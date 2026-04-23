巨型Elmo出沒台北！免費逛台北芝麻街展覽，芝麻街打卡點、Elmo周邊帶你看。

台北芝麻街展覽免費逛！巨型Elmo、自畫像Elmo全要拍，編輯鄭亦庭表示：台北芝麻街展覽周邊Elmo娃娃也要買。

巨型Elmo出沒台北！迎來56週年的全球經典 IP《芝麻街 Sesame Street》推出跨界當代藝術展覽《芝麻街・奇妙藝境》，集結24位世界各地的當代藝術家，重新詮釋芝麻街角色，更有超巨大Elmo打卡區、角色互動牆，以及超可愛Elmo娃娃、Cookie Monster娃娃周邊等，將於4/24在Maison JE Taipei展出，地點在捷運西湖站2號出口附近，只要線上預約即能免費入場，快揪好友來打卡芝麻街展、把Elmo娃娃帶回家。



▲巨型Elmo出沒台北！迎來56週年的《芝麻街 Sesame Street》於台北內湖推出特展，免費必拍亮點、Elmo娃娃周邊一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲捷運西湖站必逛芝麻街展覽！《芝麻街・奇妙藝境》集結24位藝術家，重新詮釋芝麻街角色。(攝影：鄭亦庭)





台北芝麻街特展必拍超巨型Elmo打卡區

本次《芝麻街・奇妙藝境》藝術展以 「奇妙藝境 Magical Art World」概念，從透明玻璃門窗到室內展區，都能看見芝麻街經典角色的身影，其中絕對要拍超巨大Elmo打卡區，場景特別搭配斑馬線、路燈與垃圾筒裡的Oscar角色立牌，此外，現場也規劃芝麻街角色打卡牆，讓粉絲能一次拍個夠。



▲台北芝麻街展覽必拍！必拍芝麻街角色主題打卡牆，可以與Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Oscar合影。(攝影：鄭亦庭)





台北芝麻街特展24 位藝術家作品

本次《芝麻街・奇妙藝境》藝術展以 「奇妙藝境 Magical Art World」為核心概念，官方授權24 位來自全球的當代藝術家，創作進行角色二創作品，從Elmo、Cookie Monster、Big Bird到Oscar，在不同藝術家的筆下展現出多種風格、情感，讓陪伴大家長大的芝麻街角色們，以從不同視角觀看。



▲台北芝麻街特展集結24位來自全球的當代藝術家，創作進行角色二創作品。(攝影：鄭亦庭)





台北芝麻街特展周邊娃娃必買

在這次台北芝麻街藝術展覽中，各種各種風格的芝麻街角色作品一次看，有正在畫自畫像的 Elmo、抱著哭泣男孩的Big Bird，或是穿著Cookie Monster裝扮的女孩，還有幫黑色貓咪擦身體、混在熱鬧街道中、抽象風的芝麻街角色們，每一個都要拍，逛完展覽記得到櫃檯周邊區，Elmo毛絨方包、盲袋、Elmo毛趴姿娃娃，以及Elmo、Cookie Monster、Big Bird娃娃吊飾，逛完芝麻街展覽直接爆買一波。



▲台北芝麻街特展周邊推薦！超可愛Elmo趴姿娃娃鐵粉必買。(攝影：鄭亦庭)



▲台北芝麻街特展周邊推薦！Cookie Monster、Big Bird娃娃，以及Elmo方包。(攝影：鄭亦庭)





《芝麻街・奇妙藝境》藝術展

展覽期間：2026.04.24-2026.6.7

展覽地點：Maison JE Taipei(台北市內湖區堤頂大道二段407巷32號)

開放時間：週二-週日 11:00-19:00

展覽預約通道：https://forms.gle/umPTWjGhExzZnRe68

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更多 《芝麻街・奇妙藝境》藝術展覽 照片：

▲台北芝麻街特展集結24位來自全球的當代藝術家，創作進行角色二創作品。(攝影：鄭亦庭)

▲台北芝麻街特展集結24位來自全球的當代藝術家，創作進行角色二創作品。(攝影：鄭亦庭)

▲台北芝麻街特展集結24位來自全球的當代藝術家，創作進行角色二創作品。(攝影：鄭亦庭)



▲台北芝麻街特展集結24位來自全球的當代藝術家，創作進行角色二創作品。(攝影：鄭亦庭)

