7-11聯名線條小狗！50款線條小狗集點小物 聯名甜點 聯名外帶杯一次看，線條小狗杯必拍。

7-ELEVEN線條小狗聯名自6/10起登場，集結集點周邊、CITY TEA主題杯、鮮食與甜點新品。編輯張人尹表示，從收藏到美食一次滿足，是近期超商聯名焦點話題。

7-11聯名線條小狗！這次小七找來韓國人氣IP「線條小狗」，自6/10起推出橫跨精品集點與食飲聯名的大型合作企劃，一口氣帶來近50款商品，從鮮食、甜點、飲品到集點周邊全面換上可愛「馬爾濟斯、小金毛」角色設計，讓粉絲逛超商時處處都能看到熟悉身影。這次不只有限定包裝與主題杯，還有鮮食、甜點包裝，以及超商集點小物通通同步登場，從吃喝到日常用品一次包辦，粉絲們全部都要蒐集。



▲7-ELEVEN攜手線條小狗推出近50款聯名商品，從集點周邊、飲品包裝到鮮食甜點全面換上馬爾濟斯與小金毛角色設計。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN線條小狗聯名自6/10登場，集結主題杯、限定包裝與多款療癒周邊，讓粉絲一次收藏。（攝影：張人尹）









絨毛吊飾與提袋掀起收藏熱潮

▲7-ELEVEN全店精品集點推出27款線條小狗周邊，磁吸絨毛吊飾與飲料提袋成為必收亮點。（攝影：張人尹）

居家辦公小物陪伴每一天

▲線條小狗集點小物提供小金毛與馬爾濟斯雙款式設計，滿足粉絲不同收藏喜好。（攝影：張人尹）

雙茶品牌換上主題杯再推飲品優惠

▲CITY TEA與不可思議茶BAR全面換上線條小狗主題杯，馬爾濟斯與小金毛可愛現身飲料包裝。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN思樂冰、酷聖霜與雪淋霜同步推出線條小狗杯身設計，新口味霜淇淋也一起登場。（攝影：張人尹）

這次7-ELEVEN全店精品集點活動以線條小狗經典絨毛造型為靈感，共推出27款周邊商品。主打商品包含磁吸絨毛吊飾、布偶吊飾飲料提袋、大頭造型提袋以及布偶證件套零錢包等，兼顧可愛與實用性。其中磁吸絨毛吊飾特別適合情侶或好友一起收藏，吸附設計增添互動樂趣。多數商品皆提供小金毛與馬爾濟斯兩種款式選擇，讓粉絲可依照喜好挑選，也能一次擁有完整收藏。除了外出配件之外，7-ELEVEN也同步規劃多款居家與辦公系列商品。包含絨毛筆袋、15吋絨毛筆電包、造型公仔存錢筒、桌上收納鐵櫃、彎把摺疊傘、單人摺疊椅與花朵造型小夜燈留言板等商品都陸續登場。喜歡小金毛角色的粉絲還能選購大頭造型坐墊等專屬商品。從辦公桌到居家空間，都能透過線條小狗元素增添療癒感。這次7-11與線條小狗聯名活動，也延伸至飲品包裝上，7-ELEVEN旗下CITY TEA與不可思議茶BAR自6/10起全面換上8款線條小狗主題杯設計，讓粉絲買飲料時也能收集不同杯款，馬爾濟斯、小金毛兩兩一組，一起吃冰、一起喝珍奶的圖案超可愛。同時思樂冰、霜淇淋與雪淋霜杯身也同步更新視覺。配合本次聯名，雪淋霜推出新口味「阿聰師 芋頭牛奶霜淇淋」，酷聖霜則有「檸檬起司、鹹花生奶油」2種口味，都有線條小狗包裝，粉絲必吃。





飯糰甜點與雞蛋糕全面變身

▲7-ELEVEN推出多款線條小狗聯名鮮食，包含飯糰、捲餅與義大利麵等人氣品項。（攝影：張人尹）



▲線條小狗聯名甜點與限定雞蛋糕同步開賣，從下午茶到點心時間都充滿療癒感。（攝影：張人尹）

在鮮食與甜點方面，7-ELEVEN推出多款線條小狗聯名包裝商品。包含石安牧場溏心蛋飯糰、炙燒明太子鮭魚飯糰、韓式鮪魚拳頭飯糰、鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅以及拿坡里風味肉球義大利麵等品項。甜點則有草莓優格愛心馬卡龍、布丁大福、茶拿鐵蛋糕捲與QQ茶拿鐵鬆餅等選擇。此外，全台超過160間哈燒專櫃門市更推出限定線條小狗雞蛋糕，以太妃糖風味搶攻夏季甜點市場，讓粉絲從正餐到下午茶都能感受線條小狗可愛魅力。

7-11全店線條小狗精品集點活動

會員當筆購活動：2026年6月10日(三) 凌晨00:00起至2026年6月30日(二) 23：59止。uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購「磁吸絨毛吊飾」，全台7-ELEVEN門市現貨開賣

門市快閃購活動：2026年6月10日(三) 15:00起至2026年6月21日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

小7集點卡：2026年6月22日(一) 下午15:00起至2026年6月30日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。





7-11CITY TEA、不可思議茶BAR優惠活動

活動時間：2026年6月10日至2026年6月23日

活動辦法：

CITY TEA現萃茶: 珍珠奶茶、黃金蕎麥系列指定特大杯飲品2杯88元

!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR: 65元以上特大杯飲品第2杯半價





7-ELEVEN X線條小狗「美味聯萌大明星」商品推薦

石安牧場溏心蛋飯糰：39元

炙燒明太子鮭魚飯糰：42元

韓式鮪魚拳頭飯糰：39元

鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅：69元

拿坡里風味肉球義大利麵：99元

雙拼起司紅醬焗飯：89元

奶香起司烤雞筆管麵：99元

海鮮披薩：49元

線條小狗雞蛋糕：55元

檸檬起司酷聖霜、鹹花生奶油酷聖霜：59元

阿聰師 芋頭牛奶霜淇淋：49元

哈密瓜風味思樂冰：特大杯 45元、大杯 39元

草莓優格愛心馬卡龍：59元

布丁大福：45元

Mister Donut粉紅泡泡甜甜圈：45元

QQ茶拿鐵鬆餅：45元

茶拿鐵蛋糕捲：45元





更多7-11線條小狗聯名必買推薦

▲7-ELEVEN推出線條小狗提袋、筆電包與存錢筒等商品，把療癒角色帶進生活日常。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN線條小狗居家與辦公小物陪伴粉絲每一天。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN線條小狗椅墊及衛生紙套，居家小物粉絲必買。（攝影：張人尹）

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