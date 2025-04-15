2024年10月秋天北海道九天八夜自駕之旅行程全公開
這次玩的路線為札幌、小樽、洞爺湖、登別、富良野，再回新千歲機場
札幌住了三個晚上，以商店逛街採買為主，當然不能少了海鮮、牛肉等美食
再自駕前往接下來的旅程，去追了楓葉，也吃了和牛
整體下來，玩得路線和景點都很順，也藉這次整理一些費用給大家參考
希望對大家有幫助
【2024年(秋)北海道九天八夜自駕行程規劃】
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行程準備
北海道租車
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以東京為例，在上野車站的Nissan Rent a Car取車
租了四天三夜，可以利用優惠碼，折扣1000日圓
優惠碼效期至2025/03/31
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如果想要知道更細的規定或流程，請看另一篇租車篇
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日本ESIM
我想網路在國外是不可或缺的
科技的發展現在免於實體卡換卡的困擾
可以用E-SIM的設定就可以切換訊號，不用拔實體卡
就可以享用網路，至於網路的流量就看個人需求去選擇方案
這E-SIM我在日本藥妝店直播都很順，所以應該沒問題的
行程總覽
第一天(10/22)：
機場接送→搭乘長榮BR116 DEP. 10:10 ARR. 15:00→大丸百貨→鳥貴族
住宿：
第二天(10/23)：
二条市場→狸小路商店街→PARCO→天馬湯咖哩(札幌ステラプレイス店)→迪士尼、史努比專賣店(札幌Stellar Place)
住宿：
第三天(10/24)：
北海道大學→Hamburg Steak North Continent(まちのなか店)→北海道神宮→森彥咖啡→藻岩山→松尾成吉思汗(札幌站前店)
住宿：
第四天(10/25)：
Nissan Rent a Car(札幌駅東口店)→白色戀人公園→回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)→天狗山觀景台→天ぷら 藏谷
住宿：
第五天(10/26)：
小樽商店街→SNOOPY茶屋 小樽店→Miffyみっふぃーおやつ堂 小樽店→Otaru Cafe x Hello Kitty
住宿：
第六天(10/27)：
朝里ダム記念館→山ノ風マチ→定山溪→飯店晚餐
住宿：
第七天(10/28)：
飯店早餐→越後屋→洞爺湖觀景台→Lake Hill Farm→新登別大橋→紅葉谷大橋→登別地獄谷→飯店晚餐
第八天(10/29)：
飯店早餐→四季彩之丘→青池→森林精靈露台→Kumagera
住宿：
第九天(10/30)：
富良野→Nissan Rent a Car 新千歲機場店→搭乘長榮BR115 DEP. 15:20 ARR. 19:05
費用一覽表
機票+住宿＋自駕費用：20000+27440+5791=53,231
長榮來回機票
因為我個人是用里程兌換，所以機票比較不可考
就通俗用個2萬作為估算
住宿費用：54880元/2人
10/22~24(三晚)入住：：10936元(高級雙人房)
10/25~26(兩晚)入住：：7463元(高級雙人房)
10/27(一晚)入住：：17116元(行政房(兩床/乃之風俱樂部樓)
10/28(一晚)入住：星野集團 14822元(Western-style Room TA3)
10/29(一晚)入住：：4543元(豪華房)
六天五夜租車自駕費用：105,294日圓/乘客：4人
租車費用：廂型車(7-8座)NISSAN SERENA
租車費用：60,500日圓
