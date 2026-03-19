杜拜巧克力又爆紅！LADY M杜拜巧克力千層狂奔瘋搶，台灣7大杜拜巧克力甜點帶你吃。

在韓國爆紅、又讓台灣人瘋搶的「杜拜巧克力」到底厲害在哪裡？從韓星張員瑛掀起的杜拜巧克力熱潮、台灣人瘋搶的LADY M杜拜巧克力千層蛋糕，還有哪些必吃的杜拜巧克力甜點，一篇看懂。在韓國爆紅「杜拜巧克力」這次又在台灣掀起熱潮！2025年就讓人朝聖跟風的「杜拜巧克力Q餅」話題從韓國一路延燒，這款結合巧克力、開心果的甜點組合，讓台灣甜點店也陸續推出「杜拜巧克力」相關餐點。這次蛋糕品牌LADY M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」在台灣再度掀起一波搶買熱潮。窩客島帶你一篇看懂「杜拜巧克力」在紅什麼、怎麼吃、哪裡吃。
由韓星張員瑛帶起的杜拜巧克力甜點話題「杜拜巧克力」最一開始是杜拜精品甜點Fix Dessert Chocolatier推出的甜點類型，除了巧克力、開心果醬之外，還搭配了中東傳統甜點常用的卡達伊夫酥絲（Kadaif），是一種極細的酥皮絲，增添酥脆口感。杜拜巧克力到了韓國之後變身成「杜拜巧克力Q餅」加上了Q彈麻糬外皮、可可粉，不只口感更加豐富，更因為韓國女星張員瑛拍照打卡，掀起粉絲們朝聖跟風。自此，在韓國大大小小店家，不論餐廳、甜點店、咖啡廳、麵包店，紛紛推出「杜拜巧克力Q餅」這款甜點。
台灣人的杜拜巧克力甜點話題「杜拜巧克力」話題自2025年從韓國一路燒到台灣，起先由韓系餐廳、韓國品牌開始推出「杜拜巧克力Q餅」，如韓式馬卡龍Melting Finger、手搖杯TrueWin初韻等。在2026年3月更因為人氣蛋糕店LADY M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」造成粉絲們推擠、狂奔瘋搶，甚至代購從一片300元喊價到1500元等現象，同時也有多間在地甜點、烘焙坊也陸續推出杜拜巧克力甜點，讓「杜拜巧克力」時隔多月又在台灣掀起一波話題。
台灣就能吃到的杜拜巧克力甜點推薦貴婦千層蛋糕LADY M，這次在3/1-3/31期間限定推出「杜拜巧克力千層蛋糕」，使用巧克力餅皮，搭配巧克力鮮奶油、開心果鮮奶油內餡，頂層以烘烤過的 Kataifi 拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力。每間門市每日限量約100片、開賣以來天天完售，因應大量人潮，LADY M官方也宣布只販售外帶單片，每人限購2片，粉絲們要朝聖每天要早天衝門市。
LADY M：杜拜巧克力千層蛋糕 300元/片
85度C：杜拜巧克力Q餅 90元/顆85℃話題新品「杜拜巧克力Q餅」3/12起全台門市開賣。強調濃郁可可風味與外Q內酥口感，外層內餡以中東傳統酥皮加入濃郁開心果醬與絲滑巧克力，還原經典的杜拜巧克力風味。外層搭配苦甜可可粉以及Q彈餅皮，打造濃郁卻不厚重的大人系巧克力吃法。
Melting Finger：杜拜Q軟餅乾 100元/顆韓式馬卡龍Melting Finger主打韓國老闆親手製作，打造可愛造型、減糖配方的韓式馬卡龍。這次在杜拜巧克力話題中，Melting Finger特別推出「杜拜Q軟餅乾」，其中加入了卡達依菲（Kataifi）還原杜拜巧克力的酥脆感，加上開心果醬，以及外層軟Q口感，門市每日限量販售、每人限購兩顆。
TrueWin初韻：杜拜巧克力舒芙蕾 150元/顆被手搖杯耽誤的甜點店「TrueWin初韻」不只飲料控愛喝，近期推出「舒芙蕾蛋糕」系列，更是直接把下午茶「甜點+飲料」組合一次搞定。在初韻門市就販售超人氣「杜拜巧克力舒芙蕾」限定口味，以蓬鬆的巧克力舒芙蕾，夾著巧克力生乳、開心果脆片，把杜拜巧克力變成更療癒的蓬鬆甜點。
拌伴：杜拜巧克力Q餅 135元/顆在Threads上高人氣的韓式料理餐廳「拌伴」，地點位於中山區錦州街，近期也跟上杜拜巧克力話題，每天在11:00及17:00兩個時段，每個時段各限量150顆，每人限購6顆（售完為止），是粉絲們必吃、必嚐鮮的「杜拜巧克力Q餅」口袋名單。
Maison Kayser：杜拜巧克力Q餅 150元/顆本次最受注目的焦點莫過於極具創意的「杜拜巧克力Q餅」。這款甜點精準還原了社群最熱議的口感組合，在外層Q彈如棉花糖的包裹下，內藏濃醇的開心果巧克力餡，並特別加入靈魂食材「Kataifi」酥皮絲。咬下的瞬間，彈牙、濃郁與卡滋卡滋的酥脆感同時爆發，多重層次在舌尖綻放。此外，針對喜愛清爽風味的食客，品牌更同步推出「杜拜巧克力草莓Q餅」，利用草莓自然的酸甜平衡巧克力原本的濃厚，為這場感官饗宴增添了一抹輕盈的果香韻味。
全文介紹：張員瑛也瘋狂！Maison Kayser杜拜巧克力新品全台開賣，爆漿開心果與法式可頌極致奢華。
全家：杜拜可可Q餅 169元/顆下午三點的靈魂空窗期，就用話題甜點來補足動力，全家特別引進在韓國社群網站瘋傳的杜拜可可Q餅，濃郁開心果醬搭配酥脆麵絲內餡，口感層次豐富，每一口都是滿滿的高級感，此外還有抹茶控必衝的濃韻抹茶Q堤與蟹味可樂餅炸飯糰，不管是想吃甜點療癒心情，還是想來點日式洋食墊墊胃，多樣化的風味選擇，絕對能讓各位上班族在忙碌的空檔，瞬間充飽電繼續奮戰。
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