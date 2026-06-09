出國好玩又減碳！Booking.com公布5大好走路城市，邊抓皮克敏邊住溫泉湯屋與傳統韓屋。

全台掀起實境遊戲走路兼尋寶風潮，低碳慢活成為現代人度假新寵。資深編輯李維唐表示，35歲以上中生代更傾向將移動速度放慢，透過雙腳實地丈量城市來達到深度療癒。

最近大家出門散步或是下班通勤的時候，是不是也常常盯著手機畫面，看看自己的身邊有沒有又多出幾隻頭頂開著繽紛花朵的皮克敏呢。這股走路兼尋寶的實境遊戲熱潮，在2026年的現在真的徹底融入了大家的日常生活。對於每天在工作與家庭生活兩頭燒，好不容易盼到假期安排出國的35歲到48歲中生代來說，流於走馬看花的傳統旅遊方式真的太累人了。現在更流行的是把移動速度放慢的低碳慢活旅行，用自己的雙腳實地去感受每座城市的溫度，一邊健走累積步數一邊培育皮克敏，反而成了最療癒且最能找回生活掌控感的度假型態。



知名旅遊平台Booking.com這次特別精選了全球5個非常適合徒步探索的城市。從我們台灣人最熟悉的台南老巷弄，到日本沖繩、鎌倉、韓國大邱甚至是歐洲奧地利的巴洛克街頭，帶上你的神祕繽紛夥伴，一起出發用雙腳寫下專屬的旅遊日記。

▲台南老古石渡房內以柔和燈光與木質調家具營造溫暖舒適的休憩環境。圖／Booking.com提供；窩客島編輯李維唐整理



台南旅遊景點與古蹟散策抓皮克敏

講到適合慢慢走的城市，台灣台南絕對是首選，這座歷史文化古都自帶一種讓人想放慢腳步的慢活魔力。走在府城的紅磚巷弄裡，不管是赤嵌樓還是台南孔廟，轉個彎可能就會在手機裡跳出古色古香的限定明信片。



推薦大家去神農街或蝸牛巷晃晃，一邊累積步數，一邊在百年古蹟、在地水果攤與老宅瓦牆之間，驚喜遇見那些頭頂嫩葉或花朵的植物系皮克敏旅伴。當南國的天色漸漸暗下來，入住老古石渡會讓你更有感覺。這間旅宿外觀保留了懷舊的历史拱門設計，房間裡用柔和的燈光跟溫暖的木質調家具打造成舒服的休息空間。因為離熱鬧的神農街非常近，走出來就能直接融入台南專屬的散步日常，在懷舊與熱情的府城日常中放慢步伐，細細品味老街獨有的歷史韻味。

▲台灣台南散發著適合步行探索的慢活步調。圖／Booking.com提供；窩客島編輯李維唐整理

沖繩那霸景點推薦與達摩皮克敏朝聖

日本沖繩的那霸不僅是熱門的海島度假勝地，歷史上也是繁榮一時的琉球王國政治與商業中心。來到這裡，很推薦去走一趟被稱為當國第一神社的波上宮，因為在那裡有機會遇見穿著神社達摩風格的特色皮克敏小夥伴，陪著你一起感受豐富的琉球文化魅力。



當然，熱鬧的國際通也是必朝聖的徒步路線，沿路看看傳統工藝、喝杯沖繩知名的Orion啤酒，海島的熱情島嶼風情直接充飽電。走完一整天的抓寶行程，入住那霸縣廳前阿蒙特飯店再方便不過了。它走路到國際通只要3分鐘，離當地的琉貿百貨也很近。飯店設計融入了沖繩風的石獅雕像與靛藍木質設計，最棒的是裡面竟然有舒適的溫泉設施，走累了直接泡個湯，讓你在追尋小夥伴的過程中也能徹底舒緩雙腿的疲勞。

▲沖繩那霸是日本沖繩最大的城市，也是繁榮一時的琉球王國商業與政治中心。圖／Booking.com提供；窩客島編輯李維唐整理



日本鎌倉古剎與湘南海岸尋找皮克敏

鎌倉是一座兼具歷史底蘊與海岸風情的禪意古都，這裡有幕府時代留下的古老遺跡，也有寺院與大佛靜靜守候。旅人可以在高德院鎌倉大佛與鶴岡八幡宮之間漫步，與駐足於寺院角落的御神籤皮克敏小夥伴不期而遇。換個風景，你可以搭乘江之電穿梭經典平交道，漫步在湘南海岸線，在海風與懷舊街景之間感受鎌倉獨有的青春氣息。



