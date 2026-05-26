吉伊卡哇聯名唐吉訶德獨家開賣！限定企鵝帽豹紋睡衣玩偶、美妝周邊搶購攻略一次看。

風靡亞洲的療癒系角色吉伊卡哇，驚喜宣佈與唐吉訶德推出2026夏季限定聯名。對此，資深編輯李維唐表示，這次跨界合作完美將潮流玩味融入日常保養與生活美學，極具粉絲收藏與實用價值。

有時候生活壓力大到讓人喘不過氣，真的全靠那些軟萌的小東西來拯救靈魂。在台灣擁有廣大粉絲的吉伊卡哇，這一次要出大絕了。2026年夏天最讓人心跳加速的重磅驚喜正式引爆，療癒系的天花板吉伊卡哇，要跟日本藥妝百貨巨頭唐吉訶德攜手推出獨家限定商品。這次跨界合作不只保留了角色們讓人一秒融化的療癒魔力，還大膽碰撞出驚安殿堂專屬的街頭潮流趣味，保證讓大家的少女心再度大噴發。



▲吉伊卡哇驚喜聯名唐吉訶德，限定周邊商品一覽。 圖／Don Quijote提供；窩客島編輯李維唐整理

唐吉訶德限定吉伊卡哇必買周邊與亮點

光是看到官方釋出的商品宣傳照，相信所有支持者的荷包早就已經失守了。這一次的原創設計真的太懂大家的心。看著吉伊卡哇角色們乖乖戴上唐吉訶德經典吉祥物「ドンペン」的藍色企鵝帽子，還有換上平常根本看不到、帶點華麗感的豹紋睡衣造型，那種突破框架的反差萌真的讓人忍不住驚呼。無論是擺在生活空間裡，讓人只要看一眼就能瞬間充滿電的精緻小吊飾，還是大到可以抱滿懷、擺在客廳最顯眼位置的50公分超大布偶，都完美兼顧了收藏價值與生活美學。



▲吉伊卡哇唐吉訶德大玩偶（全3種），高度約500mm。 圖／Don Quijote提供；窩客島編輯李維唐整理

▲吉伊卡哇唐吉訶德吊飾（全3種），高度約90~110mm。 圖／Don Quijote提供；窩客島編輯李維唐整理

吉伊卡哇美妝好物融入大人感精緻生活

生活中的精緻感，往往藏在那些讓人心情愉悅的細節裡。這次合作最令人驚喜的，就是推出了一整系列實用到不行的美妝保養與生活雜貨。從放在包包裡隨時滋潤雙手的精緻指緣油、洗臉化妝時絕對少不了的柔軟束髮帶，到可以把隨身小物收納完美的貝殼型與方形化妝包，每一款都能悄悄融入大家的日常步調中。下班回家卸下一整天的疲憊後，用上這款聯名的9色眼影盤、溫和的潔顏膏，甚至是貼上一片變身造型的面膜，這種被喜愛角色溫柔包圍的保養時光，就是最頂級的居家生活享受。



▲吉伊卡哇豹紋睡衣吊飾（全8種），高度約90~110mm。 圖／Don Quijote提供；窩客島編輯李維唐整理

▲吉伊卡哇束髮帶（全8種），約寬250mm乘高112mm。 圖／Don Quijote提供；窩客島編輯李維唐整理

日本唐吉訶德販售時間與現場排隊整理券規則

如果你已經按耐不住激動的心情，請趕快在行事曆上把2026年6月6日星期六這個日子狠狠圈起來。全日本唐吉訶德店鋪將在當天上午10:00準時開賣。不過，這系列限定商品全都是限量發售，賣完就真的沒有了。為了避免現場人潮過於擁擠，官方也特別說明活動當天會根據現場的狀況來發放排隊整理券。因為每家店鋪分配到的進貨數量都不一樣，當天的販售動線和規則都會依各分店現場公告為準。甚至有部分店鋪可能沒有參與這次的販售，出發搶購前記得一定要先確認好目標店鋪的最新動態。

嚴格限購規則確保每位鐵粉公平搶購

為了防止黃牛囤貨，讓每一位真正喜愛吉伊卡哇的鐵粉都能公平地把心愛的小寶貝帶回家，主辦方這次訂下了非常嚴格的購買限制。每位消費者在結帳時，針對每一款商品最多只能購買1個。不過大家不用擔心，因為不同角色的款式在系統上都會被視為獨立商品，所以想要一口氣收集全套角色的粉絲們還是有機會通通打包。主辦方也貼心提醒，現場工作人員會隨時觀察排隊人潮和庫存，即時彈性調整限購數量。面對這場極限搶購戰，大家可要做好萬全的心理準備。

▲吉伊卡哇指緣油（全4種），約寬13mm乘高125mm乘深13mm。 圖／Don Quijote提供；窩客島編輯李維唐整理

唐吉訶德獨家吉伊卡哇限定商品販售活動

活動時間：2026年6月6日星期六上午10:00起至商品售完為止

活動內容：日本唐吉訶德獨家開賣吉伊卡哇聯名周邊商品，包含限定企鵝帽大玩偶、豹紋睡衣造型吊飾，以及豐富的系列美妝保養品與生活雜貨。每款商品每人限購1個，當天將視人潮狀況發放排隊整理券。

本活動於日本指定唐吉訶德（Don Quijote）店鋪現場販售，部分門市未參與，詳情與各店營業時間請至唐吉訶德日本官方網站查詢。



