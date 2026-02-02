6000 株櫻花盛放！2026九族櫻花祭全攻略，4 米巨大招財貓九萬兩、票價、夜櫻時間與限定火舞秀搶先看。

隨著2026九族櫻花祭盛大開跑，園區不僅迎來6000株櫻花接力綻放，更結合40週年慶典推出火舞祭與超萌招財貓互動。

隆隆的太鼓聲在山林間迴盪，正式宣告全台規模最大的賞櫻盛事「2026 九族櫻花祭」揭開序幕 。今年適逢九族文化村開園 40 週年，園區特別以「火焰歌舞祭典」展現原住民族強大的歌舞力量，為遊客帶來一場跨越日月、震撼感官的春日盛宴 。 2026 年活動將從 1 月 31 日持續至 3 月 8 日，預計二月中下旬將迎來櫻花全面盛開的最美時刻 。

▲園內櫻花品種眾多，交織成粉嫩櫻花海。 圖／九族文化村提供；窩客島整理

▲九族文化村櫻花大道兩旁櫻花盛開。 圖／九族文化村提供；窩客島整理

4 米巨型招財貓九萬兩粉嫩登場

今年櫻花祭最吸睛的視覺亮點，莫過於首度亮相的招財貓「九萬兩」 。這座高達 4 米的巨型充氣裝置，象徵著富足與長久圓滿，其粉嫩討喜的外型迅速成為人氣最高打卡點 。園方更別出心裁設置了具備矽膠肉墊觸感的互動看板，讓民眾能親手觸摸「九萬兩」Q 彈的小肉掌，象徵將 99 好運悉數帶回家 。

▲櫻花祭萌主 4 米巨大招財貓「九萬兩」。 圖／九族文化村提供；窩客島整理



6 大品種櫻花接力賽與二月中旬巔峰花期

園區內種植超過 6000 株櫻花，由 6 大品種交織成一場優雅的春櫻接力賽 。從一月下旬起由枝垂櫻領銜開場，二月上旬、中旬則由紅豔的八重櫻染紅山林 。到了二月中、下旬，吉野櫻、富士櫻、山櫻以及潔白如雪的「台灣雪櫻」將相繼入陣 。預估二月中旬起將進入最佳賞花期，無論何時造訪都能遇見櫻花綻放的不同丰采 。

▲悠閒漫步在九族文化村的櫻花樹下。 圖／九族文化村提供；窩客島整理

台灣第一夜櫻與震撼感官的夜舞祭

廣受好評的「台灣第一夜櫻」活動，於 2 月 14 日至 3 月 8 日限定開放，園區營業時間將延長至 19 時 30 分（2 月 16 日除夕僅營業至 15 時） 。當燈光點亮櫻林，浪漫氛圍將祭典推向高峰，而最受矚目的「夜舞祭」則壓軸登場，舞者與火龍在黑夜中交織舞動，以火舞熱力點燃台灣祭典之魂 。

▲結合原民歌舞與火舞的「火焰歌舞祭典」。 圖／九族文化村提供；窩客島整理



超值季票與櫻花祭旅遊資訊攻略

為回饋忠實遊客，園區推出超值季票，成人票 2500 元、博幼票 1500 元，購買後可於 1 月 31 日至 4 月 6 日期間無限次入園 。此外， 2 月 14 日起提供下午 14 時後販售的「夜櫻午後票」，讓遊客以更優惠的價格體驗夜間賞櫻之美 。民眾入園前建議先至官網查詢即時花況轉播，以確保能邂逅最理想的粉紅美景 。

▲盛放的櫻花與傳統建築營造日式氛圍。 圖／九族文化村提供；窩客島整理

2026九族櫻花祭

活動時間：1月31日至3月8日

活動內容：

火焰歌舞祭典：適逢40週年紀念的原民震撼演出 。

巨大招財貓「九萬兩」：4米高充氣球打卡與互動看板體驗 。

台灣第一夜櫻：2月14日至3月8日期間限定點燈，延長營業至19:30 。

夜舞祭：夜櫻期間18:10登場的火舞秀壓軸演出 。

櫻花接力賽：枝垂櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻及台灣雪櫻等6大品種綻放 。

祭典限定活動：包含太鼓迎春（12:00、14:20、16:00）、YOSAKOI舞蹈快閃（16:15）及屋台美食市集 。

優惠資訊：

櫻花祭超值季票：一般2,500元、博幼1,500元，使用期1月31日至4月6日 。

紫戀薰衣草季票：一般1,800元、博幼1,200元，現場販售至3月15日 。

夜櫻午後票：2月14日至3月8日14:00至16:30販售，一般680元、博幼490元 。

櫻花祭門票：成人980元、學生880元、兒童780元、博幼490元 。

掌握了櫻花祭的全方位攻略後，不妨繼續看看如何串聯周邊行程，規劃一場完美的春節假期