夕陽落下時，推薦入住Tosei Hotel Cocone Kamakura。旅宿內隨處可見精緻的和紙障子與質感木作，營造濃郁的日式溫馨氛圍。入住不僅能享受療癒湯屋與美味茶點，一樓更提供破1000冊漫畫讓住客免費讀到飽，飯店還貼心附設共享自行車服務，鄰近JR與江之電鎌倉站，是培育皮克敏與體驗和風魅力的首選飯店。

▲日本鎌倉是一座兼具歷史底蘊與海岸風情的禪意古都。圖／Booking.com提供；窩客島編輯李維唐整理

韓國大邱壁畫巷與傳統韓屋尋找皮克敏花苗

位於韓國東南部的藝術大邱，把古老教堂、公園綠地跟美食文化融合得恰到好處，非常適合用雙腳來探索。你可以漫步在三德洞壁畫巷的長巷美食街裡尋找彩色皮克敏花苗，或者去頭流公園散步，在滿滿的自然綠意裡幫你的皮克敏小夥伴留下一張韓系限定明信片。傍晚推薦登上前山公園俯瞰整座城市的夕陽全景，或是去壽城池觀賞夜間噴泉水舞。



想體驗最道地的韓式美學，留宿Aega Hanok Guesthouse會是很棒的體驗。它完美保留了傳統韓屋的純木造建築與經典設計，古樸又溫馨，而且走路就能輕鬆探索西門市場，出門轉個彎就是地鐵南山站，對於自由行的旅人來說非常省時省力。這間有故事的韓屋在情侶雙人體驗裡拿到了93的高分，很適合帶上另一半一起來浪漫抓寶創造回憶。

▲韓國大邱完美保留傳統韓屋的純木造建築與經典設計。圖／Booking.com提供；窩客島編輯李維唐整理



奧地利維也納宮殿徒步孵花苗行程

如果想走得更遠，奧地利東部的藝術之都維也納，絕對值得你用徒步的方式細細品味巴洛克街道。穿梭在華麗的宮殿之間，隨手就能蒐集到美泉宮的精緻明信片，同時默默累積步數來孵化手裡的花苗。如果想換個視角看城市，可以安排去多瑙河塔，購買包含高速電梯的門票登上塔頂，一邊俯瞰靜謐優美的多瑙河，一邊回味自己今天在城市裡留下的皮克敏步行足跡。



走完一整天的文藝散步行程，推薦入住WELTWIEN Luxury Art Apartments。這間公寓式飯店把歷史感與當代設計融合得非常好，挑高的客房空間搭配宏偉的落地窗，採光非常棒。飯店甚至把空間變成當地藝術家的創意舞台，中庭還有一座雕塑花園，讓你的低碳步行與抓寶旅行從頭到尾都充滿濃濃的藝術儀式感。

▲維也納WELTWIEN Luxury Art Apartments將歷史底蘊與當代設計完美融合，打造挑高且明亮的質感客房。圖／Booking.com提供；窩客島編輯李維唐整理







活動時間：2026年6月8日起常態推薦

活動內容：推廣走路兼尋寶的實境遊戲低碳慢活玩法，盤點台南、那霸、鎌倉、大邱、維也納適合步行探索的景點與特色旅宿。

訂位(店家)資訊：

台灣台南老古石渡：鄰近神農街與蝸牛巷，外觀保留歷史拱門設計。

日本那霸縣廳前阿蒙特飯店：距離國際通步行3分鐘，館內附設舒適溫泉。

日本鎌倉Tosei Hotel Cocone Kamakura：鄰近JR鎌倉站，提供療癒湯屋與破千冊漫畫讀到飽。

韓國大邱Aega Hanok Guesthouse：傳統木造韓屋民宿，緊鄰地鐵南山站與西門市場。

奧地利維也納WELTWIEN Luxury Art Apartments：歷史融合當代設計的公寓式飯店，附設雕塑花園。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

完了這5座充滿驚喜的寶藏步行城市，你是否也迫不及待想收拾行李出發了呢，以下為您準備了更多深度旅遊的私房清單

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