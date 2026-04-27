日本隱藏秘境！山形白川湖水沒林夜間點燈，國家地理雜誌點名2026必去，一年只開放2個月。

快把這個一年只開放兩個月的秘境記下來，春初雪融流入白川湖，湖泊進入滿水其，讓其中的白柳樹就像長在湖泊中，成為絕美景色。

山形白川湖水沒林宣布2026年夜間點燈的日程！美國知名媒體《國家地理》雜誌將此地選入「Best of the World 2026（2026年必去的世界旅行目的地25選）」，每年僅開放2個月。錯過還要再等一年！



山形白川湖水沒林

山形的白川湖秘境你去過了嗎？每年4月起，春初融解的雪水將流入白川湖，整座湖泊會因此迎來滿水期， 白柳樹宛如生長於水中，看起來如夢似幻。白天就已經很壯觀，2026年起，當地還會舉辦夜間點燈，白天的靜謐湖景入夜後將會呈現截然不同的景色。



▲每年4月起，春初融解的雪水將流入白川湖，整座湖泊會因此迎來滿水期， 白柳樹宛如生長於水中，看起來如夢似幻。





山形白川湖水沒林夜間點燈

點燈範圍集中在兩處：白川湖的象徵樹「一本柳」周邊及白川莊後方的階梯附近。燈具採用使用高演色性LED款，溫暖的光線將精準還原樹木的鮮綠色澤。動力來源為可攜式電池，不使用汽油發電機，打造寧靜且環保的觀賞環境。點燈期間將同步開設「水沒林BAR」。酒吧由當地居民負責營運。

■山形白川湖水沒林點燈資訊

舉辦期間：2026年4月18日、19日，4月25日至5月10日，5月16日、17日

點燈時間：18：30～21：00

舉辦地點：白川湖岸公園（地址：山形縣飯豐町數馬218-1）



▲白川湖的象徵樹「一本柳」周邊及白川莊後方的階梯附近。





山形白川湖水沒林四季變化

水沒林的景觀會隨著季節推移，呈現不同的樣貌。3月下旬至4月中旬為「白色水沒林」時期，白柳尚未發芽，湖岸殘雪環繞，整片景色籠罩在白色的靜寂之中。4月中旬至5月下旬則進入著名的「綠色水沒林」時期，白柳開始萌芽，湖面映照出濃郁的綠色光輝。5月下旬起，下游農田開始引水灌溉，湖水水位逐漸下降。水沒林恢復為一般林地的模樣，奇景就此結束。近年因社群媒體的傳播，黃金週期間預計將吸引大量攝影愛好者、露營客及獨木舟的體驗者。



▲4月中旬至5月下旬則進入著名的「綠色水沒林」時期白柳開始萌芽。





山形白川湖白色水沒林

▲綠色水沒林時期白柳開始萌芽，湖面映照出濃郁的綠色光輝。





山形白川湖交通方式

最後和大家分享交通方式。你可以乘坐東北新幹線，抵達米澤站、高畠站、赤湯站以後開車約45分鐘。或是再轉乘到JR米坂線手之子站，開車約20分鐘。大眾交通很難前往，建議可以提前上網尋找包車或當地旅行團。





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