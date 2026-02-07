> 旅遊 > 2026神戶光之祭典Luminarie，美利堅公園光之迴廊必看攻略。

2026神戶光之祭典Luminarie，美利堅公園光之迴廊必看攻略。

2026-02-07  
Jason‘s Life

Jason‘s Life

2026 年第 31 回神戶光之祭典登場！1 月 30 日至 2 月 8 日展出，紀念阪神地震並祈福。

始於 1995 年 12 月的神戶光之祭典（Kobe Luminarie），最初是為了悼念阪神大地震的受難者，並象徵城市重建與復興的希望之光。這場充滿韌性與祈福意義的活動，如今已成為神戶冬季最動人的風景。2026 年第 31 回祭典將於 1 月 30 日至 2 月 8 日盛大舉行，規劃了東遊園地、舊外國人居留地及美利堅公園三大展區。除了免費觀賞的區域外，今年更在美利堅公園打造了長達 70 公尺的沉浸式光之隧道，結合神戶港夜景，帶來前所未有的視覺震撼。

紀念阪神地震，希望之光祈福

神戶光之祭典不僅僅是一場華麗的燈光秀，其背後蘊含著深厚的歷史意義。1995 年阪神淡路大地震重創神戶，為了撫平傷痛、紀念逝者，並向世界傳遞城市重建的堅毅精神，同年 12 月便舉辦了首屆 Luminarie。這道「希望之光」從此成為神戶每年的傳統，透過藝術光影將悲傷轉化為祈禱，將寂靜昇華為永恆的安寧。漫步在璀璨燈海下，感受到的不只是視覺的衝擊，更是一份對生命的敬意與對未來的期盼。

三大展區規劃，東遊園地核心

2026 年的祭典規劃了三大主要展區，其中「東遊園地」是整個活動的精神核心。這裡矗立著巨大的光之祭壇「聖なるアプシス」，配合現場播放的壯麗交響樂，營造出莊嚴神聖的氛圍。草坪廣場上安裝了長近 50 米、高 22 米的壁掛式燈光裝置「Spalliera」，其設計靈感來自義大利大教堂的古典元素。光影勾勒出的宏偉半圓形後殿，象徵著天堂與人間的交會，讓參觀者在光芒中感受到內心的平靜與慰藉。

舊外國人居留地，歐式光之美

漫步至「舊外國人居留地」，這裡的氛圍截然不同。在三井住友銀行神戶本部前，設有靈感源自義大利音樂劇的小巧光之劇場。柔和的光圈環繞，彷彿將觀眾包覆在精緻的珠寶盒之中，拱門的節奏與玫瑰窗的色彩相互輝映，展現出歐式古典的優雅。沿著這一區復古的歐式建築群散步，光影投射在古老的石牆上，每一處轉角都充滿了電影般的質感，是攝影愛好者捕捉街頭光影與建築美學的最佳地點。

美利堅公園，光之迴廊收費

今年的重頭戲絕對是位於「美利堅公園」的付費展區（Premium Zone）。這裡打造了一座名為「海を望む宮殿」的光之迴廊，長達 75.2 米、高 9.2 米的長廊讓人彷彿置身夢境。入口處矗立著寬闊的藝術作品「Frontone」，受義大利巴洛克風格啟發，展現出雄偉壯麗的視覺效果。這座光之建築宛如一扇通往大海的窗口，無數光芒從中傾瀉而出，象徵著人類與海洋永恆的對話，是今年唯一需要購票入場的區域，絕對值得一看。

交通攻略，元町站出發最順路

想要順暢遊覽三大展區，建議的交通動線是搭乘 JR 或阪神電車至「元町站」下車。從元町站出發，先前往舊外國人居留地欣賞歐式光影，接著步行至東遊園地感受核心祭壇的莊嚴，最後抵達美利堅公園體驗壯觀的光之迴廊。這樣的路線安排不僅順路，還能完整體驗從復古街區到現代港灣的不同風情。活動期間人潮眾多，建議提早規劃行程，並預先確認美利堅公園的購票資訊，以免向隅。

神戶光之祭典

展期日期：2026年1月30日(週五)〜2月8日(週日)

點燈時間：黃昏至~21:30

料金：平日1,000円 / 土日1,500円

展區：

東遊園地：兵庫県神戸市中央区加納町６丁目４

舊外國人居留地：兵庫県神戸市中央区浪花町５６ 三井住友銀行神戸本部ビル

美利堅公園：兵庫県神戸市中央区波止場町２

