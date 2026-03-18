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金莎吃到飽回歸！千葉火鍋鰻魚季鰻魚料理無限供應，加碼金莎吃到飽回歸開吃。

千葉火鍋鰻魚金莎巧克力
2026-03-18 17:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:千葉火鍋
編輯 張人尹

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千葉火鍋春季推出鰻魚季與金莎吃到飽，活動時間、品牌門店與優惠內容一次整理，聚餐亮點與話題美食一次看。
金莎吃到飽回來了！超高CP值火鍋吃到飽千葉火鍋集團，這次特別推出春季特饗活動，提供鰻魚料理無限供應、還有高話題的金莎吃到飽強勢回歸，讓整體用餐體驗多了層次變化。從鹹食到甜點都安排好，無論是想吃主食還是想吃甜點，都能在同一餐一次滿足。
▲千葉火鍋春季特饗主打鰻魚料理與金莎吃到飽雙主題，讓粉絲一餐同時享受鹹食與甜點的豐富層次。
▲千葉火鍋春季特饗主打鰻魚料理與金莎吃到飽雙主題，讓粉絲一餐同時享受鹹食與甜點的豐富層次。
▲千葉火鍋推出春季限定活動，結合鰻魚無限供應與金莎吃到飽，打造更有話題的聚餐選擇。
▲千葉火鍋推出春季限定活動，結合鰻魚無限供應與金莎吃到飽，打造更有話題的聚餐選擇。

鰻魚季登場多款創意料理輪番上桌

千葉火鍋在2026/3/17-3/31推出鰻魚季，主打外銷日本等級鰻魚，結合多種料理形式呈現，讓粉絲用不同方式吃鰻魚。粉絲們有機會在餐台上品嚐到鰻魚Pizza、鰻魚飯與鰻魚壽司等，從主食到創意餐點都有變化，不會只停留在單一吃法。這次活動由千葉火鍋、享千葉、新千葉與極千葉共同推出，同步在門店商城也能購買鰻魚商品，讓粉絲在店內外都能延續這波鰻魚熱潮。
▲千葉火鍋鰻魚季於2026/3/17-3/31登場，推出鰻魚Pizza、鰻魚飯與鰻魚壽司等多款創意料理。
▲千葉火鍋鰻魚季於2026/3/17-3/31登場，推出鰻魚Pizza、鰻魚飯與鰻魚壽司等多款創意料理。


金莎吃到飽接力登場甜點控聚餐新選擇

接續在3/18-4/30超高討論度的「金莎吃到飽」強勢回歸，高人氣金莎巧克力無限供應吃到飽。活動依不同品牌門店有不同供應方式，其中享千葉火鍋為假日限定，新千葉火鍋需點C餐以上，極千葉火鍋則平假日皆可享用。讓吃到飽控不只享受火鍋吃到飽，還有甜點金莎巧克力無限吃。
▲千葉火鍋於3/18-4/30推出金莎吃到飽活動，高人氣金莎巧克力無限供應成為甜點控亮點。
▲千葉火鍋於3/18-4/30推出金莎吃到飽活動，高人氣金莎巧克力無限供應成為甜點控亮點。



千葉火鍋金莎吃到飽活動

活動日期： 3月18日－4月30日 
活動門市：

  • 享千葉火鍋－假日推出
  • 新千葉火鍋－C餐以上吃到飽
  • 極千葉火鍋－平假日推出

千葉火鍋鰻魚季

活動日期： 3月17日－3月31日
活動內容： 推出創意鰻魚料理，包括Pizza、鰻魚飯、壽司
活動門市： 千葉火鍋、享千葉、新千葉、極千葉共同推出

▲千葉火鍋春季特饗主打鰻魚料理與金莎吃到飽雙主題，讓粉絲一餐同時享受鹹食與甜點的豐富層次。
▲千葉火鍋春季特饗主打鰻魚料理與金莎吃到飽雙主題，讓粉絲一餐同時享受鹹食與甜點的豐富層次。

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