7-11聯名線條小狗！50款線條小狗集點小物 聯名甜點 聯名外帶杯一次看，線條小狗杯必拍。

7-ELEVEN線條小狗聯名自6/10起登場，集結集點周邊、CITY TEA主題杯、鮮食與甜點新品。編輯張人尹表示，從收藏到美食一次滿足，是近期超商聯名焦點話題。
7-11聯名線條小狗！這次小七找來韓國人氣IP「線條小狗」，自6/10起推出橫跨精品集點與食飲聯名的大型合作企劃，一口氣帶來近50款商品，從鮮食、甜點、飲品到集點周邊全面換上可愛「馬爾濟斯、小金毛」角色設計，讓粉絲逛超商時處處都能看到熟悉身影。這次不只有限定包裝與主題杯，還有鮮食、甜點包裝，以及超商集點小物通通同步登場，從吃喝到日常用品一次包辦，粉絲們全部都要蒐集。
絨毛吊飾與提袋掀起收藏熱潮這次7-ELEVEN全店精品集點活動以線條小狗經典絨毛造型為靈感，共推出27款周邊商品。主打商品包含磁吸絨毛吊飾、布偶吊飾飲料提袋、大頭造型提袋以及布偶證件套零錢包等，兼顧可愛與實用性。其中磁吸絨毛吊飾特別適合情侶或好友一起收藏，吸附設計增添互動樂趣。多數商品皆提供小金毛與馬爾濟斯兩種款式選擇，讓粉絲可依照喜好挑選，也能一次擁有完整收藏。
居家辦公小物陪伴每一天除了外出配件之外，7-ELEVEN也同步規劃多款居家與辦公系列商品。包含絨毛筆袋、15吋絨毛筆電包、造型公仔存錢筒、桌上收納鐵櫃、彎把摺疊傘、單人摺疊椅與花朵造型小夜燈留言板等商品都陸續登場。喜歡小金毛角色的粉絲還能選購大頭造型坐墊等專屬商品。從辦公桌到居家空間，都能透過線條小狗元素增添療癒感。
雙茶品牌換上主題杯再推飲品優惠這次7-11與線條小狗聯名活動，也延伸至飲品包裝上，7-ELEVEN旗下CITY TEA與不可思議茶BAR自6/10起全面換上8款線條小狗主題杯設計，讓粉絲買飲料時也能收集不同杯款，馬爾濟斯、小金毛兩兩一組，一起吃冰、一起喝珍奶的圖案超可愛。同時思樂冰、霜淇淋與雪淋霜杯身也同步更新視覺。配合本次聯名，雪淋霜推出新口味「阿聰師 芋頭牛奶霜淇淋」，酷聖霜則有「檸檬起司、鹹花生奶油」2種口味，都有線條小狗包裝，粉絲必吃。
飯糰甜點與雞蛋糕全面變身在鮮食與甜點方面，7-ELEVEN推出多款線條小狗聯名包裝商品。包含石安牧場溏心蛋飯糰、炙燒明太子鮭魚飯糰、韓式鮪魚拳頭飯糰、鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅以及拿坡里風味肉球義大利麵等品項。甜點則有草莓優格愛心馬卡龍、布丁大福、茶拿鐵蛋糕捲與QQ茶拿鐵鬆餅等選擇。此外，全台超過160間哈燒專櫃門市更推出限定線條小狗雞蛋糕，以太妃糖風味搶攻夏季甜點市場，讓粉絲從正餐到下午茶都能感受線條小狗可愛魅力。
7-11全店線條小狗精品集點活動
會員當筆購活動：2026年6月10日(三) 凌晨00:00起至2026年6月30日(二) 23：59止。uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購「磁吸絨毛吊飾」，全台7-ELEVEN門市現貨開賣
門市快閃購活動：2026年6月10日(三) 15:00起至2026年6月21日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。
小7集點卡：2026年6月22日(一) 下午15:00起至2026年6月30日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。
7-11CITY TEA、不可思議茶BAR優惠活動
活動時間：2026年6月10日至2026年6月23日
活動辦法：
CITY TEA現萃茶: 珍珠奶茶、黃金蕎麥系列指定特大杯飲品2杯88元
!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR: 65元以上特大杯飲品第2杯半價
7-ELEVEN X線條小狗「美味聯萌大明星」商品推薦
- 石安牧場溏心蛋飯糰：39元
- 炙燒明太子鮭魚飯糰：42元
- 韓式鮪魚拳頭飯糰：39元
- 鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅：69元
- 拿坡里風味肉球義大利麵：99元
- 雙拼起司紅醬焗飯：89元
- 奶香起司烤雞筆管麵：99元
- 海鮮披薩：49元
- 線條小狗雞蛋糕：55元
- 檸檬起司酷聖霜、鹹花生奶油酷聖霜：59元
- 阿聰師 芋頭牛奶霜淇淋：49元
- 哈密瓜風味思樂冰：特大杯 45元、大杯 39元
- 草莓優格愛心馬卡龍：59元
- 布丁大福：45元
- Mister Donut粉紅泡泡甜甜圈：45元
- QQ茶拿鐵鬆餅：45元
- 茶拿鐵蛋糕捲：45元
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