名古屋最強購物新地標HAERA來了！東京和牛燒肉、銀座壽司、精品旗艦店等全部65店舖名單公開。

六月即將迎來名古屋新地標「HAERA」。除了國際知名精品進駐外，40間人氣餐廳也入駐，根本就是名古屋最完整的美食地圖。

名古屋最強購物新地標正式公開，2026年6月11日開幕的「HAERA」全65家店舖名單出爐，不只有Chanel、Hermès、Louis Vuitton、Cartier旗艦店進駐，餐廳更多達40家，逛街吃飯一次解決。

名古屋HAERA是什麼

「HAERA」施設名稱取自日語「栄える（繁榮）」與「era（時代）」的組合，寓意為名古屋榮地區將開創新時代。高度約211公尺，是栄地區最高的建築物。大樓地下直通地鐵東山線・名城線「榮」站，交通非常方便。除HAERA之外，大樓內還設有辦公室（12至30樓）、TOHO電影院（5至9樓），以及東海地區初進駐的飯店「Conrad」（10、11樓及31至40樓）。百貨與電影院預計6月11日同步開業，飯店開業日則另行公告。

▲「HAERA」施設名稱取自日語繁榮與時代的組合，寓意為名古屋榮地區將開創新時代。





名古屋HAERA 1樓：四大頂級品牌旗艦店

1樓是整棟建築最受矚目的焦點。CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON、Cartier四大頂級品牌，將在此以旗艦店形式進駐。香氛與生活風格品牌方面，NONFICTION、FUEGUIA 1833均為東海地區首次出店；DIPTYQUE與BYREDO也同步進駐。





名古屋HAERA 2至3樓：戶外潮牌與時尚品牌

2樓以最前線的戶外與運動時尚為主軸。始祖鳥ARC'TERYX、DESCENTE、Snow Peak三大品牌，各自以大型旗艦店形式進駐。3樓則集合多元時尚與生活品牌。第一次進駐名古屋地區的品牌有AAPE STORE、COS、SAVE THE DUCK、Macqlo、Clarks Originals、SMYTHSON、GANZO等。此外，MIDWEST以全新經營形式形式進駐，agnès b.、ECCO、999.9、二手精品寄售服務RINKAN也同步開幕。





名古屋HAERA 4樓：東京和牛燒肉、銀座壽司

東海一號店的亮點餐廳包含義大利料理「BRIANZA NAGOYA」，以及來自東京的和牛燒肉名店「YORONIKU NAGOYA」。和牛料理「和牛 杉本 燦」以全新經營形式登場，月島文字燒名店「月島文字燒 玉富屋」也以新經營形式進駐。壽司方面，「築地壽司黑」為東海初出店，鰻魚專門店「炭烤鰻魚富士」同步開幕，西班牙料理「MACAON Pintxos y Arroces」則以全新經營形式首次亮相。

名古屋HAERA 地下1樓：甜點美食一字排開

▲1樓是整棟建築最受矚目的焦點。2樓以最前線的戶外與運動時尚為主軸。4樓是以高品質餐廳為主的美食街。

地下1樓以甜點與食物禮品為主。第一次進駐東海地區的有「LOUANGE TOKYO Le Château」、紅茶專賣店「TEAPOND」、「赤坂荻乃和甘」、「memento mori」、「Mr. CHEESECAKE」、「Yonemura the Store」、知名咖啡品牌「丸山珈琲」等。

新經營形式登場的則有「糕點坊 GIN NO MORI Ludique」、「National Bakery」、「CARAMEL CAMEL」、「BON ALLURE」、「和之果子 由緣」等。此外，「PIERRE MARCOLINI」也同步進駐。





名古屋HAERA 地下2樓：銀座壽司、星巴克Reserve

首次進駐名古屋地區的包含迴轉壽司名店「迴轉鮨 銀座小野寺」、「星巴克 Reserve 」、沖繩豬肉飯糰專賣店、南印度料理「ERICK SOUTH」、創作家庭料理「Sta.」等。

新經營形式登場的有「浜金天婦羅」、「皮拉斯小酒館」、「麵與小菜 高砂」、「Café/Bistro Parisien Le Beurre Noisette」、「燒肉牛排便當世宗×海苔飯糰一之家）」、「KOUGEI」、「立飲 引手數多」等。此外，「炸豬排 和田福）」、「SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE」、「烤雞串 鳥心」、「名古屋交趾雞關東煮 清水」、「立食壽司 極」、「博多內臟鍋大山」也將同步開幕。更多商店資訊以及必訪店家請等待後續更新！

▲地下1樓以甜點與食物禮品為主。地下2樓以輕鬆的氛圍為主，融合名古屋在地名店與全日本人氣品牌。





HAERA官方網站





2026日本新地標

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