出國好玩又減碳！Booking.com公布5大好走路城市，邊抓皮克敏邊住溫泉湯屋與傳統韓屋。

全台掀起實境遊戲走路兼尋寶風潮，低碳慢活成為現代人度假新寵。資深編輯李維唐表示，35歲以上中生代更傾向將移動速度放慢，透過雙腳實地丈量城市來達到深度療癒。
最近大家出門散步或是下班通勤的時候，是不是也常常盯著手機畫面，看看自己的身邊有沒有又多出幾隻頭頂開著繽紛花朵的皮克敏呢。這股走路兼尋寶的實境遊戲熱潮，在2026年的現在真的徹底融入了大家的日常生活。對於每天在工作與家庭生活兩頭燒，好不容易盼到假期安排出國的35歲到48歲中生代來說，流於走馬看花的傳統旅遊方式真的太累人了。現在更流行的是把移動速度放慢的低碳慢活旅行，用自己的雙腳實地去感受每座城市的溫度，一邊健走累積步數一邊培育皮克敏，反而成了最療癒且最能找回生活掌控感的度假型態。
知名旅遊平台Booking.com這次特別精選了全球5個非常適合徒步探索的城市。從我們台灣人最熟悉的台南老巷弄，到日本沖繩、鎌倉、韓國大邱甚至是歐洲奧地利的巴洛克街頭，帶上你的神祕繽紛夥伴，一起出發用雙腳寫下專屬的旅遊日記。
台南旅遊景點與古蹟散策抓皮克敏
講到適合慢慢走的城市，台灣台南絕對是首選，這座歷史文化古都自帶一種讓人想放慢腳步的慢活魔力。走在府城的紅磚巷弄裡，不管是赤嵌樓還是台南孔廟，轉個彎可能就會在手機裡跳出古色古香的限定明信片。
推薦大家去神農街或蝸牛巷晃晃，一邊累積步數，一邊在百年古蹟、在地水果攤與老宅瓦牆之間，驚喜遇見那些頭頂嫩葉或花朵的植物系皮克敏旅伴。當南國的天色漸漸暗下來，入住老古石渡會讓你更有感覺。這間旅宿外觀保留了懷舊的历史拱門設計，房間裡用柔和的燈光跟溫暖的木質調家具打造成舒服的休息空間。因為離熱鬧的神農街非常近，走出來就能直接融入台南專屬的散步日常，在懷舊與熱情的府城日常中放慢步伐，細細品味老街獨有的歷史韻味。
沖繩那霸景點推薦與達摩皮克敏朝聖
日本沖繩的那霸不僅是熱門的海島度假勝地，歷史上也是繁榮一時的琉球王國政治與商業中心。來到這裡，很推薦去走一趟被稱為當國第一神社的波上宮，因為在那裡有機會遇見穿著神社達摩風格的特色皮克敏小夥伴，陪著你一起感受豐富的琉球文化魅力。
當然，熱鬧的國際通也是必朝聖的徒步路線，沿路看看傳統工藝、喝杯沖繩知名的Orion啤酒，海島的熱情島嶼風情直接充飽電。走完一整天的抓寶行程，入住那霸縣廳前阿蒙特飯店再方便不過了。它走路到國際通只要3分鐘，離當地的琉貿百貨也很近。飯店設計融入了沖繩風的石獅雕像與靛藍木質設計，最棒的是裡面竟然有舒適的溫泉設施，走累了直接泡個湯，讓你在追尋小夥伴的過程中也能徹底舒緩雙腿的疲勞。
日本鎌倉古剎與湘南海岸尋找皮克敏
鎌倉是一座兼具歷史底蘊與海岸風情的禪意古都，這裡有幕府時代留下的古老遺跡，也有寺院與大佛靜靜守候。旅人可以在高德院鎌倉大佛與鶴岡八幡宮之間漫步，與駐足於寺院角落的御神籤皮克敏小夥伴不期而遇。換個風景，你可以搭乘江之電穿梭經典平交道，漫步在湘南海岸線，在海風與懷舊街景之間感受鎌倉獨有的青春氣息。
夕陽落下時，推薦入住Tosei Hotel Cocone Kamakura。旅宿內隨處可見精緻的和紙障子與質感木作，營造濃郁的日式溫馨氛圍。入住不僅能享受療癒湯屋與美味茶點，一樓更提供破1000冊漫畫讓住客免費讀到飽，飯店還貼心附設共享自行車服務，鄰近JR與江之電鎌倉站，是培育皮克敏與體驗和風魅力的首選飯店。
韓國大邱壁畫巷與傳統韓屋尋找皮克敏花苗
位於韓國東南部的藝術大邱，把古老教堂、公園綠地跟美食文化融合得恰到好處，非常適合用雙腳來探索。你可以漫步在三德洞壁畫巷的長巷美食街裡尋找彩色皮克敏花苗，或者去頭流公園散步，在滿滿的自然綠意裡幫你的皮克敏小夥伴留下一張韓系限定明信片。傍晚推薦登上前山公園俯瞰整座城市的夕陽全景，或是去壽城池觀賞夜間噴泉水舞。
想體驗最道地的韓式美學，留宿Aega Hanok Guesthouse會是很棒的體驗。它完美保留了傳統韓屋的純木造建築與經典設計，古樸又溫馨，而且走路就能輕鬆探索西門市場，出門轉個彎就是地鐵南山站，對於自由行的旅人來說非常省時省力。這間有故事的韓屋在情侶雙人體驗裡拿到了93的高分，很適合帶上另一半一起來浪漫抓寶創造回憶。
奧地利維也納宮殿徒步孵花苗行程
如果想走得更遠，奧地利東部的藝術之都維也納，絕對值得你用徒步的方式細細品味巴洛克街道。穿梭在華麗的宮殿之間，隨手就能蒐集到美泉宮的精緻明信片，同時默默累積步數來孵化手裡的花苗。如果想換個視角看城市，可以安排去多瑙河塔，購買包含高速電梯的門票登上塔頂，一邊俯瞰靜謐優美的多瑙河，一邊回味自己今天在城市裡留下的皮克敏步行足跡。
Booking.com精選五個徒步旅行城市推薦
活動時間：2026年6月8日起常態推薦
活動內容：推廣走路兼尋寶的實境遊戲低碳慢活玩法，盤點台南、那霸、鎌倉、大邱、維也納適合步行探索的景點與特色旅宿。
訂位(店家)資訊：
- 台灣台南老古石渡：鄰近神農街與蝸牛巷，外觀保留歷史拱門設計。
- 日本那霸縣廳前阿蒙特飯店：距離國際通步行3分鐘，館內附設舒適溫泉。
- 日本鎌倉Tosei Hotel Cocone Kamakura：鄰近JR鎌倉站，提供療癒湯屋與破千冊漫畫讀到飽。
- 韓國大邱Aega Hanok Guesthouse：傳統木造韓屋民宿，緊鄰地鐵南山站與西門市場。
- 奧地利維也納WELTWIEN Luxury Art Apartments：歷史融合當代設計的公寓式飯店，附設雕塑花園。
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
完了這5座充滿驚喜的寶藏步行城市，你是否也迫不及待想收拾行李出發了呢，以下為您準備了更多深度旅遊的私房清單
推薦閱讀：南崁不只台茂好逛！蘆竹一日遊5大亮點，森林步道、老宅咖啡全搜羅。
推薦閱讀：夏天不只衝墾丁！全台7大親水勝地先收藏，沙灘、水樂園清涼開玩超消暑。