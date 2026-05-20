大阪萬博紀念公園「春季玫瑰祭」進行中，2400株玫瑰盛開，香氛專區芬芳四溢。

五月除了美美華麗的繡球花外，大阪的玫瑰也是一大亮點，2400株綻放的玫瑰在萬博紀念公園裡的太陽之塔見證爭奇鬥豔，今年夏初大阪之旅請加上這個行程吧。

隨著五月陽光灑落，大阪吹田市的指標性景點——萬博紀念公園，即將迎來一年中最華麗的時刻。「2026 春季玫瑰祭」即日起至6月7日盛大登場。在「太陽之塔」的見證下，2400 株玫瑰同時綻放的震撼感，這絕對是今年初夏大阪最美的打卡點。

這次的活動會場位於著名的「和平玫瑰園」。這裡不只是單純的花園，更承載了歷史的溫度。園內保留了1970年大阪萬博舉辦時，來自世界9個國家贈送、寄託「世界和平」願景的珍稀玫瑰遺產。今年，這些歷史名種將結合香氣濃郁的最新品種，總計約 250 個品種、2400 株玫瑰將在此爭妍鬥麗，展開一場跨越時空的芬芳對話。

▲在「太陽之塔」的見證下，2400 株玫瑰同時綻放的震撼感，這絕對是今年初夏大阪最美的打卡點。





夢幻「玫瑰拱門」立體盛放

春季玫瑰的魅力在於其驚人的生命力，第一批綻放的花朵不僅花形端正，色彩更比秋季更加鮮豔飽滿。最令遊客流連忘返的莫過於春季限定的攀緣玫瑰拱門，立體的立體花景宛如通往童話世界的隧道；而特別規劃的「香氛專區」則集結了各類氣味卓越的品種，讓人漫步其中便能被濃郁芳醇的天然香氣包圍，享受視覺與嗅覺的雙重療癒。

▲最令遊客流連忘返的莫過於春季限定的攀緣玫瑰拱門。





草裙舞、工坊與市集熱鬧登場

除了靜態賞花，活動期間更安排了豐富的文化體驗，包括優雅的草裙舞表演、花環製作與香草種植工坊，甚至還有來自京都老舖「川端商店」的玫瑰香染體驗，讓這份芬芳能透過手作化為永恆。每逢週六、日更有期間限定的苗木販售攤位，讓旅人能將春天的浪漫帶回家中。趁著初夏微風，不妨走進這片繽紛花海，在2400株玫瑰的簇擁下，品味這份由歷史與花香交織而成的奢華時光。

▲除了靜態賞花，活動期間更安排了豐富的文化體驗。



趁著初夏微風微涼，來萬博紀念公園走一趟吧！在2400株玫瑰的簇擁下，品味這份由歷史、和平與芳香交織而成的奢華時光。

▲在2400株玫瑰的簇擁下，品味這份奢華時光。

萬博紀念公園 春季玫瑰祭

活動日期：即日起～6月7日

地點：大阪府吹田市 萬博紀念公園「和平玫瑰園」

開園時間：09：30～17：00（最後入園 16：30）

入園費用：自然文化園・日本庭園通用門票（大人 450日圓，國中小學生以下免費）





日本期間限定活動

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