超過費用：6,000日圓(10/30 9:00-12:00之間的費用)
異地還車費用：5,000日圓(札幌取車，新千歲機場還車)
消費稅：7,150日圓
合計(含稅）：78,650日圓
額外，雪胎替換費用：9900日圓、過路費：7440日圓、油費：9304日圓
每日行程
第一天(10/23)：
到了新千歲機場後，搭乘JR到札幌站，出站後向右約5分鐘步行就可以抵達飯店
飯店四面八方生活機能很不錯，除了飯店非常新穎以外，對面就是六花亭、旁邊有LAWSON
離大丸百貨約300公尺，附近非常熱鬧
詳細介紹：https://jasonslife.tw/sapporo-west/
入住時間：15:00，退房時間：11:00
地址：060-0005 北海道札幌市中央区北５条西６丁目２−４
電話：+81112182231
放完行李稍作休息後，趁大丸百貨公司還沒關門
就先殺去LV買包包和護照夾了，這邊只是要跟大家分享
LV有推出國家限定的LOGO，日本的政策就是只僅限於當店消費的商品
才可以免費燙金服務，並不是像網路說的，曾經擁有就可以打通關
就日本來說，沖繩、名古屋、北海道和機場都有屬於自己的城市徽章
北海道的LOGO就是一隻LV公仔坐著的姿態，並且可選擇金色、銀色或黑色
Louis Vuitton大丸札幌店
詳細介紹：https://jasonslife.tw/louisvuitton/
營業時間：10:00~20:00
地址：北海道札幌市中央区北５条西４丁目７,1階
電話：+81120084211
買完東西，對面就是鳥貴族，也離飯店超近
第一晚晚上就來體驗一下600多間分店的鳥貴族
鳥貴族就是走平價串燒系列，也是很多日本上班族下班聚餐的好地方
如果你來日本，可以體驗一下，價位並不會太貴
鳥貴族(札幌駅南口店)
營業時間：
週一~週五 17:00~23:00
週六~週日 16:00~23:00
地址：北海道札幌市中央区北４条西５丁目1番地 アスティ45ビル ２F
電話：+81112512810
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第二天(10/23)
來到北海道怎麼能錯過海鮮，在札幌市區要說有名的市場
當然就是二条市場，這裡很多攤販可以買得到哈密瓜和帝王蟹
亦或者乾貨、干貝都有，來這走走看看滿不錯
來這當然也要吃個海鮮丼飯才能走
二条市場的大磯餐廳，光是這個市場就開了三間店
這次是來到二號店，每間好像都有自己獨特的限定菜單
二条市場 大磯2号店
營業時間：08:00~15:00(週二公休)
地址：北海道札幌市中央区南３条東２丁目４ 二条ＧＣビル
電話：011-205-8989
吃完飯後，就可以直接步行到大通公園或者是貍小路商店街
因為今天下點雨，所以直接打算逛遍貍小路，盡情的採買
貍小路商店街
地址：北海道札幌市中央区南２条西１丁目１１
狸小路逛到3丁目後，附近有很多百貨公司串在一起
如果你是個動畫迷或卡通迷，建議來這間PARCO
絕對不會令你失望
B2階有現在最紅的吉伊卡娃專賣店
詳細介紹：https://jasonslife.tw/sapporoparco/
7階有JUMP SHOP和橡子共和國
JUMP則是集合了現在很多一線的動漫：航海王、排球少年和火影仁者…
來這可以買一些周邊
札幌PARCO
官網：https://sapporo.parco.jp/?utm_source=mybusiness
營業時間：10:00~20:00
地址：北海道札幌市中央区南１条西３丁目３
電話：+81112142111
逛到累了，就回飯店稍作休息一下，原本要在大丸百貨內的根室壽司吃晚餐
結果大排長龍，只好另尋晚餐
結果發現這裡有湯咖哩，來北海道怎麼能錯過湯咖哩
沒想到這間本來就是個人氣店，口味也不錯
天馬湯咖哩(札幌ステラプレイス店)
營業時間：11:00~22:00
地址：北海道札幌市中央区北５条西３丁目 札幌ステラプレイス 6F
電話：+81112095105
利用所剩時間，發現這裡有迪士尼商店和史努比商店
