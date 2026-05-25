名古屋住宿免煩惱！大和Roynet飯店 名古屋車站館全面翻新，爽用ReFa吹風機、蓬蓬髮品。

越來越多台灣人選擇名古屋為下次趟日本旅遊的首選，遊客增加後住宿需求也提高，名古屋車站附近大和Roynet飯店全新裝潢開幕準備迎接旅客，不只放間舒適，房內備品也一點都不馬虎。

想去名古屋玩嗎？推薦你一家全新裝潢的飯店。「大和Roynet飯店 名古屋車站館」於2026年5月1日重新開幕，距名古屋車站步行僅5分鐘，更新增4種客房類型，全部客房都數配有ReFa的電器！

名古屋車站附近有什麼新飯店選擇

「大和Roynet飯店 名古屋車站前」位於愛知縣名古屋市中村區，從名古屋車站櫻通口步行只要5分鐘。搭乘名鐵或近鐵者，步行約3分鐘可抵達。





大和Roynet飯店名古屋車站館新客房有哪些選擇

此次翻新共新增4種客房類型。高級雙床房（スーペリアツイン）共21間，面積23.1㎡。配備2張110cm×203cm加寬床。附大型書桌，商務出差也適用。入口與臥室之間設有拉門，隔音效果佳，更配備ReFa蓮蓬頭與ReFa吹風機。

▲此次翻新共新增4種客房類型。配備ReFa蓮蓬頭與ReFa吹風機。





豪華角落雙床房

豪華角落雙床房（デラックスコーナーツイン）每層僅設1間，共11間，面積22.3㎡。大型落地窗都面向名古屋車站，可欣賞車站與市街的夜景。

▲大型落地窗都面向名古屋車站，可欣賞車站與市街的夜景。





舒適大床房

舒適大床房（コンフォートダブル）共10間，面積19.7㎡。配備寬168cm的大床。空間充裕，整理行李也很方便，當然，房內也配有ReFa蓮蓬頭與ReFa吹風機。

▲空間充裕整理行李很方便，房內也配有ReFa蓮蓬頭與ReFa吹風機。





角落雙床房

角落雙床房（コーナーツイン）共10間，面積19.1㎡。位於樓層角落，家具功能配置完善，同樣配備ReFa蓮蓬頭與ReFa吹風機。全館客房也同步更換地毯、壁紙及床具，整體煥然一新。

名古屋車站館還有什麼改變

飯店大廳也全面翻新。色調改為明亮基調。地板以白色為主。此外也新設自助行李寄存服務，旅客可在退房後自行存放行李，讓旅程更加輕鬆。





名古屋車站館有哪些公共設施

全館共185間客房。1樓設有餐廳與便利商店。飯店設有自助備品區、投幣式洗衣機、製冰機、微波爐及吸菸區。所有客房配備40吋以上液晶電視（支援鏡像投影與影音串流）、冰箱、加濕空氣清淨機、電熱水壺、多功能充電器及除臭噴霧，CP值非常高！如果你對Refa的商品有興趣，想先試用的話，推薦你先入住這間飯店體驗哦！

▲位於樓層角落家具功能配置完善。





飯店資訊

飯店名稱：大和Roynet飯店 名古屋車站館

地址：愛知縣名古屋市中村區名站南1丁目23番20號

交通方式：名古屋車站櫻通口步行5分鐘

價格：兩人一間每房每晚8,000日圓起

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