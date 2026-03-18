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東京必吃甜甜圈加一！UNI DONUTS 生甜甜圈專賣店新開幕，6種口味價格一次看。

UNI DONUTS東京美食原宿美食生甜甜圈
2026-03-18 15:48文字：記者 蕭芷琳 圖片提供:株式会社GRACE
記者 蕭芷琳

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東京必吃甜甜圈加一！原宿甜點新開幕「UNI DONUTS 生甜甜圈」竹下通登場，6種口味菜單一次看，草莓、抹茶超人氣口未必點。

東京甜點版圖再添新星，人氣生甜甜圈品牌「UNI DONUTS」正式進軍原宿竹下通，主打入口即化的「生食感」甜甜圈，開幕即引發關注。從橫濱爆紅至今，全新原宿店不僅交通便利，更推出6款人氣口味，預計成為東京甜點控最新朝聖地。

▲東京必吃甜甜圈加一！UNI DONUTS 生甜甜圈專賣店新開幕，6種口味價格一次看。▲原宿竹下通新開幕「UNI DONUTS」吸引甜點控朝聖（株式会社GRACE 提供）
▲東京必吃甜甜圈加一！UNI DONUTS 生甜甜圈專賣店新開幕，6種口味價格一次看。

▲東京必吃甜甜圈「UNI DONUTS」主打入口即化的生甜甜圈口感成為話題（株式会社GRACE 提供）

原宿竹下通甜點推薦「UNI DONUTS」每日售完為止！

東京必吃甜甜圈「UNI DONUTS」自2023年於橫濱阪東橋開設首店後迅速展店，此次進駐東京原宿竹下通，距離JR原宿站僅2分鐘，地點極具優勢。店內主打每日手作、售完為止，確保甜甜圈最佳口感。全菜單共6款生甜甜圈，從經典到濃郁系一次滿足。招牌「UNI甜甜圈（原味）」以南瓜麵糰打造柔軟口感；「鮮奶油甜甜圈」保有輕盈不膩的奶香；「卡士達鮮奶油甜甜圈」融合滑順卡士達與鮮奶油。

▲東京必吃甜甜圈加一！UNI DONUTS 生甜甜圈專賣店新開幕，6種口味價格一次看。
▲東京必吃甜甜圈「UNI DONUTS」提供原味、抹茶、草莓等多款生甜甜圈選擇（株式会社GRACE 提供）

「抹茶甜甜圈」帶微苦回甘層次；「草莓甜甜圈」酸甜清爽；「巧克力甜甜圈」則濃厚帶苦甜，與咖啡最為搭配。價格落在280至530日圓之間，屬於親民又具質感的甜點選擇。隨著「UNI DONUTS」進駐原宿竹下通，東京甜點戰場再添話題品牌。對於喜愛甜點與打卡美食的族群而言，這間新開幕店鋪勢必成為原宿不可錯過的新地標。
▲東京必吃甜甜圈加一！UNI DONUTS 生甜甜圈專賣店新開幕，6種口味價格一次看。

▲東京必吃甜甜圈「UNI DONUTS」原宿店預計成為東京甜點打卡新熱點（株式会社GRACE 提供）

東京必吃甜甜圈 原宿竹下通甜點推薦 UNI DONUTS

地址：東京都澀谷區神宮前 1 丁目 20 番 7 號 Happy Hearts B1
營業時間：10:00～20:00（或售完為止）

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