而且是連在一起，再繼續購買，目前迪士尼有推出滿額加購
居然可以用1400日圓就把米奇的後背包給帶回家，很划算
迪士尼、史努比專賣店(札幌Stellar Place)
營業時間：10:00~21:00
地址：北海道札幌市中央区北５条西４丁目2−５ 札幌ステラプレイス 5F
電話：+81112613934
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第三天(10/24)：
天氣今天轉好了，開始一些景點巡迴
第一站就是直接從飯店可以步行約15分鐘就可以抵達北海道大學
目前銀杏正在轉黃，不能錯過這機會，去一睹校園景色
北海道大學
地址：北海道札幌市北区 北13条西5～7丁目北海道大学構内
電話：+81117064680
在狸小路附近有兩間大國藥妝，其實也有札幌藥妝
就看自己需求去購買相關商品
只是要提醒現在店家對感冒藥(大正)或合力他命有限制數量，再請注意
合力他命售價5080日圓、大正粉裝1280日圓、錠裝1380日圓
大國藥妝(札幌南2条店)
營業時間：10:05~21:50
地址：丸大ビル 1f, １丁目-５ 南２条西 中央区 札幌市 北海道
電話：+81112186615
牛肉漢堡排一直都是太后想要吃的美食清單
如果你不能吃牛，他也有鹿肉和豬肉可以選擇
整體上牛肉紮實又有肉汁，可以依照自己喜好在鐵石上繼續加熱
BBQ醬汁非常下飯，建議男生白飯點大盛才夠，推薦
而且用餐地方非常隱密，但是生意客滿，超神奇
詳細介紹：https://jasonslife.tw/northcontinent/
Hamburg Steak North Continent(まちのなか店)
營業時間：
1:30~15:00（LO14:30)
17:30~21:00（LO20:30）
毎月第三水曜日定休（集中清掃日）
地址：北海道札幌市中央区南2条西1丁目6(マリアールビル地下一階)
電話：011-218-8809
飽餐一頓後，趁著還有天色，去一下神宮走走參拜一下
順便收集御朱印，因為這樣還特地買了御朱印帳
心想如果有來日本就可以帶著收集不同神社的御朱印
北海道神宮
開放時間：06:00~17:00
地址：日本、〒064-0959 北海道札幌市中央区宮ケ丘４７４
電話：+81116110261
就在神宮不遠處有間人氣咖啡廳，雖然藏在小巷內
但還是需要排隊等候，外觀爬滿了藤蔓
一看就知道有歷史的建築物，內部的用餐環境不大
但就是保留了原貌的風味，就像在老屋內用餐
甜點和咖啡表現都不錯，南瓜塔和巴斯克都好吃
詳細介紹：https://jasonslife.tw/morihico/
森彥咖啡
營業時間：
週一～週五：09:00~19:00
週六～週日：09:00~20:00
地址：北海道札幌市中央区南２条西２６丁目２−１８
電話：+818001114883
我們一行人直接叫了UBER過去藻岩山的纜車站，準備搭纜車上山欣賞夜景
札幌藻岩山是被選為日本新三大夜景之一
如果秋天搭纜車還可以一睹楓葉
藻岩山
詳細介紹：https://jasonslife.tw/moiwamt/
營業時間：10:30~22:00
地址：日本、〒064-0942 北海道札幌市中央区伏見５丁目３−７
電話：+81115618177
秋天看夜景是滿冷的，回到市區後
來到北海道還有一道美食還沒解鎖，也就是成吉思汗
松尾這間是為在大樓內的地下一樓，環境上滿乾淨新穎
主要是以全羊肉為主，有單點、套餐或吃到飽方案
銅盤上四周鋪上蔬菜，中間就是煎烤著羊肉滋滋作響
最後還可以煮個烏龍麵，很完美
松尾成吉思汗(札幌站前店)
營業時間：11:00分～15:00、17:00～23:00
地址：北海道札幌市中央区北３条西４丁目１−１ 日本生命札幌ビル 地下１階
電話：+81112002989
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第四天(10/25)
第四天準備拿車要離開札幌，開始六天的自駕旅行
這次從ToCoo!的比價平台訂車，輸入優惠碼，還可折價1000日圓
