金澤必訪景點加一，日本首座常設遊樂場與體驗型複合設施「Mitz金澤」盛大開幕，金澤站西交流新據點誕生。

金澤成為越來越多人作為深度旅遊的選擇，金澤也致力創造更有趣的旅遊體驗，首次引進結合美食、娛樂、露營車旅遊的設施，同時兼顧將「食、遊、旅」三大元素，讓在地人、觀光客都能在這裡獲得超時髦的世界級玩樂享受。

北陸旅遊的全新據點登場！距離金澤車站步行僅需4分鐘的精華地段，誕生一座融合「美食、娛樂、露營車旅行」的全新體驗型複合設施。由多方聯手打造的「Mitz 金澤」盛大開幕。無論是剛下新幹線的觀光客、下班想放鬆的上班族，還是帶小孩的在地家庭，都能在這個充滿美式風格的露營拖車空間裡，找到專屬於自己的日常樂趣。

新地標誕生！金澤駅西口體驗型設施

設施名稱「Mitz」，巧妙融合了日文數字「3（みっつ）」與代表著人與人相遇的「Meets」。更酷的是，設施的所在地正好位於「廣岡 3-3-3」，這個由三個 3 組成的幸運地址，自然而然成為了品牌象徵。Mitz 金澤打破了傳統商場或單一餐廳的限制，完美將「食、遊、旅」三大元素打包，旨在打造一個讓所有人都能自然對話、交流的「城鎮遊樂場」。



▲Mitz與代表著人與人相遇的「Meets」，打破傳統商場或單一餐廳的限制，完美融合將「食、遊、旅」三大元素。





食：美式拖車餐廳「N3W」

餐飲區域由一台內用拖車與兩台行動餐車組成，提供約 40 個戶外與室內座位。這裡主打充滿在地風情的庶民美食，並加入了大人的調皮玩心。



靈魂米食與肉食

嚴選能登鹽、精選梅子與蔥味噌製作的手作飯糰，搭配外皮扎實酥脆的炸雞、厚切豬肉與德式香腸，飽足感十足。

▲外皮酥脆的炸雞是美食愛好者的最愛。





北陸四縣在地大阪燒

一口氣集結了金澤、福井、富山以及能美市特色的「將持燒(じょんがら焼き)」，讓饕客用舌尖環遊北陸。



▲集結了金澤、福井、富山、能美市特色的「將持燒(じょんがら焼き)」。





大人的微醺特調

推出將米燒酎與梅干結合、配飯糰超搭的「飯糰 Highball」，以及大膽將地方大阪燒搭配香檳的「大阪燒香檳組（おこシャン）」，顛覆常規的搭配超吸睛。





遊：日本首創常設點「playground+」

Mitz 金澤這次更是首創先例，引進了日本第一個常設展開的體驗型遊戲空間「playground+」。現場擺設了多款放大版的歐美經典派對遊戲，包括考驗專注力的「巨大疊疊樂（Big Jenga）」、考驗智力的「四子棋（Connect 4）」，以及在歐美派對上極受歡迎、將沙包丟入孔洞中的「玉米洞遊戲（Cornhole）」。透過這些直覺、不分年齡的動體感遊戲，讓不同背景的陌生人也能在歡笑中瞬間破冰。



▲首創引進了日本第一個常設展開的體驗型遊戲空間「playground+」。





旅：露營車租借「CANBASe」

針對深度旅遊愛好者，設施內由 ASMOTOR 營運的露營車租借服務「CANBASe」無疑是最大亮點。這裡部署了「Jeepney X」與「Aletta X」兩款頂級車型，每輛車可容納5至6人舒適就寢。



▲設施內由ASMOTOR營運的露營車租借服務是最大亮點。



旅客搭乘北陸新幹線抵達金澤駅後，步行4分鐘即可直接「無縫轉乘」露營車。無論是深入能登半島、探索加賀溫泉鄉，還是漫遊整個北陸地區，這種結合公共運輸與超高自由度露營車的「新周遊風格」，將為日本旅遊愛好者開啟全新的冒險篇章。





Mitz 金澤設施資訊

開幕日期：2026年5月30日

地址：石川縣金澤市廣岡 3-3-3



