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澎湖花火節七龍珠快閃店！巨型悟空打卡牆 七龍珠限定周邊，30攤美食市集加碼逛。

2026澎湖花火節七龍珠七龍珠快閃店快閃店
2026-06-10 18:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:澎坊購物休閒廣場
編輯 鄭亦庭

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2026澎湖花火節七龍珠快閃店！巨型悟空打卡牆、七龍珠限定周邊鐵粉必衝，編輯鄭亦庭表示：澎湖海風市集近30攤也要順路逛。

澎湖七龍珠快閃店、七龍珠煙火秀市集必衝！2026澎湖花火節不只超震撼《七龍珠Z》主題無人機展演、煙火秀，更有《七龍珠Z》主題快閃店於澎坊購物休閒廣場登場，潮流服飾、3C周邊、盲盒到公仔等收藏，更規劃巨型悟空打卡牆、限定抽卡機與獨家透卡，讓粉絲拍爆買爆，同步集結近30個在地攤位海風市集，美食、甜點與文創手作一路逛，七龍珠煙火、七龍珠快閃店、海風市集，七龍珠鐵粉來澎湖花火節全要衝。

▲2026澎湖花火節《七龍珠Z》快閃店！七龍珠公仔、巨型悟空打卡牆必衝，即日起至9/30在澎坊購物休閒廣場登場。
▲2026澎湖花火節《七龍珠Z》快閃店！七龍珠公仔、巨型悟空打卡牆必衝，即日起至9/30在澎坊購物休閒廣場登場。

澎湖七龍珠快閃店周邊必買

七龍珠鐵粉衝2026澎湖花火節，也要逛爆《七龍珠Z》快閃店，即日起至9/30在澎坊購物休閒廣場快閃，從七龍珠盲盒、七龍珠公仔到潮流服飾、生活小物、3C數位周邊等實用性周邊，推薦必收這次特別推出的獨家聯名商品，七龍珠壓克力立牌、人氣「神龍造型御守」，以及花火節限定「魔人普烏海灘巾」，消費滿額再送獨家《七龍珠Z》透卡好禮，鐵粉通通都要收，而現場也規劃巨型悟空打卡牆、限定抽卡機，讓鐵粉們拍爆、買爆。
▲《七龍珠Z》快閃店在澎坊購物休閒廣場！獨家開賣神龍御守、花火節限定魔人普烏海灘巾必搶。
▲《七龍珠Z》快閃店在澎坊購物休閒廣場！獨家開賣神龍御守、花火節限定魔人普烏海灘巾必搶。

澎湖海風夏祭市集近30攤開逛

除了七龍珠快閃店，現場也有「海風夏祭」市集即日起至6月27日同樣於澎坊購物休閒廣場每週五、六下午登場，集結近30個攤位，包含澎湖在地超人氣特色美食餐車、甜點咖啡、質感文創設計、精緻手作商品及DIY體驗等，讓你逛市集，也能認識澎湖在地品牌、特色店家，此外，澎坊購物休閒廣場館內同步推出集章任務、抽獎活動，邀請大家探索館內各大亮點。
▲澎坊之夜「海風夏祭市集」近30攤澎湖在地美食餐車、甜點、文創設計等，至6/27每週五、六登場。
▲澎坊之夜「海風夏祭市集」近30攤澎湖在地美食餐車、甜點、文創設計等，至6/27每週五、六登場。

澎湖市集抽獎活動、音樂會

海風夏祭市集現場特別設有「澎坊戰力抽賞站」攤位，只要加入RICHCLUB會員即可參加抽獎，除了有七龍珠限定好禮，更有機會抽中Apple Watch Series 11及 Marshall Emberton III 三代藍牙喇叭等大禮，舞台表演則邀請金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦，以及實力派組合黑旋風接力熱唱，帶來夏日音樂盛典，此外，澎澄飯店更攜手臺虎精釀限定販售「外婆ㄟ澎湖歐疼貴」與「人生海海ㄟ雷夢」兩款聯名啤酒，讓大家享受專屬夏日的微醺滋味。
▲澎澄飯店攜手臺虎精釀打造2款限定聯名啤酒「外婆ㄟ澎湖歐疼貴」與「人生海海ㄟ雷夢」。
▲澎澄飯店攜手臺虎精釀打造2款限定聯名啤酒「外婆ㄟ澎湖歐疼貴」與「人生海海ㄟ雷夢」。

澎湖七龍珠Z期間限定主題快閃店

快閃時間：即日起至9/30
快閃地點：澎坊購物休閒廣場(澎湖縣馬公市光復里同和路158號)

澎坊之夜 海風夏祭市集

活動期間：即日起至6月27日
活動開放時間：每週五、六下午3點30分至晚間8點30分開市
活欉地點：澎坊購物休閒廣場 海埔路旁公園(澎湖縣馬公市光復里同和路158號)

超萌IP聯名也要衝

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