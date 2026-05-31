澀谷新開店！夏威夷風咖啡廳餐廳 goodNess在澀谷Mark City4樓，從早餐吃到深夜酒吧，附完整菜單價格。

人潮眾多的澀谷開了一間超有異國風的餐廳，主打夏威夷風的裝潢和餐點，早餐、午餐、晚餐、調酒皆備，兼顧咖啡廳、餐廳、酒吧，就算身處都會區用餐也可以享受度假的氛圍，加入你的東京美食清單吧。

在東京就能無痛享受夏威夷風情，夏威夷風咖啡廳餐廳「goodNess」正式進駐澀谷Mark City4樓，早上8點營業到深夜23點，提供早餐、午餐、晚餐及夏威夷調酒。澀谷站直達，交通非常方便。

goodNess是什麼樣餐廳

「goodNess」是夏威夷風格的咖啡廳兼酒吧餐廳。全新分店位於東京澀谷Mark City4樓。店內設有開放式廚房與吧台。店內的裝潢充滿夏威夷風情，讓你即使身處日本的都市中心，也能感受渡假氛圍。「goodNess」從早上8點營業到深夜23點。早餐時段（08：00〜11：00）提供輕食早餐系列。goodNess培根蛋鬆餅為1,540日圓。早餐拼盤為1,760日圓。巴西莓優格碗為1,430日圓。三款均含飲料。



▲店內的裝潢充滿夏威夷風情，讓你即使身處日本的都市中心，也能感受渡假氛圍。



▲早餐時段（08：00〜11：00）提供輕食早餐系列。

goodNess午餐提供什麼餐點

「goodNess」平日的午餐時段（11：00〜14：00）提供BEEF漢堡，價格為1,430日圓。除此之外，還有夏威夷經典Loco Moco，價格1,540日圓。夏威夷牛肉越式河粉則是1,320日圓。

▲平日的午餐時段從11：00到14：00，提供漢堡、經典夏威夷米飯料理Loco Moco及牛肉越式河粉等。





goodNess晚餐提供什麼餐點

晚餐時段（11：00〜23：00）主打適合搭配酒類的料理。黑蒜蝦為1,705日圓。蒜蓉蝦為1,540日圓。如果你是肉類愛好者，建議可以選擇以夏威夷香木「Kiawe」煙燻的牛排，150g為3,080日圓，300g為6,160日圓。



▲晚餐時段主打適合搭配酒類的料理，海鮮、肉品都相當豐盛。





goodNess的夏威夷調酒有哪些選擇

「goodNess」備有豐富的酒類選項。紅酒、啤酒、威士忌及各式雞尾酒均有提供。招牌調酒包含瑪格麗特、咖啡馬丁尼。店家原創的「鳳梨龍舌蘭碗」和「goodNess Gulf Stream」也相當引人注目。視覺效果華麗。



▲酒類則很多，紅酒、啤酒、威士忌及各式雞尾酒均有提供。





goodNess 澀谷資訊

地址：東京都澀谷區道玄坂1-12-1 澀谷Mark City4樓 Avenue

營業時間：08：00〜23：00（餐點最後點餐22：00，飲料最後點餐22：30）

交通方式：JR澀谷站直通

公休日：無





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