在台灣出發北海道之前，一直報導札幌下初雪，旭川北部也在下雪
雖然還沒到車行全面換雪胎的時間(11月)，還是自費9900日圓換成雪胎
一切以安全為重
Nissan Rent a Car(札幌駅東口店)
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優惠碼效期至2025/03/31
輸入73JXWC，即可折價1000日圓
營業時間：08:00~20:00
地址：北海道札幌市東区北６条東２丁目１−１
電話：+81112081114
在沿路去小樽的路上可以安排白色戀人公園
很常看到或吃到白色戀人，第一次來造訪以白色戀人打造的場館
裡面很有歐式花園和城堡的氛圍，當然商品部也不能錯過
白色戀人公園
詳細介紹：https://jasonslife.tw/shiroikoibitopark/
營業時間：10:00~18:00
地址：北海道札幌市西区宮の沢２条２丁目１１−３６
電話：+81116661481
到了小樽稍微安頓好後，特地在小樽停留兩個晚上
就是要不趕時間慢慢逛，而且附近還有天狗山夜景可以去
中餐是由在北海道工作的朋友帶我們去吃，確實內場都是日本人
鮮少觀光客，因為觀光客都去對面吃『和樂』
果然在地人喜歡的就不一樣，每樣握壽司的品質和食材都很棒
回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)
營業時間：11:00~21:00(週一公休)
地址：北海道小樽市港町６−４
電話：+81134278111
在小樽這裡如果想要看夜景的朋友，十分建議天狗山
上山時間請抓日落黃昏前去，可以看到很美的色溫
而且有別於其他夜景景區，這裡還有裝置桌椅
拍照的效果特別好
天狗山觀景台
營業時間：09:00~21:00
地址：北海道小樽市最上２丁目１６−１５
電話：+81134337381
看完夜景回到小樽街上，街上大概18:00餐廳就都關門了
回到小拔出路這一小區，有間天婦羅開到9點
店面小小的，炸台就在顧客前面，座位區就這樣一個ㄇ字型
主要以炸物為主，我一次點到頂的海鮮丼，很豪華，氛圍也很棒
天ぷら 藏谷
營業時間：11:00～15:00、17:00～21:00
地址：北海道色内１丁目１−１７
電話：+819033920387
小樽下榻兩晚的飯店，一旁有自己的停車場，而且是專屬的停車格
一晚1500日圓的費用，可以無限自由進出
飯店是最近幾年完工的，房間內非常的新穎
住宿：
地址：北海道小樽市稲穂１丁目３−１３
電話：+81134315801
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第五天(10/26)
今天一整天就是安排在小樽商店街了，最近幾年引進了卡通主題餐廳
凡是史努比、Kitty和Miffy都可以看得到，也有新開Royce
SNOOPY茶屋 小樽店
營業時間：09:30~17:30
地址：日本、〒047-0027 北海道小樽市堺町６−４ １F
電話：+81134647047
Miffyみっふぃーおやつ堂 小樽店
營業時間：09:30~17:30
地址：日本、〒047-0027 北海道小樽市堺町４−１１
電話：+81120975316
Otaru Cafe x Hello Kitty
營業時間：09:15~17:45
地址：日本、〒047-0015 北海道小樽市住吉町１−６
電話：+81134228823
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第六天(10/27)
離開小樽，準備往洞爺湖的方向前進，中間會經過定山溪
定山溪是各溫泉區，同時也是賞楓的景點之一
抵達定山溪前，會經過這座水庫，意外發現美景
朝里ダム記念館
開放時間：10:00~16:00
地址：北海道小樽市朝里川温泉２丁目５８０−１０
電話：+81134520241
開車自駕就是有這個好處，發現這一個小聚落整理得滿美
所以停下車晃晃，意外發現這裡都是山ノ風マチ
