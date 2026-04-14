岡山爆紅貓咪起司蛋糕進軍東京，網路人氣店4/29新宿丸井本館開店。

期間限定的快閃名店插旗新宿，岡山很有人氣的貓咪起司蛋糕快閃東京，集溫暖、文青、療癒於一身的品牌特色，這次還推出特製鐵盒，貓奴快收藏。

甜點控、貓奴們快筆記下來，來自岡山縣真庭市、在社群引發話題的gajumaru cheesecake（ガジュマルチーズケーキ）」正式宣佈將於2026年4月29日跨出岡山，在新宿丸井本館展開品牌首次的東京快閃。

▲人氣貓咪起司店gajumaru cheesecake宣佈跨出岡山在新宿展開品牌東京快閃。



不僅是一間起司蛋糕店，更像是一個迷人的故事載體。品牌的象徵是一隻優雅的黑貓，牠的角色是「日常生活的引路人」。當你打開那個充滿電影感的森林系包裝，黑貓就像是領著你推開一扇隱密的門，走入一座遠離喧囂、充滿香氣的祕密花園。

▲品牌的象徵是一隻優雅的黑貓，帶領你打開那個充滿電影感的森林系包裝。





不僅是甜點，更是一場電影的餘韻

gajumaru之所以讓質感生活家愛不釋手，是因為他們把「吃點心」變成了一種療癒的儀式，重視風味的平衡，嚴選濃郁起司，並點綴瀨戶內檸檬的酸甜。那種清爽感，就像是在森林裡吹過的一陣微風。從岡山真庭市工房直送的包裝，色調溫潤、細節考究，光是擺在桌上就充滿故事感，讓人愛不釋手。

▲gajumaru讓吃點心變成了一種療癒的儀式。

▲從岡山真庭市工房直送的包裝細節考究，光是擺在桌上就充滿故事感。



這次品牌首度開發的「特製餅乾鐵盒」，也將在這次新宿現場揭開神祕面紗！這款餅乾罐延續了黑貓的世界觀，預計將成為下一個收藏級的夢幻逸品。

▲首度開發的特製餅乾鐵盒將在新宿現場揭開神祕面紗。





細細品嚐岡山真庭市的純粹溫度

過去只能在螢幕上預訂的夢幻甜點，現在終於能親手觸摸到那份溫度。針對「想直接感受品牌世界觀」的聲音，gajumaru 決定在4月底的黃金週期間，將岡山最純粹的職人氣息帶入新宿中心。

▲gajumaru 在4月底的黃金週期間將岡山最純粹的職人氣息帶入新宿中心。



快閃店資訊

時間：2026年4月29日~5月6日

地點：新宿丸井 (Marui) 本館・快閃會場

營業時間：13：00～20：00（※最後一天僅到18：00）





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