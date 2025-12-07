海洋風高雄原住民料理餐廳！打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店 烤肉拼盤、小米阿拜必點，每晚都有駐唱。

「高雄打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」結合原民食材與海洋意象設計，招牌烤肉拼盤、小米阿拜與炭烤豬肋排都風味出眾，加上每日駐唱表演，打造出兼具美味與文化氛圍的用餐體驗。

在高雄想體驗兼具氛圍與特色的原住民料理，「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」絕對是值得列入口袋名單的選擇。餐廳座落於高雄流行音樂中心旁的鯨魚堤岸，踏入店內便能感受到強烈的視覺驚喜；以海洋藍為主調，搭配木雕、編織、樹皮創作與原民圖騰等多種元素，營造出宛如置身海底部落小島般的沉浸式氛圍；餐點部分也十足誠意，從BBQ 拼盤、炭烤豬肋排到小米阿拜等經典料理，無論風味或份量都相當到位，呈現原住民料理的扎實底蘊。夜間時段更有現場駐唱，讓旅人能在海風、音樂與美食交織的氛圍中享受更完整的用餐體驗，是別具特色的高雄原住民餐廳。

▲「打鹿岸原住民人文主題餐廳」是近期討論度最高的高雄原住民料理餐廳。（美食好芃友提供）

▲「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」坐落於高雄流行音樂中心對面的鯨魚堤岸。（美食好芃友提供）

「打鹿岸原住民人文主題餐廳」以海洋意象打造沉浸式部落氛圍

「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」坐落於高雄流行音樂中心對面的鯨魚堤岸 O4 區域，位置醒目、交通便利。走入店內，最先映入眼簾的是極具特色的空間設計──以遠洋意象為基調，結合大量木材、藤編與原住民工藝，營造出沉穩而富含文化敘事的氛圍；店名「打鹿岸」在阿美族語中意指工作後休息的小寮，象徵回到部落、卸下疲憊的日常。這份意念也延伸至空間體驗之中，整體環境帶來被海洋包覆般的舒適感，讓人得以在城市中找到一處自在放鬆的所在。



▲置身「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」如被海洋環繞。（美食好芃友提供）

「打鹿岸原住民人文主題餐廳」人 氣必點：現烤 BBQ 拼盤香氣滿載

來到「打鹿岸原住民人文主題餐廳」，許多熟客最推薦的便是現點現烤的烤肉料理，其中以份量十足的BBQ 拼盤最具代表性，視覺與份量依然相當豐盛，包含牛肋條、豬五花、貝類與多款烤蔬菜，一上桌便香氣四溢；牛肋條帶有迷人焦香，口感外緊內嫩；豬五花油脂分布均勻，入口後油香四溢卻不顯膩口。值得一提的是，拼盤中的馬告香腸風味濃郁、香氣獨特，是店內人氣極高、亦十分適合搭配酒類享用的亮點品項。

▲「打鹿岸原住民人文主題餐廳」人氣必點現烤 BBQ 拼盤。（美食好芃友提供）

小米阿拜與炭烤肋排，道地風味一次品嚐

「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」的小米阿拜與炭烤豬肋排 也同樣深受饕客青睞。小米阿拜為具代表性的原住民料理，蒸熟後以葉片包裹，揭開瞬間小米香氣即撲鼻而來；口感軟黏中帶有彈性，內餡風味鹹香溫潤，越嚼越能感受到穀物的自然甘甜；炭烤豬肋排則呈現不同於美式重口味的風格，醬汁收得乾淨，凸顯香料與肉香的平衡。入口後能立刻感受豬肉本身的鮮甜與柔嫩，多汁但不油膩，整體風味層次分明，是店內另一道廣受推薦的料理。

▲小米阿拜為具代表性的原住民料理。（美食好芃友提供）



▲炭烤豬肋排多汁但不油膩，整體風味層次分明。（美食好芃友提供）

少女系調酒 × 現場駐唱，打造最chill的夜晚

「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」的 「凱莉米洛」調酒以清新果香為主調，洛神的酸甜率先在口中綻放，小米酒的穀香則在後韻緩緩浮現，整體風味清爽、微醺感恰到好處，非常適合搭配烤物慢慢品飲。值得一提的是，「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」每日 19:00 至 21:00 皆有原民歌手駐唱，現場氣氛溫暖動人，為夜間用餐增添更多迷人層次。

▲「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」的 少女系調酒「凱莉米洛」以清新果香為主調。（美食好芃友提供）

▲「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」每晚皆有原民歌手駐唱。（美食好芃友提供）

原住民風味 × 海洋氛圍，必訪高雄原住民料理餐廳

「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」每一道料理都保留原住民食材的特色與靈魂，招牌烤肉拼盤份量澎湃、風味出色；小米阿拜散發經典穀香，炭烤豬肋排嫩而多汁，入口即可輕鬆「骨肉分離」；餐廳內結合原民文化與海洋意象的空間設計，加上每日駐唱表演，營造出輕鬆而有故事感的用餐氛圍。無論是喜愛原住民料理的饕客，或是高流周邊遊玩時的旅人，「打鹿岸」都是品味山海食材與文化的理想選擇。

▲「打鹿岸原住民人文主題餐廳」人氣必點現烤 BBQ 拼盤。（美食好芃友提供）





「打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店」資訊

營業時間：週一～五 16：00～23：00

週六～週日 11：00 ～23：00

地址：高雄市苓雅區海邊路15號之 4

電話：07 2692-222





高雄美食情報

推薦閱讀：老字號高雄火車站美食！賴潮州牛雜湯 湯頭清甜、牛肉炒麵微辣香濃，老饕激推。

推薦閱讀：高雄燒肉推薦！1928燒肉總鋪高流海洋店 飽覽高流港景，燒肉、壽司、日料一次滿足。

推薦閱讀：高雄眷村美食推薦！姥姥燉肉懷舊盒餐 江浙姥姥傳下來的傳統好味，姥姥燉肉、獅子頭必吃。