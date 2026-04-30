勞動節逛社畜快閃店！罐頭豬LuLu 豬式會社快閃新竹巨城，盲盒扭蛋滿額贈活動整理。

罐頭豬LuLu快閃店、新竹巨城活動、上班豬事多盲盒成為近期話題焦點，編輯張人尹表示，結合職場共鳴與療癒設計，讓社畜們會心一笑。
勞動節逛社畜快閃店！這次超萌罐頭豬LuLu以職場日常為主題，打造全新「豬式會社」快閃店，把許多粉絲熟悉的上班情境轉化為輕鬆又帶點幽默的打卡場景。這次罐頭豬LuLu「豬式會社」自4/30一路延續到6/1，以限時形式進駐新竹巨城，結合打卡、限定盲盒、扭蛋、滿額贈等限定活動，讓社畜通通在勞動節逛起來。
新竹巨城打造社畜沉浸式打卡場景這次罐頭豬LuLu「豬式會社」快閃店4/30起在新竹巨城登場，現場最大亮點就是168公分的大型LuLu豬公仔，萌度爆發，此外還有到各種厭世語錄牆與通勤畫面，讓粉絲一秒進入職場情境。現場更規劃辦公桌微縮小劇場，把開會、加班、被主管碎念等日常細節用可愛方式呈現，同時設有「社畜照相館」與「豬多續命扭蛋機」，讓粉絲可以拍照、互動，一邊釋放壓力一邊留下紀念。
全台首發上班豬事多盲盒登場商品部分，TOYZEROPLUS這別在這次快閃店推出全台首發「上班豬事多系列盲盒」，以11款設計完整呈現職場百態。從「續命咖啡」、「熱愛工作」到「上班摸魚」，每一款都對應不同上班情境，細節設計相當到位，甚至連辦公椅滑動等互動元素也通通看得到。除了常規款外，還有小隱藏與大隱藏款，增加收藏樂趣，也讓不少粉絲鎖定入手，放在辦公桌上就可以和可愛罐頭豬LuLu一起辦公。
上班系列周邊與續命扭蛋機亮相除了盲盒之外，「我的上班夥伴」毛絨螢幕掛件同樣受到關注，以7款造型呈現不同職場角色，例如薪水小偷、壓線打卡等設定，讓粉絲在辦公時也能多一點陪伴感。喜歡驚喜感的粉絲也可以玩「豬多續命扭蛋機」，單次300元即可體驗抽獎，獎項從毛絨公仔到掛件都有，並設計不同中獎機率，增加互動樂趣。
員工福利優惠活動與滿額贈整理活動期間同步推出多項「員工福利」開幕優惠活動，在4/30至5/3期間，只要不限金額消費即可獲得「離職集點卡」。單筆滿1000元並追蹤IG與LINE，可獲得限定版收藏卡，此外消費滿額1500元、2500元與5000元則分別贈送不倒翁盲盒、毛絨掛件與限定吊卡。此外也有加價購方案，例如滿800元可加100元購買泰迪MINI珍珠歐泊，滿1000元可加200元入手購物袋，讓粉絲們趁連假揪團逛起來。
罐頭豬LuLu 豬式會社 快閃店營業資訊
活動地點：新竹遠東巨城購物中心5F創藝廳
展售日期：2026/4/30(四) - 6/1(一)
快閃店優惠資訊
首四日限定
2026/4/30 - 5/3 單筆不限金額消費即贈「離職集點卡」一張（四款隨機，每日限量250份）。
打卡追蹤禮
單筆消費滿NTD 1,000，追蹤@TOYZEROPLUS_TW IG官方帳號及LINE官方帳號即贈罐頭豬LuLu甜蜜時光收藏卡一包。
※打卡追蹤好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。
滿額贈
單筆消費滿額即可贈送以下好禮
滿NTD 1,500贈百變LuLu豬不倒翁盲盒
滿NTD 2,500贈高速短頸鹿Lu毛絨掛件
滿NTD 5,000贈泰迪MINI限定吊卡 (夏日冰淇淋)
凡單筆消費滿額擇一門檻兌換一次不可累贈，贈品款式隨機挑選，機台及塑膠袋不列入計算，詳情請依「豬式會社」快閃店實際販售狀況為主；更多銷售數量與方案，歡迎參閱TOYZEROPLUS TW官方IG，或親臨實體快閃店洽詢。
※滿額贈好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。
加價購
滿NTD 800可以NTD 100加購泰迪MINI珍珠歐泊
滿NTD 1,000可以NTD 200加購罐頭款購物袋(M)
※上述加價購數量有限，售完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。
豬多續命扭蛋機
售價NTD 300 / 一扭（G賞以上皆超過NTD 300價值）
特別賞：妹頭聯乘款一個機率2%（售價NTD 2,000）
A賞：粉月戀曲一個機率2%（售價NTD 1,290）
B賞：可摺疊羽絨毯一個機率4%（售價NTD 1,000）
C賞：使者Lu 毛絨公仔一個機率6%（售價NTD 590）
D賞：中廚Lu 毛絨掛件一個機率8%（售價NTD 390）
E賞：鱷魚Lu 毛絨掛件一個機率16%（售價NTD 350）
F賞： 豬熊毛絨卡套一個機率30%（售價NTD 310）
G賞：美食探索家毛絨盲盒一個機率32%（售價NTD 270）
※以上款式隨機，不可挑款；獎項如變動，依現場公告為主