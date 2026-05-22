東京正在展出的「100％哆啦A夢＆好朋友in東京」活動，推出會場限定的餐點和可愛周邊，哆啦A夢粉絲絕對要好好參訪這場特展，品嚐精心準備的美食、把獨家周邊一起帶回家吧。

哆啦A夢粉注意了！目前正在東京有明熱烈展開、堪稱哆啦A夢史上最大規模的特展「100％哆啦A夢＆好朋友in東京」，從2026年5月11日起，於會場限定推出超萌的哆啦A夢主題特餐，官方也公開了全新週邊商品，包含與人氣點心品牌「青山DECARBO」聯名的夢幻餅乾鐵盒、實用手機掛繩等。無論你是否持有展覽門票，都能前往餐廳朝聖這場視覺與味覺的雙重饗宴！

▲哆啦A夢史上最大規模的特展「100％哆啦A夢＆好朋友in東京」，於會場限定推出超萌的哆啦A夢主題特餐，官方也公開了全新週邊商品。





日本會場限定四大主題餐點與甜品

這次的限定餐點特別選在東京DreamPark6樓的「UMIKAZEKITCHEN」提供。研發團隊以本次日本展覽原創的四款變裝哆啦A夢——「柴犬」、「飯糰」、「相撲」與「櫻花」為靈感，打造出讓人捨不得動筷子的精緻料理：

柴犬哆啦A夢豐盛拼盤（2,480日圓）

盤子上頂著柴犬造型的哆啦A夢，配上經典的茄汁雞肉飯、漢堡排等大人小孩都愛的配菜，是一道視覺與飽足感兼具的招牌料理。

▲頂著柴犬造型的哆啦A夢，是一道視覺與飽足感兼具的招牌料理。





飯糰哆啦A夢和風定食（1,780日圓）

以圓滾滾的飯糰哆啦A夢為主角，內餡包裹著經典的鮭魚與鮪魚美乃滋，搭配精選的日式配菜，最適合當作輕食或早午餐享用。

▲內餡包裹著經典的鮭魚與鮪魚美乃滋，最適合當作輕食或早午餐享用。





相撲哆啦A夢！剉冰（1,080日圓）

炎熱夏日的消暑首選！藍色夏威夷糖漿搭配優格醬，營造出清爽的視覺與口感，剉冰裡還藏有日式傳統「蜜豆（みつ豆）」，攪拌後享用層次更豐富。

▲藍色夏威夷糖漿搭配優格醬，營造出清爽的視覺與口感。





櫻花哆啦A夢蓬鬆草莓牛奶（980日圓）

以粉嫩的櫻花哆啦A夢為靈感，在濃郁的練乳鮮奶上堆疊粉紅草莓醬與蓬鬆的鮮奶油，口感綿密且帶著初夏的浪漫氣息。

▲以粉嫩的櫻花哆啦A夢為靈感。





青山DECARBO聯名鐵盒與全新生活小物

如果是持有特展有料門票的幸運兒，可千萬別錯過展覽限定商品區登場的三款夢幻新作！

100％哆啦A夢＆好朋友原創餅乾罐（2,530日圓）

與頂級可愛鐵盒名店「青山DECARBO」的強大聯名！鐵盒蓋子採用華麗的鑽石切割設計，正中央是戴著「100％朋友收集鈴鐺」的哆啦A夢。鐵盒側面更印有本次展覽限定的28種造型哆啦A夢。

▲鐵盒蓋子採用華麗的鑽石切割設計，正中央是戴著「100％朋友收集鈴鐺」的哆啦A夢。



最厲害的是，鐵盒附贈一個專屬的「任意門透明外殼」，套上後就像哆啦A夢真的從任意門跳出來一樣！隨盒還附贈一枚「100％朋友收集鈴鐺」立體吊飾，收藏價值極高。

▲鐵盒附贈一個專屬的任意門透明外殼，套上後就像哆啦A夢真的從任意門跳出來一樣。





原創手機掛繩（全2種，各2,970日圓）

採用低調質感的雙色設計，非常適合日常穿搭。每款掛繩夾片均附帶兩款不同的日本會場限定哆啦A夢配件，可隨當天心情自由更換造型。

▲每款掛繩夾片均附帶兩款不同的日本會場限定哆啦A夢配件。





萬用夾鏈袋3入組（660日圓）

一組內含三款不同圖案，包括本次活動的兩款主視覺視覺圖及一款超療癒的哆啦A夢滿版總柄設計。不論是旅行收納小物還是作為伴手禮包裝都超級實用。

▲包括本次活動的兩款主視覺視覺圖及一款超療癒的哆啦A夢滿版總柄設計。





活動資訊

活動名稱：100％哆啦A夢＆好朋友 in 東京（100％ドラえもん＆フレンズ in 東京）

活動期間：即日起〜9月30日

會場：東京ドリームパーク EX STUDIO7 ほか（東京都江東区有明３-３-８）

餐廳：東京 Dream Park 6F「UMIKAZE KITCHEN」（東京都江東區有明地區）

開館時間 ：10：00〜18：00（17：00最終入場）



