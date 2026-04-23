比香港更濃！肯德基開心果脆粒蛋撻 三層次開吃，母親節必吃優惠開賣。

肯德基開心果脆粒蛋撻將於2026/4/28上市，主打三層口感與母親節禮盒優惠，編輯張人尹表示這波甜點話題鎖定開心果控與送禮需求粉絲。

比香港的開心果蛋撻更濃！肯德基這次新品「開心果脆粒蛋撻」，把香港掀起排隊熱潮的開心果蛋撻升級配方，於4/28在台灣正式開賣。這款甜點在未上市前就已經被甜點控敲碗許久，就連肯德基門市的「開心到模糊」廣告布條也吸引粉絲們注意，讓粉絲們通通要準時衝去嚐鮮。



▲肯德基推出開心果脆粒蛋撻升級版本，延續香港排隊熱潮於4/28在台灣開賣吸引粉絲關注。



▲肯德基開心果脆粒蛋撻打造三層結構，結合脆粒慕斯與流心餡帶來更濃郁口感體驗。





開心果脆粒蛋撻三層爆擊層次

▲肯德基將開心果風味分層呈現，從酥脆到滑順再到流心讓粉絲一口感受多重變化。

蛋撻禮盒優惠同步推出

▲肯德基開心果脆粒蛋撻禮盒於4/28至5/11限時販售，鎖定母親節送禮與聚會需求粉絲。



▲肯德基推出嚐鮮券101元組合，原味蛋撻加開心果脆粒蛋撻一次滿足粉絲雙重口味需求。

肯德基 開心果脆粒蛋撻 販售資訊

這次肯德基「開心果脆粒蛋撻」將原本香港版本再升級，推出台灣限定三層結構，讓粉絲們吃到更濃、更有層次的開心果蛋撻。「開心果脆粒蛋撻」最上層鋪上開心果脆粒，帶出堅果香氣與酥脆口感，中間層加入台灣限定的開心果慕斯，帶來輕盈細緻口感，同時還有流動感明顯的開心果流心餡，咬下後會在口中釋放濃郁堅果香。三種口感從酥脆到滑順再到流心，讓粉絲在一顆蛋撻中就能感受到多段風味變化。配合母親節檔期，肯德基同步推出「開心果脆粒蛋撻」禮盒優惠，在4/28-5/11限時2週開放購買。6入禮盒優惠價為285元，適合聚會或送禮使用，也讓粉絲在節日場合更容易入手。除了禮盒之外，也有「開心果脆粒蛋撻嚐鮮券」優惠，101元就能吃到「原味蛋撻+開心果脆粒蛋撻」兩種口味一次滿足。販售期間：2026/4/28起開賣販售價格：開心果脆粒蛋撻：$57元開心果脆粒蛋撻禮盒優惠：$285元（ 開心果脆粒蛋撻x6）開心果脆粒蛋撻嚐鮮券：$101元 （原味蛋撻x1+開心果脆粒蛋撻x1）開心果好時光：$115元（原味蛋撻x1+開心果脆粒蛋撻x1+綠茶中杯）