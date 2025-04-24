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如果你曾經到訪北海道定山溪，可能對這裡的溫泉與自然美景印象深刻

定山溪悄悄誕生了一處超有質感的新興文創空間

日式簡約建築，搭配森林系及木棧道與美味小食

意外造訪有足湯的人氣麵包店，每個麵包不但顏值高也好吃

中午限定的美式牛肉起司漢堡也是招牌之一

這讓人一走進去就不想離開，是個結合文青、拍照、美食的夢幻新地標！

【山ノ風マチ】

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北海道影片第一集

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山ノ風マチ是什麼？藏在定山溪溫泉裡的療癒系街區

山ノ風マチ是由北海道知名溫泉旅館品牌「第一寶亭留」所打造的全新觀光空間

位於札幌市南區的定山溪溫泉街，整體設計延續日式樸實美學

搭配大量木頭與石材元素，營造出與大自然共存的療癒氛圍。

名稱「山ノ風マチ」象徵著山間吹拂的微風與人們聚集的小鎮氛圍

讓人從市區喧囂中抽離，沉浸在慢步調的片刻時光裡

怎麼去山ノ風マチ？交通方式與停車場資訊

自駕前往：

從札幌市區出發，開車約 40 分鐘即可抵達，導航可直接設定「山ノ風マチ」

園區附近設有 3處免費停車場，大約可容納 50 輛車，對自駕旅客非常友善

搭乘巴士：

從札幌站巴士總站搭乘「定山溪行」的巴士，於「定山溪大橋」站下車，步行約 3 分鐘即可抵達

山ノ風マチ 建築與環境設計：復古工業風＋森林系浪漫

園區前身為舊定山溪鐵道用地，自從小鎮開始開發以來，就沒有砍伐過一棵原始森林

搭配大量綠植、木質建材與玻璃帷幕，讓空間在現代與懷舊之間取得完美平衡

山ノ風マチ 不能錯過的必吃美食店！

食堂いち

主打炭火現烤定食，使用北海道在地食材如根室秋刀魚、道產豚肉等

秘密のカレー部屋

一間充滿神秘感的小店，採完全預約制，店內提供濃郁香料咖哩，搭配自家製副菜與香米

ハレとケ洋菓子店

甜點控必訪！主打手工季節甜點與伴手禮，像是以定山溪「朝日岳」為靈感製作的山型蛋糕

雨ノ日と雪ノ日

這家小咖啡館供應用美瑛町澤西牛奶製作的 14 種冰淇淋，以及新鮮出爐的披薩和湯

山ノ風マチ 打造與定山溪自然風光協調的店鋪

目標是保護山風町的原始森林 並創造一個充分利用當地食材的城鎮 每家商店的設計都經過精心設計，注重細節 但又不會顯得過於古怪，而是與周圍環境自然融合

エクスクラメーションベーカリー

「エクスクラメーションベーカリー」的意思就是「驚嘆號麵包店」

強調每一口都要讓人吃出驚喜感

營業時間門口已經排起人龍

特別的是前方有個免費的足湯，有些人索性買了麵包之後

就邊泡足湯邊吃麵包

小小櫥窗裡面擺放了很多種，既好看又好吃的麵包

這裡的麵包不只顏值高，連原料都超講究

使用北海道在地小麥、天然酵母以及當季食材製作

エクスクラメーションベーカリー用餐空間

麵包坊店內還是有設計幾處用餐位置，也滿有質感

而且看著外面的景色非常的悠閒

每天限量出爐的幾款人氣麵包幾乎一上架就被秒殺，強烈建議早點去才不會撲空

看到櫃子內的麵包會讓你不知不覺的一個一個夾

不知不覺就夾上了許多

午餐特製漢堡

漢堡採用自製的全麥麵包製成，是一道受歡迎的午餐菜單

定山溪肉舖的100%牛肉，採用獨創配方製作，重達150克

非常令人滿足，烘烤需要一些時間

山ノ風マチ評價

很意外的因為自駕要從定山溪去洞爺湖的時候

沿路經過這個點，發現很美，所以索性就找了停車位停下來

這就是自駕的自由吧~這地方很休閒，由於集團經營

把它塑造一個小聚落，有美食也有紀念品，也可以走走散步與大自然共存

是個很棒的地方，推薦給大家

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エクスクラメーションベーカリー麵包店資訊

營業時間：10:00〜17:00(週三公休)

地址：札幌市南區定山溪溫泉西2-1

電話：+81112527710

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交通資訊

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