不只孔雀餅乾雪糕！Poki 百吉沙士棒棒冰 紅豆雙 Q 雪糕，懷舊冰品再掀話題。

Poki 百吉推出孔雀餅乾雪糕、沙士棒棒冰與紅豆雙 Q 雪糕，結合懷舊零食與冰品創意，成為今夏冰品新品與話題關鍵字焦點。

▲Poki 百吉推出多款話題冰品，從孔雀餅乾雪糕到紅豆雙 Q 雪糕與沙士棒棒冰同步登場，掀起夏季新品關注熱度。



▲Poki 百吉將童年零食與經典甜品轉化為冰品形式，包含孔雀餅乾雪糕與沙士棒棒冰，打造今夏討論度新品。

孔雀餅乾雪糕與沙士棒棒冰

▲Poki 百吉沙士棒棒冰以沙士汽水為靈感打造，帶出清爽氣泡香氣，3/18 於 7-ELEVEN 獨家開賣。

紅豆雙 Q 雪糕主打咀嚼系口感

▲Poki 百吉紅豆雙 Q 雪糕加入紅豆顆粒、白玉與粉粿，打造多層次咀嚼口感，3/18 於家樂福上市。

Poki 百吉 新品販售資訊

紅豆雙 Q 雪糕

孔雀餅乾雪糕

近期網路爆紅「孔雀餅乾雪糕」吸引許多粉絲搶買、搶朝聖，其實不只孔雀餅乾雪糕，Poki 百吉在今年夏天一口氣推出多款話題新品，有結合汽水記憶的沙士棒棒冰，以及主打配料口感的紅豆雙 Q 雪糕同步登場。把從懷舊零食、傳統甜品，通通變成冰品版本，讓粉絲在炎熱季節裡，用熟悉的滋味消消暑。這次新品中最受矚目的「孔雀餅乾雪糕」，由 Poki 百吉攜手乖乖打造，把熟悉的孔雀餅乾變成冰淇淋版本，外層奶香包裹餅乾碎粒，吃得到酥脆與冰涼交錯口感，3/18 於 7-ELEVEN 上市，3/27 於全聯開賣。同時登場的「沙士棒棒冰」，則以沙士汽水為靈感，入口帶有汽水香氣與清爽口感，3/18 於 7-ELEVEN 獨家開賣，兩款新品從零食與飲料出發，成功引起粉絲討論。另一款「紅豆雙 Q 雪糕」則鎖定喜歡吃料口感的粉絲，將紅豆、白玉與粉粿三種配料一次放進雪糕中，搭配濃醇奶香基底，吃得到綿密與 Q 彈交錯的層次感。這款新品將於 3/18 在家樂福上市，3/27 於全聯開賣，延續傳統紅豆牛奶冰的記憶，同時加入更多口感變化，讓熟悉風味多了新的吃法選擇。販售通路：全聯、家樂福上市日期：3/18 家樂福上市、3/27 全聯上市販售價格：盒裝 4 入 160 元販售通路：7-ELEVEN、全聯上市日期：3/18 7-ELEVEN上市、3/27 全聯上市販售價格：7-ELEVEN 單支 40 元、全聯盒裝 4 入 160 元

沙士棒棒冰

販售通路：7-ELEVEN上市日期：3/18 獨家上市販售價格：單支 25 元