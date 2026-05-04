中山站免費拍！10天快閃3D布丁狗衝誠品南西拍，再送布丁狗燈箱。

誠品生活南西慶祝布丁狗30週年，限時10天推出打卡抽好禮，巨大3D布丁狗與限定燈箱必搶。編輯 鄭雅之表示：布丁狗鐵粉最近忙著打卡。

為了慶祝最軟萌的三麗鷗大明星布丁狗滿30週年，誠品生活南西即日起舉辦尋找「布丁狗大作戰」，不僅在館內外佈置了多處超可愛的打卡點，更邀請粉絲們一起來捕獲野生的布丁狗，只要在5月10日以前完成指定的拍照任務並上傳社群分享，就有機會把可愛的限定好禮帶回家，趕快趁著假期約上好姊妹，一起到中山商圈尋找布丁狗的身影。



▲布丁狗和好友超萌現身誠品南西，打卡牆吸引三麗鷗粉絲駐足拍照。

▲布丁狗與好友背影可愛亮相，限時10天快閃活動吸引粉絲蒐集限定好禮。





超巨大3D布丁狗現身中山

這次快閃活動最吸睛的亮點，絕對是館外那尊超級巨大的3D布丁狗，圓滾滾的樣子真的讓人心都要融化了，走過路過絕對不會錯過，布丁狗鐵粉只要在館內仔細尋找，拍下3處以上變身成超人造型的布丁狗圖樣，再搭配館外的巨大身影，並將發文截圖上傳到官方指定的表單，就能參加好禮抽獎活動，想要收集30週年特別版贈品的布丁狗鐵粉，一定要排好行程到誠品南西店報到。



▲布丁狗30週年限定打卡點就在誠品南西免費拍。





誠品會員專屬滿額贈驚喜限量換

除了拍照抽獎之外，誠品生活也為會員準備了超實用的專屬福利，只要在活動期間完成尋找布丁狗大作戰的打卡任務，並且在館內當日單筆消費滿416元，就能直接兌換超精緻的布丁狗迷你燈箱以及超人貼紙一份，這個數字其實藏著布丁狗4月16日生日的小巧思，真的非常用心，不過這些超萌周邊數量有限，送完就沒有了，建議大家早點去逛街消費，才不會跟可愛的禮物擦身而過。



▲變身超人造型的布丁狗藏在館內牆面，快來挑戰尋找布丁狗大作戰任務。

誠品生活南西Ｘ布丁狗30週年快閃活動

活動名稱：尋找布丁狗大作戰

活動時間：2026年5月1日至2026年5月10日

活動地點：誠品生活南西（館內及館外）

抽獎任務：拍下3處館內超人布丁狗及館外3D布丁狗，截圖上傳指定表單。

會員滿額禮：單筆消費滿416元可兌換「布丁狗迷你燈箱、超人貼紙乙份」。

備註資訊：贈品數量有限，換完為止。





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