其中有個麵包坊，居然都是日本人排隊
一時興起就跟著排起隊來，小小的櫥窗內放著很精緻的麵包
另外也有限時推出的漢堡，也是很好吃
山ノ風マチ
營業時間：10:00~17:00
地址：北海道札幌市南区定山渓温泉西２丁目2
電話：+81115906654
抵達了定山溪，定山溪有一條短短的溫泉街
這裡溫泉飯店林立，也有免費的足湯可以泡
在不遠處就可以看到二見公園，裡面有個二見吊橋
短短的紅色吊橋，橋下有小溪流加上兩旁的山壁就有楓樹，滿美的
定山溪二見公園
地址：北海道札幌市南区定山渓温泉西４丁目
電話：+81115982012
來到洞爺湖，這次選擇入住乃之風，除了面湖搖滾區外
房間有分為俱樂部和休閒館，我選擇俱樂部，同時有贈送岩盤浴和Happy Hour
房間設計較為西式，有兩張單人床、客廳、私人浴池
重點是在房間內就可以清楚看到煙火了
詳細介紹：https://jasonslife.tw/toya/
住宿：
地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２９−１
電話：+81570026571
入住的方案為一泊二食，乃之風的晚餐是屬於自助吧
餐點熟食滿多選擇，也滿多現做的料理，牛排必須要吃
吃飽飯，就可以悠閒待在房間內看煙火
如果想要更近距離的話，可以在湖邊散步邊欣賞煙火
據說花火大會是由湖邊飯店業者集資辦理，就是要讓房客可以近距離欣賞煙火
一方面也是吸引人潮前來觀光
第43回洞爺湖花火大會
施放時間：2024年4/28 至10/31 每晚20:45
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第七天(10/28)
飯店的早餐也是Buffet，餐點滿多樣化的
當然也有很多是現場製作的餐點，比如說：阿姨現捏三角飯糰、拉麵等等
最重要的是可以看著湖景享用早餐，開啟活力的一天
只要有看過銀魂，劇情內有一幕是來到洞爺湖買木刀
而木刀刀柄刻著洞爺湖三個字，同行的朋友更好是動畫迷
當然也要來這買個小木刀回去當作紀念
越後屋
營業時間：10:00~19:00
地址：日本、〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７１−７１
電話：+81142752158
我們稍微走一點回頭路，去補一下展望台的景色
TOYA的標地，應該是來洞爺湖到此一遊的打卡地標
旁邊有個直升機起降台，也可以自費坐直升機看洞爺湖的景色
洞爺湖展望台
營業時間：08:30~17:00
地址：日本、〒049-5832 北海道虻田郡洞爺湖町成香３−５
電話：+81142872221
開在路上看到這間小木屋就佇立在非常大片的草原上
先不管他賣什麼，就停下來拍照留影
北海道就是這樣，一望無盡的高地起伏的平原，看了心情就很好
小木屋裡是賣著義式冰淇淋
Lake Hill Farm
營業時間：09:00~17:00
地址：北海道虻田郡洞爺湖町花和１２７
電話：+81142833376
在網路上找一些楓紅的景點，意外發現這座大橋太美了
如果可以用空拍機紀錄下來一定是很震撼
雖然楓紅和紅葉的景色沒有這麼錦簇，但有這座大橋的點綴
也是構成一幅大景啊
新登別大橋
電話：+81143843311
在往新登別大橋的路上，意外發現有一座橋更美，就是這座紅葉谷橋
Google Map上似乎沒有這個地標名稱，如果你開往新登別大橋應該會經過
藉由空拍機的上帝視角，不但有山谷的景色，遠方連大海都拍攝進去了
登別地區也算是有名的溫泉飯店區域，許多跟團團體會在這入住一晚
當然也有溫泉街，我們今天沒有入住，所以就來地獄谷當作到此一遊了
登別地獄谷
地址：北海道登別市登別温泉町無番地
電話：+81143843311
星野集團的飯店，大家比較知道的可能是虹夕若雅系列
但其實星野有針對不同客層，打造不同定位的品牌
例如：界系列、OMO系列等等
界系列的價格比較偏向中上，大概一晚一泊二食落在1萬初頭
算是溫泉飯店可以接受的價格範圍，這次難得在旅途上有間落在白老附近
於是就預定了，房間內就可以看到波羅多湖的景色，滿美
