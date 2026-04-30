勞動節逛社畜快閃店！罐頭豬LuLu 豬式會社快閃新竹巨城，盲盒扭蛋滿額贈活動整理。

罐頭豬LuLu快閃店、新竹巨城活動、上班豬事多盲盒成為近期話題焦點，編輯張人尹表示，結合職場共鳴與療癒設計，讓社畜們會心一笑。

勞動節逛社畜快閃店！這次超萌罐頭豬LuLu以職場日常為主題，打造全新「豬式會社」快閃店，把許多粉絲熟悉的上班情境轉化為輕鬆又帶點幽默的打卡場景。這次罐頭豬LuLu「豬式會社」自4/30一路延續到6/1，以限時形式進駐新竹巨城，結合打卡、限定盲盒、扭蛋、滿額贈等限定活動，讓社畜通通在勞動節逛起來。



▲罐頭豬LuLu推出「豬式會社」快閃店，以職場日常打造療癒打卡場景，吸引粉絲勞動節朝聖。



▲罐頭豬LuLu進駐新竹巨城，結合盲盒與扭蛋活動，讓粉絲在連假期間輕鬆逛展。

新竹巨城打造社畜沉浸式打卡場景

▲罐頭豬LuLu於新竹巨城設置168公分大型公仔與厭世語錄牆，打造沉浸式打卡空間。

全台首發上班豬事多盲盒登場

▲罐頭豬LuLu推出上班豬事多系列盲盒，以11款設計呈現不同職場情境供粉絲收藏。



▲罐頭豬LuLu盲盒加入隱藏款與互動細節，讓粉絲擺放辦公桌也能感受療癒氛圍。

上班系列周邊與續命扭蛋機亮相

▲罐頭豬LuLu推出我的上班夥伴毛絨掛件，以多種角色造型陪伴粉絲日常辦公時光。



▲罐頭豬LuLu設置豬多續命扭蛋機，提供多樣獎項讓粉絲體驗抽獎互動樂趣。

員工福利優惠活動與滿額贈整理

▲罐頭豬LuLu推出離職集點卡與打卡追蹤禮，讓粉絲參與快閃店享受限定福利。



▲罐頭豬LuLu規劃滿額贈與加價購優惠，讓粉絲在新竹巨城購物同時獲得多重好禮。

罐頭豬LuLu 豬式會社 快閃店營業資訊

這次罐頭豬LuLu「豬式會社」快閃店4/30起在新竹巨城登場，現場最大亮點就是168公分的大型LuLu豬公仔，萌度爆發，此外還有到各種厭世語錄牆與通勤畫面，讓粉絲一秒進入職場情境。現場更規劃辦公桌微縮小劇場，把開會、加班、被主管碎念等日常細節用可愛方式呈現，同時設有「社畜照相館」與「豬多續命扭蛋機」，讓粉絲可以拍照、互動，一邊釋放壓力一邊留下紀念。商品部分，TOYZEROPLUS這別在這次快閃店推出全台首發「上班豬事多系列盲盒」，以11款設計完整呈現職場百態。從「續命咖啡」、「熱愛工作」到「上班摸魚」，每一款都對應不同上班情境，細節設計相當到位，甚至連辦公椅滑動等互動元素也通通看得到。除了常規款外，還有小隱藏與大隱藏款，增加收藏樂趣，也讓不少粉絲鎖定入手，放在辦公桌上就可以和可愛罐頭豬LuLu一起辦公。除了盲盒之外，「我的上班夥伴」毛絨螢幕掛件同樣受到關注，以7款造型呈現不同職場角色，例如薪水小偷、壓線打卡等設定，讓粉絲在辦公時也能多一點陪伴感。喜歡驚喜感的粉絲也可以玩「豬多續命扭蛋機」，單次300元即可體驗抽獎，獎項從毛絨公仔到掛件都有，並設計不同中獎機率，增加互動樂趣。活動期間同步推出多項「員工福利」開幕優惠活動，在4/30至5/3期間，只要不限金額消費即可獲得「離職集點卡」。單筆滿1000元並追蹤IG與LINE，可獲得限定版收藏卡，此外消費滿額1500元、2500元與5000元則分別贈送不倒翁盲盒、毛絨掛件與限定吊卡。此外也有加價購方案，例如滿800元可加100元購買泰迪MINI珍珠歐泊，滿1000元可加200元入手購物袋，讓粉絲們趁連假揪團逛起來。

活動地點：新竹遠東巨城購物中心5F創藝廳

展售日期：2026/4/30(四) - 6/1(一)





快閃店優惠資訊

首四日限定

2026/4/30 - 5/3 單筆不限金額消費即贈「離職集點卡」一張（四款隨機，每日限量250份）。

打卡追蹤禮

單筆消費滿NTD 1,000，追蹤@TOYZEROPLUS_TW IG官方帳號及LINE​官方帳號即贈罐頭豬LuLu甜蜜時光收藏卡一包​。

※打卡追蹤好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

滿額贈

單筆消費滿額即可贈送以下好禮​

滿NTD 1,500贈百變LuLu豬不倒翁盲盒

滿NTD 2,500贈高速短頸鹿Lu毛絨掛件

滿NTD 5,000贈泰迪MINI限定吊卡 (夏日冰淇淋)

凡單筆消費滿額擇一門檻兌換一次不可累贈​，贈品款式隨機挑選​，​機台及塑膠袋不列入計算，詳情請依「豬式會社」快閃店實際販售狀況為主；更多銷售數量與方案，歡迎參閱TOYZEROPLUS TW官方IG，或親臨實體快閃店洽詢。

※滿額贈好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

加價購

滿NTD 800可以NTD 100加購泰迪MINI珍珠歐泊

滿NTD 1,000可以NTD 200加購罐頭款購物袋(M)

※上述加價購數量有限，售完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

豬多續命扭蛋機

售價NTD 300​ / 一扭（G賞以上皆超過NTD 300​價值​）

特別賞：妹頭聯乘款一個機率2%​（售價NTD 2,000）

A賞：粉月戀曲一個機率2%（售價NTD 1,290）

B賞：可摺疊羽絨毯一個機率4%​（售價NTD 1,000）

C賞：使者Lu 毛絨公仔一個機率6%（售價NTD 590）​

D賞：中廚Lu 毛絨掛件一個機率8%（售價NTD 390​）

E賞：鱷魚Lu 毛絨掛件一個機率16%​（售價NTD 350）

F賞： 豬熊毛絨卡套一個機率30%（售價NTD 310）

G賞：美食探索家毛絨盲盒一個機率32%​（售價NTD 270）

※以上款式隨機，不可挑款；獎項如變動，依現場公告為主 ​



