以「周歲祭」為主題推出「一泊滿食」住房專案與「1111限定套餐」，再加碼抽總統套房，限時優惠熱烈開搶。

高雄日航酒店迎來開幕滿週年，盛大舉辦「周歲祭」慶祝活動。為響應政府「普發一萬元」政策，高雄日航酒店特別推出「一泊滿食」住房專案，讓消費者能將一萬元的價值發揮到最大。這項專案不僅包含住宿與早餐，更贈送「滿食護照」，讓入住旅客一次體驗館內五間餐廳的招牌美食。



▲高雄日航酒店週年慶同步響應政府「普發一萬元」政策，推出限時住房優惠「一泊滿食」，入住體驗酒店五間餐廳招牌美饌





高雄日航酒店周歲祭60組寶寶齊聚抓周

日前酒店舉辦的「聯合周歲宴」活動，場面溫馨熱鬧。活動線上招募吸引了全台近900組家長報名，最終邀請60組一歲寶寶家庭齊聚。現場除了日式主題抓周，還有寶寶爬行比賽、PatoPato嬰幼兒遊戲地墊打造的安全遊戲區等趣味體驗。高雄日航酒店總經理福元雅彦也親自主持開場，他表示酒店將持續以日式款待精神為核心，推出更多能與城市一同成長的活動。



▲高雄日航酒店「周歲祭」登場 攜60組家庭共慶酒店滿週年

普發一萬元這樣花6900元起享一泊滿食

此次「周歲祭」最大亮點，便是響應「普發一萬元」的「一泊滿食」住房專案。專案平日每晚僅需6900元起（另加10%服務費及5%稅金），即可體驗原價超過20000元的住宿與餐飲享受。專案贈送的「滿食護照」內容豐富，包含咖啡廳的人氣珠寶盒下午茶為序幕，晚間還能品嚐日本料理「飛翔」的前菜與刺身拼盤，以及桃泉中餐廳的招牌木瓜盅與蟹黃芙蓉虎蝦球，最後再到RooftopBar22天空酒吧享用風味燻烤豬肋排、綜合水果盤與麒麟啤酒。專案也包含翌日的全自助式早餐至多兩客，讓旅客從入住到退房都能享受美食。



▲高雄日航酒店週年慶同步響應政府「普發一萬元」政策，推出限時住房優惠「一泊滿食」，專案含翌日自助式早餐兩客

▲高雄日航酒店週年慶同步響應政府「普發一萬元」政策，推出限時住房優惠「一泊滿食」，一次體驗酒店五間餐廳招牌美饌

飯店週年慶美食1111元限定套餐登場

高雄日航酒店內的五間餐廳酒吧也同步推出「1111限定套餐」，慶祝11月1日的週年紀念。咖啡廳推出「迷你高跟鞋下午茶」，延續招牌高跟鞋珠寶盒下午茶，提供14款甜鹹點。日本料理飛翔有「和食午間套餐」，包含海鮮丼飯、牛肉壽喜燒、鰻魚飯等五款主餐選擇。桃泉中餐廳則有「雙人粵式午間套餐」，精選蟹肉芙蓉羹與砂鍋蔥薑龍膽魚等佳餚。RB22天空酒吧也提供「單人獨享爐烤豬肋排套餐」，無論單人或雙人都能以1111元的專屬優惠價享用精緻料理。



▲高雄日航酒店週年餐飲，咖啡廳迷你高跟鞋下午茶組，期間限定1,111元

▲高雄日航酒店週年餐飲，飛翔日本料理午間和食套餐，期間限定1,111元

入住抽總統套房FANCL與Abib好禮

週年慶活動期間，凡是入住週年限定住房專案，或在餐飲單筆消費達到5000元，就能參加現場「週年轉轉樂抽獎」乙次。獎項內容豐富，最大獎包括高雄日航酒店總統套房免費住宿，還有台北大倉久和大飯店住宿，以及桃泉中餐廳、日本料理飛翔的雙人套餐與咖啡廳珠寶盒下午茶組等。同時，抽獎也結合多家品牌好禮，包括韓國保養品牌Abib面膜及精華液、日本FANCL卸妝油、韓國SONATURAL定妝噴霧，以及GoShare騎乘金等。



▲移動共享服務GoShare ，為周歲祭「週年轉轉樂抽獎」獻上騎乘金60元獎項

▲韓國超人氣護膚品牌 Abib，為周歲祭「週年轉轉樂抽獎」獻上口香糖面膜-積雪草(舒緩修護)一盒 、PH弱酸性面膜-穀胱甘肽(亮采透白)一盒、穀胱甘肽維他命亮白精華液50ml、魚腥草膠囊舒緩精華液50ml





高雄住宿新選擇日式款待體驗南台灣

高雄日航酒店作為南台灣首間日系品牌酒店，由大倉日航酒店管理集團經營，承襲「親切」與「和」的服務精神。酒店擁有260間融合和風美學的客房，設施包含健身房、三溫暖、游泳池與行政酒廊等。此次「周歲祭」優惠活動僅至2025年11月30日止，酒店希望透過細膩周到的日式款待，為所有旅客打造難忘的食宿體驗。

高雄日航酒店「周歲祭」一週年慶典

活動時間： 即日起至2025年11月30日止

活動內容：

・推出「一泊滿食」住房專案，平日每晚6,900元起（另加10%服務費與5%稅金），入住贈「滿食護照」，可體驗館內五間餐廳料理並含翌日早餐。

・推出「1111限定套餐」，五大餐廳與酒吧每日限量提供每套1,111元週年慶套餐。

・凡入住週年住房專案或餐飲單筆消費達5,000元，即可參加「週年轉轉樂抽獎」乙次，有機會獲得總統套房免費住宿、雙人套餐、下午茶組與品牌贈禮。

高雄日航酒店 Hotel Nikko Kaohsiung

地址：高雄市前鎮區林森四路268號（近捷運三多商圈站）

訂房連結：https://hotelnikko-kaohsiung.com/full-feast

訂位專線：07-337-7031





