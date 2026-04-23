杜拜巧克力生甜甜圈！85度C生甜甜圈研究所開賣，加碼杜拜巧克力千層蛋糕母親節必吃。

85度C杜拜巧克力甜甜圈、杜拜巧克力千層蛋糕在掀話題，編輯張人尹表示，母親節蛋糕要預購、甜甜圈新品要搶，讓媽媽一起跟風吃杜拜巧克力。

杜拜巧克力變成甜甜圈！85度C旗下品牌「生甜甜圈研究所」近期不只持續擴點，這次更跟上話題推出全新口味「杜拜巧克力生甜甜圈」吸引粉絲朝聖。同時，85度C也針對母親節蛋糕話題，推出限量「杜拜巧克力千層蛋糕」在門市搶先預購，讓媽媽也能跟風吃一波「杜拜巧克力」發社群炫耀。



▲85度C以杜拜巧克力話題延伸新品，生甜甜圈研究所推出生甜甜圈與母親節蛋糕同步吸引粉絲關注。



▲生甜甜圈研究所持續擴點升級門市，85度C結合甜甜圈專賣形式打造全新烘焙坊型態吸引人潮。

門市限定 杜拜巧克力生甜甜圈

▲生甜甜圈研究所推出杜拜巧克力生甜甜圈，85度C將開心果內餡與麵包絲融入呈現濃郁口感層次。

母親節蛋糕買 杜拜巧克力千層蛋糕

▲85度C母親節主打杜拜巧克力千層蛋糕，結合巧克力千層與開心果元素還原話題甜點吃法。

85度C 杜拜巧克力新品推薦

杜拜巧克力生甜甜圈

杜拜巧克力千層蛋糕

85度C旗下的甜甜圈專賣店「生甜甜圈研究所」近期持續擴點，把原本賣咖啡、蛋糕的門市升級成甜甜圈烘焙坊。這次85度C在生甜甜圈研究所推出新口味「杜拜巧克力生甜甜圈」，把濃郁的開心果內餡、開心果麵包絲，通通夾進生甜甜圈中，打造濃郁又有口感變化的新口味。如果是開心果控，也能搭配爆漿內餡的「開心果」經典口味甜甜圈一起享用。不只在生甜甜圈專賣店推出新品，這次85°C也在門市推出母親節蛋糕預購話題，這次特別祭出「杜拜巧克力千層蛋糕」話題口味，以巧克力千層作為基底，搭配開心果、麵包絲還原「杜拜巧克力」療癒吃法。「杜拜巧克力千層蛋糕」8吋單顆售價1480元，趁母親節前搶先預購，4/27起正式開賣，限量售完為止。販售品牌：85度C生甜甜圈研究所售價：$90元販售品牌：85°C開賣日期：4/27起正式開賣，即日起開放預購售價：1480元/8吋