詳細介紹：https://jasonslife.tw/kaiporoto/
住宿：星野集團
官網：
地址：北海道白老郡白老町若草町１丁目１０１８−９４
電話：+815031348092
界波羅多的晚餐，是一道一道的懷石料理
應用滿多北海道在地的食材，組合成一頓豐盛的晚餐
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第八天(10/29)
界 波羅多的早餐是屬於套餐式，很傳統的早餐
一定會有魚肉，北海道最有名的就是肥美的鮭魚
另外一鍋是馬鈴薯泥，非常的濃郁綿密，滿有特色的
隨然四季彩之丘夏天才是高光時刻，不過也好奇秋天會是什麼景色
由於是淡季，所以連門票都免費了，高低起伏的高原
雖然是咖啡色的蕭瑟秋天景色，不過可以想像夏天是多美！
四季彩之丘
營業時間：09:10~16:30
地址：北海道上川郡美瑛町新星 第３
電話：+81166952758
青池是位於日本北海道上川郡美瑛町白金的一個人工水池
又稱「白金青池」、「美瑛白金青池」
為1988年12月，為了防止十勝岳爆發後的堆積物產生火山泥流的災害
在美瑛川建設了多個攔河堤，而青池就是其中的一座攔河堤所形成的水池
青池
開放時間：07:00~19:00
地址：北海道上川郡美瑛町白金
電話：+81166924321
在富良野王子大飯店下方，有個森林精靈露台，就是由十幾間小木屋構成
每間小木屋內販賣著不同的手工藝品
晚上時，木棧道點起一顆顆的燈泡，拍起照來是滿夢幻的，如果下雪更美
森林精靈露台
營業時間：11:00~19:45
地址：北海道富良野市中御料
電話：+81167221111
來到北海道怎麼能不吃個和牛
這間和牛壽喜燒在當地算是小有名氣和人氣
當天進去用餐，用餐人潮不少，用餐空間有吧台區
也有包廂區，這是被安排在包廂，整個很棒
菜單有中文菜單，點餐無障礙，和牛丼整個很奢侈又美味
油脂香甜在嘴巴中釋放出來，搭配白飯真的每一口都是滿足
自己煮的壽喜燒，更是入口即化，這間餐廳大推
Kumagera
詳細介紹：https://jasonslife.tw/kumagera/
營業時間：11:30~21:00(週三公休)
地址：北海道富良野市日の出町３−２２
電話：+81167392345
這間富良野住宿的飯店，似乎也是這一兩年新開設的飯店
整個內部散發出來的感覺就是『新』
一樓有個壁爐和吧台，非常有氣氛，甚至有兒童遊戲區
房間的空間也是非常大，當作最後一天的住宿，可以整理所有的戰利品
再適合不過了，大家有來富良野十分推薦
詳細介紹：https://jasonslife.tw/nozohotel/
住宿：
地址：北海道富良野市北の峰町１４−３８
電話：+81167231088
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第九天(10/30)
最後一天就是直接從富良野開車到新千歲空港還車
還車前，到機場附近的加油站加油，並把收據收好，必須出示給服務人員檢查喔
最後，我們的租車費用明細如下：
租車費用：廂型車(7-8座)NISSAN SERENA
租車費用：60,500日圓
超過費用：6,000日圓(10/30 9:00-12:00之間的費用)
異地還車費用：5,000日圓(札幌取車，新千歲機場還車)
消費稅：7,150日圓
合計(含稅）：78,650日圓
額外，雪胎替換費用：9900日圓、過路費：7440日圓，共計95990日圓
Nissan Rent a Car 新千歲空港店
詳細介紹：https://jasonslife.tw/hokkaidorentacar/
營業時間：08:00~21:00
地址：北海道千歳市柏台南２丁目２−５
電話：+81123274123
搭乘租車業者提供的機場接送，抵達新千歲機場，完成了這九天八夜的行程
如果大家認為對你的行程安排有幫助，就分享給您朋友吧
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