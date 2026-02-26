12分鐘直達神戶百萬夜景！搭乘有馬溫泉纜車，朝聖六甲山空中鞦韆。

位於兵庫縣神戶市的六甲山，擁有居高臨下的絕佳觀景視野，旅客可從有馬溫泉搭乘高空纜車直達山頂。

座落於日本關西地區兵庫縣的六甲山，海拔高達 931 公尺，是神戶市最具代表性的自然地標與觀景勝地。其得天獨厚的遼闊視野，能將明石海峽、大阪平原至瀨戶內海的壯麗景致盡收眼底，更是享譽國際的「神戶百萬夜景」絕佳觀賞點。對於安排神戶近郊旅遊的旅客而言，結合著名的有馬溫泉區，搭乘便捷的高空纜車直達六甲山花園展望台，是一條兼具自然風光與歐風建築的經典路線。無論是體驗標高 888 公尺的自然體感展望台，或是乘坐空中鞦韆飽覽海天一線，皆能留下深刻的關西旅遊記憶。

便捷有馬溫泉站，高空直達六甲山

前往六甲山山頂的交通方式主要分為兩條路線：一條是由神戶市區搭乘地面斜坡纜車上山，另一條則是從著名的有馬溫泉區搭乘「六甲有馬索道」高空纜車。對於規劃溫泉與賞景雙重行程的旅客，從有馬溫泉站出發是極為順暢的完美選擇。若選擇自駕前往有馬溫泉站搭乘纜車，車站周邊亦設有專屬的收費停車場可供利用，大幅提升了交通的便利性。這條路線不僅能串聯兵庫縣兩大知名景點，更能隨著海拔高度的攀升，逐漸將壯麗的山巒景致盡收眼底。

精準掌握時刻表，平穩攀升抵山頂

六甲有馬高空纜車的單趟車程僅需約 12 分鐘，便能迅速攀登至海拔 931 公尺的六甲山頂站。在票價方面，成人來回車票為 2520 日圓，兒童則為 1260 日圓。纜車班次相當密集，常規發車時間為每小時的 10 分、30 分與 50 分，唯四季的末班車時間會依據日照長短進行微調，建議旅客乘車前預先確認。隨著纜車緩緩升空，車廂內的遼闊視野能飽覽兵庫縣得天獨厚的自然風貌，冬季時山頭覆蓋的點點殘雪，或是秋季的滿山楓紅，皆展現出迷人的季節限定景致。

遼闊花園展望台，唯美異國風建築

步出六甲山頂站後，依循指標散步即可抵達佔地廣闊的「六甲山花園展望台（Rokko Garden Terrace）」。整個園區的建築設計充滿了濃厚的歐洲異國風情，宛如穿梭至唯美的西方小鎮。一棟棟精緻的特色建築內，進駐了多間景觀餐廳、質感咖啡廳以及伴手禮選物店，提供旅客豐富的餐飲與購物選擇。這裡不僅是購買神戶特色紀念品的絕佳地點，其優雅的花園造景與開闊的視野，更是隨手皆能拍出質感美照的攝影聖地，非常適合安排一個悠閒的午後時光在此漫步停留。

自然體感展望台，高空鞦韆百萬景

園區內的另一大亮點為「六甲枝垂 自然體感展望台」，其位處海拔 888 公尺的制高點，需額外購票入場（成人 1000 日圓、4 歲至小學生 500 日圓，3 歲以下免費）。此處擁有毫無遮蔽的全景視野，白天可遠眺淡路島至關西國際機場，入夜後則化身為璀璨的百萬夜景觀賞地。此外，周邊更設置了極具話題性的「空中盪鞦韆」，基於安全考量，鞦韆設有鎖鏈限制擺動幅度，旅客能安穩地坐在其上，以微幅搖擺的姿態飽覽海天一線的極致美景，絕對是造訪六甲山不可錯過的亮點體驗。