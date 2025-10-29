池袋陽光城王子飯店「嚕嚕米特別房」登場，專屬嚕嚕米客房和早餐，根本是粉絲的住宿夢幻企劃。 

嚕嚕米主題房讓粉絲搶著入住，除了跟可愛的嚕嚕米一起過夜外，還送嚕嚕米樂園入園兑換券，還有特色早餐、嚕嚕米咖啡組等眾多亮點。

東京池袋的陽光城王子飯店再度把嚕嚕米的世界搬進客房！即日起至2026年3月31日期間，與嚕嚕米主題樂園再推住宿專案「嚕嚕米特別客房」。這個深受歡迎的限定方案不僅提供充滿嚕嚕米世界觀的特色客房住宿體驗，再加碼位於埼玉飯能的嚕嚕米主題樂園入園兌換券，讓粉絲們能夠享受完整的嚕嚕米之旅。





這次再次推出的住宿方案在內容上做了部分更新，增添了更多驚喜元素。從踏進房間的那一刻起，嚕嚕米、小不點和尼奧羅的絨毛玩偶和抱枕就在等待著迎接房客。床頭擺放著尼奧羅造型的特色檯燈，牆面上則排列著嚕嚕米角色們的可愛插畫，整個空間瀰漫著濃濃的嚕嚕米氛圍，讓粉絲彷彿真的走進了童話故事中。



#亮點01：全新嚕嚕米原創咖啡組合

這次最大的新亮點是客房內特別準備的嚕嚕米原創咖啡組合。房客可以從三種不同調配的咖啡中選擇自己喜歡的口味，在被可愛角色們包圍的溫馨客房中，悠閒地享受專屬的咖啡時光。這個貼心的安排讓住宿體驗更加完整，無論是早晨醒來或是午後休憩，都能品嚐一杯香醇咖啡。





#亮點02：兩種早餐方案任選

住宿專案提供兩種早餐選擇，滿足不同房客的需求。自助式早餐方案提供豐富的和洋料理選擇，飲品種類也相當齊全，適合喜歡多樣化選擇的房客。而套餐式早餐則以嚕嚕米造型鬆餅為主角，搭配香腸、馬鈴薯、沙拉和優格等配菜。特別值得一提的是，這次廣受歡迎的鬆餅早餐連餐具都統一使用嚕嚕米圖案，讓用餐體驗更加完整可愛。



#亮點03：實用紀念品帶回家

住宿方案附贈多款可以帶回家的精美紀念品。方形小物袋和帆布托特包等日常實用的物品，讓房客在離開後也能繼續享受嚕嚕米的陪伴。這次更新增了印有飯店標誌的「角色精緻飯店卡鑰匙圈」，設計如同相框般能讓嚕嚕米角色躍然眼前，不僅可以當作鑰匙圈使用，也很適合當作室內裝飾品擺放在家中，隨時回味美好的住宿回憶。





#亮點04：嚕嚕米樂園入園券

住宿專案包含埼玉飯能嚕嚕米主題樂園的入園兌換券，讓房客能夠規劃完整的兩日遊行程。第一天入住飯店享受主題客房的溫馨氛圍，第二天前往樂園深度體驗嚕嚕米的奇幻世界，這樣的安排讓嚕嚕米之旅更加豐富充實。



這個住宿專案完美結合了舒適住宿、主題體驗和樂園門票，為嚕嚕米粉絲打造出難忘的度假回憶。無論是親子家庭、情侶約會還是好友出遊，都能在這個充滿童趣和溫馨的空間中，度過美好的時光。



嚕嚕米特別客房（ムーミンスペシャルルーム）住宿資訊

飯店：陽光城王子飯店

地址：東京都豊島区東池袋3-1-5

入住期間：即日起～2026年3月31日

費用：22,500日圓〜





