三麗鷗60週年展必衝！人氣海鮮丼、麻布台夜景快筆記，東京一日遊玩法不私藏。

三麗鷗60週年展於六本木盛大登場！史上最大規模展集結經典角色、主題餐飲與限定周邊，粉絲們再不衝會後悔。

今年迎來三麗鷗的60週年，「三麗鷗展 FINAL ver. 日本可愛文化60年史」於東京六本木的「森美術中心畫廊」盛大登場，自4月9日至6月21日，粉絲們絕對要衝！逛完超萌展覽後，也別急著結束行程，從六本木一路暢玩到麻布台之丘，人氣美食、百萬夜景一次搜羅，一日遊精彩又充實。



▲三麗鷗60週年展覽登場！Hello Kitty與經典角色齊聚東京六本木，粉絲們絕對要衝一波。（攝影：陳怡吟）

▲除三麗鷗外，鄰近的《地。—關於地球的運動—》特展與麻布台夜景也值得排進行程。（攝影：陳怡吟）

三麗鷗60週年展順遊：人氣海鮮丼つじ半

抵達展場之前，推薦先至鄰近的人氣海鮮丼名店「つじ半」享用午餐。つじ半主打頂級海鮮套餐，除主餐丼飯外，亦會附上前菜、湯漬飯、甜點。以「竹」套餐為例，店家將蟹肉、鮪魚、鮭魚卵多種海鮮，堆疊成華麗珠寶盒，入口瞬間便能嚐到鮮甜滋味與豐富層次。享用完海鮮丼後，接續加入高湯變成茶泡飯，一碗雙吃的滿足感十足，為接下來的行程補滿體力。





つじ半 Tokyo Midtown店

地址：東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ガレリア B1F

▲六本木人氣海鮮丼名店「つじ半」是不少饕客的口袋名單，滿滿鮭魚卵與海鮮鋪上白飯，可說是視覺與味覺的雙重饗宴。（攝影：陳怡吟）

三麗鷗60週年展：必拍亮點一次看

吃飽喝足後，就能前往森美術中心畫廊，迎接本日的重頭戲。由於現場購票的人數較多，建議先在官網購票、確認指定時間後再前往。此次的展覽集結歷代經典角色外，亦展出珍貴手稿、大型裝置，走進展場就像踏入童年回憶。粉絲們入場後，別忘了先鎖定打卡牆及人氣角色區，從Hello Kitty到各式三麗鷗明星角色，都能在這裡一次合影。除打卡合照外，現場還設有可愛的互動裝置、限定活動商品，建議放慢腳步慢慢逛、慢慢買，也記得留意展場動線與停留時間，才不會還沒盡興就錯過想看的亮點。



森美術中心畫廊

地址：. 東京都港區六本木6-10-1六本木Hills森大樓52樓



▲巨大Hello Kitty、Lady Gaga曾穿過的Hello Kitty禮服複製品，都是三麗鷗60週年展中人氣極高的必拍亮點。(攝影：陳怡吟）

▲三麗鷗60週年展不只能看見各式經典角色，也能回顧創作軌跡，從角色設計到不同時期的周邊商品，讓粉絲看得超過癮。(攝影：陳怡吟）

三麗鷗60週年展：主題咖啡廳推薦

逛完展覽後，別錯過位於出口的期間限定主題咖啡廳。這裡推出多款以三麗鷗角色為靈感的造型甜點與飲品，如布丁狗主題的白醬烏龍麵、帕恰狗主題的熱草莓牛奶，從餐點設計到擺盤都充滿細節，光是端上桌就相當好拍，讓三麗鷗迷一路從展場拍到餐桌。





森美術中心畫廊

地址：. 東京都港區六本木6-10-1六本木Hills森大樓52樓



▲期間限定三麗鷗主題餐廳推出多款角色造型餐點，從布丁狗主餐到帕恰狗飲品都超好拍。（攝影：陳怡吟）

三麗鷗60週年展順遊：加碼特展繼續逛

若體力稍微恢復，相當推薦欣賞「森美術中心畫廊」的其他限定展覽。此次展期重疊的特展為動畫《地。—關於地球的運動—》，作品以天文、信念與追尋真理為核心，展場透過沉浸式設計、聲光效果與作品世界觀，呈現人類仰望宇宙、探索世界的震撼，壯闊又具哲思的展覽空間，不僅讓心情沈澱，也讓整趟行程更有記憶點。





森美術中心畫廊

地址：東京都港區六本木6-10-1六本木Hills森大樓52樓





▲《地。—關於地球的運動—》特展同樣位於森美術中心畫廊，沉浸式場景將真理追尋轉化為震撼展場。（攝影：陳怡吟）

三麗鷗60週年展順遊：麻布台百萬夜景

隨著夜幕低垂，不妨挪移腳步，轉往近年話題度極高的「麻布台之丘」欣賞夜景。位於「森 JP TOWER」33樓的展望台，須先至34樓的咖啡廳消費飲品才能入場，挑高落地窗視野極佳，不僅能將城市燈火收入眼底，更能與浪漫的東京鐵塔合影，以燦爛的都會夜景作為收束，讓這趟順遊路線更添迷人層次。





森 JP TOWER 展望台

地址：東京都港区麻布台1丁目3-1 33樓

▲森JP塔33樓展望台須購買飲品入場，但能近距離欣賞東京鐵塔夜景，依舊相當值得。（攝影：陳怡吟）

東京玩不夠！展覽景點全整理

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