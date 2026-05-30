大阪全新「淀屋橋Gate Tower」29層複合大樓7月登場，地鐵直達、29間人氣店舖一次爽逛。

日本果然隨時都在變，大阪全新地標預計7月初開幕，連接大阪Metro御堂筋線和京阪本線，交通超便利，進駐的店舖也是精挑細選，有精品、有運動、有生活用品更有不少老字號人氣餐廳，夏天去大阪旅遊又有新百貨可以逛啦！

大阪又有新地標了，「淀屋橋Gate Tower」7月9日正式開幕，大阪Metro御堂筋線、京阪本線「淀屋橋駅」直通，29間店舖一次集齊購物、美食，甚至還有共享工作空間，快筆記起來，下次去朝聖。

淀屋橋Gate Tower在大阪哪裡

淀屋橋Gate Tower位在大阪市中央區的北濱四丁目，位於御堂筋線上，緊鄰中之島，地理位置絕佳。交通方面，大阪Metro御堂筋線、京阪本線「淀屋橋駅」地下直通，不用特地上到地面人行道就能直接入場。



▲位在大阪市中央區的北濱四丁目，位於御堂筋線上，緊鄰中之島。





淀屋橋Gate Tower有哪些店

商業區共29間店舖，橫跨地下1樓、1樓和2樓，主打都市精品風格。地下1樓以飲食和生活超市的品牌為主，包含麥當勞、SUBWAY、CanDo百元商店等。



▲共29間店舖，橫跨地下1樓、1樓和2樓，主打都市精品風格。





淀屋橋Gate Tower有哪些時尚品牌

1樓的商店主打時尚。「Miyuki Craft Suits」是創業120年的老字號訂製西裝。「Sabae 眼鏡館」展示逾1,000支日本製眼鏡，這是該品牌在大阪的第一間分店。



▲創業120年的老字號訂製西裝品牌Miyuki Craft Suits。





一樓也有TULLY'S COFFEE ＆TEA，逛累了以後你可以直接休息一下。



▲TULLY'S COFFEE ＆TEA提供一處逛累了可以坐下來休息一下的好去處。





淀屋橋Gate Tower有哪些餐廳

淀屋橋Gate Tower2樓及接了許多知名餐廳。包含蛋包飯百年老店「北極星」、昭和七年創業的鰻魚飯專賣店「四代目菊川」。



▲2樓有飯百年蛋包飯老店「北極星」。



▲昭和七年創業的鰻魚飯專賣店「四代目菊川」也是許多人的心頭好。





二樓也有MIZUNO GOLF，主打高爾夫器材。



▲就連人氣高爾夫球裝備專賣店也有進駐。





淀屋橋Gate Tower還有什麼獨特設施

淀屋橋Gate Tower特別值得一提的是11樓的公共複合空間。庭園對一般民眾開放，可欣賞大阪市景。「SHARE LOUNGE 淀屋橋Gate Tower with PLUS」則坐擁180席，提供咖啡、工作位和酒精飲品，上班與放鬆皆宜。



▲11樓的公共複合空間。庭園對一般民眾開放，可欣賞大阪市景。





大阪淀屋橋門戶塔有哪些店舖

地下1樓（B1F）

Docomo Shop（手機銷售）／門戶塔淀屋橋眼科（眼科）／Aicity（隱形眼鏡及保養品）／麥當勞（漢堡連鎖餐廳）／Cando（百元商店）／KOMEHYO收購中心（二手名牌品收購）／SUBWAY（三明治外帶專門店）／關西未來銀行淀屋橋廣場（銀行）





1樓（1F）

MIYUKI CRAFTS SUIT（老舖訂製西裝）／TULLY'S COFFEE ＆ TEA（咖啡廳・淀屋橋地區初出店）／Able（房屋租賃仲介）／Berwick OSAKA（皮鞋・球鞋・7月中開幕預定）／全家便利商店（便利商店）／鯖江眼鏡館（眼鏡店）





2樓（2F）

北極星（蛋包飯・洋食）／鰻魚四代目菊川（鰻魚料理）／Crisp Salad Works（客製化沙拉專門店）／MIZUNO GOLF（運動用品）／魚ト炭ト酒 大阪の燗兵衛（和食居酒屋）／CaféSai（咖啡廳）／鶴丸烏龍麵本舖（烏龍麵）／義大利料理 Champini（義大利料理・全新業態）／Bindu（印度・異國料理）／淀屋橋幸運草牙科・矯正牙科（牙科診所）





11樓（11F）

SHARE LOUNGE 淀屋橋門戶塔 with PLUS（咖啡廳・共享工作空間）／SYNTH商務中心淀屋橋門戶塔（商務支援設施）





設施資訊

設施名稱：淀屋橋Gate Tower

地址：大阪市中央區北濱四丁目1番1號

交通方式：大阪Metro御堂筋線「淀屋橋站」、京阪本線「淀屋橋站」地下直通

官方網站





日本新地標

推薦閱讀：JR大阪站前都市森林誕生，大阪梅北之森預計2026/11/20開園，生態系再生人與自然共生新據點。

推薦閱讀：星巴克京都圓山公園菊之溪店新開幕，京都名勝首店，提供綠意環繞的咖啡體驗。

推薦閱讀：名古屋最強購物新地標HAERA來了！東京和牛燒肉、銀座壽司、精品旗艦店等全部65店舖名單公開。