杜拜巧克力又爆紅！LADY M杜拜巧克力千層狂奔瘋搶，台灣7大杜拜巧克力甜點帶你吃。

在韓國爆紅、又讓台灣人瘋搶的「杜拜巧克力」到底厲害在哪裡？從韓星張員瑛掀起的杜拜巧克力熱潮、台灣人瘋搶的LADY M杜拜巧克力千層蛋糕，還有哪些必吃的杜拜巧克力甜點，一篇看懂。

▲杜拜巧克力從韓國爆紅延燒台灣，結合巧克力與開心果掀起甜點跟風潮。

在韓國爆紅「杜拜巧克力」這次又在台灣掀起熱潮！2025年就讓人朝聖跟風的「杜拜巧克力Q餅」話題從韓國一路延燒，這款結合巧克力、開心果的甜點組合，讓台灣甜點店也陸續推出「杜拜巧克力」相關餐點。這次蛋糕品牌LADY M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」在台灣再度掀起一波搶買熱潮。窩客島帶你一篇看懂「杜拜巧克力」在紅什麼、怎麼吃、哪裡吃。





由韓星張員瑛帶起的杜拜巧克力甜點話題

▲「杜拜巧克力Q餅」內含靈魂食材Kataifi酥皮絲，展現多層次的彈牙與酥脆驚喜。 圖／Maison Kayser提供；窩客島整理

台灣人的杜拜巧克力甜點話題

▲杜拜巧克力自2025年從韓國紅到台灣，韓系品牌與餐廳、在地甜點店紛紛推出相關甜點。

台灣就能吃到的杜拜巧克力甜點推薦

LADY M：杜拜巧克力千層蛋糕 300元/片

▲LADY M千層蛋糕引爆搶購與代購熱潮，每日限量開賣即完售。

85度C：杜拜巧克力Q餅 90元/顆

▲85度C推出杜拜巧克力Q餅，濃郁可可結合開心果醬，打造外Q內酥口感。



Melting Finger：杜拜Q軟餅乾 100元/顆 韓式馬卡龍Melting Finger主打韓國老闆親手製作，打造可愛造型、減糖配方的韓式馬卡龍。這次在杜拜巧克力話題中，Melting Finger特別推出「杜拜Q軟餅乾」，其中加入了卡達依菲（Kataifi）還原杜拜巧克力的酥脆感，加上開心果醬，以及外層軟Q口感，門市每日限量販售、每人限購兩顆。

▲Melting Finger杜拜Q軟餅乾加入卡達依菲與開心果醬，限量販售吸引粉絲搶購，圖片來源：Melting Finger官方粉絲團@meltingfinger

韓式馬卡龍Melting Finger主打韓國老闆親手製作，打造可愛造型、減糖配方的韓式馬卡龍。這次在杜拜巧克力話題中，Melting Finger特別推出「杜拜Q軟餅乾」，其中加入了卡達依菲（Kataifi）還原杜拜巧克力的酥脆感，加上開心果醬，以及外層軟Q口感，門市每日限量販售、每人限購兩顆。

「杜拜巧克力」最一開始是杜拜精品甜點Fix Dessert Chocolatier推出的甜點類型，除了巧克力、開心果醬之外，還搭配了中東傳統甜點常用的卡達伊夫酥絲（Kadaif），是一種極細的酥皮絲，增添酥脆口感。杜拜巧克力到了韓國之後變身成「杜拜巧克力Q餅」加上了Q彈麻糬外皮、可可粉，不只口感更加豐富，更因為韓國女星張員瑛拍照打卡，掀起粉絲們朝聖跟風。自此，在韓國大大小小店家，不論餐廳、甜點店、咖啡廳、麵包店，紛紛推出「杜拜巧克力Q餅」這款甜點。「杜拜巧克力」話題自2025年從韓國一路燒到台灣，起先由韓系餐廳、韓國品牌開始推出「杜拜巧克力Q餅」，如韓式馬卡龍Melting Finger、手搖杯TrueWin初韻等。在2026年3月更因為人氣蛋糕店LADY M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」造成粉絲們推擠、狂奔瘋搶，甚至代購從一片300元喊價到1500元等現象，同時也有多間在地甜點、烘焙坊也陸續推出杜拜巧克力甜點，讓「杜拜巧克力」時隔多月又在台灣掀起一波話題。貴婦千層蛋糕LADY M，這次在3/1-3/31期間限定推出「杜拜巧克力千層蛋糕」，使用巧克力餅皮，搭配巧克力鮮奶油、開心果鮮奶油內餡，頂層以烘烤過的 Kataifi 拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力。每間門市每日限量約100片、開賣以來天天完售，因應大量人潮，LADY M官方也宣布只販售外帶單片，每人限購2片，粉絲們要朝聖每天要早天衝門市。85℃話題新品「杜拜巧克力Q餅」3/12起全台門市開賣。強調濃郁可可風味與外Q內酥口感，外層內餡以中東傳統酥皮加入濃郁開心果醬與絲滑巧克力，還原經典的杜拜巧克力風味。外層搭配苦甜可可粉以及Q彈餅皮，打造濃郁卻不厚重的大人系巧克力吃法。