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日本【北海道定山溪│景點】山ノ風マチ遊記。定山溪最新文青景點，隱藏一間擁有足浴的必吃麵包店エクスクラメー

2025-04-24 15:55:44 文字：Jason's Life
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Jason's Life

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如果你曾經到訪北海道定山溪，可能對這裡的溫泉與自然美景印象深刻

定山溪悄悄誕生了一處超有質感的新興文創空間

日式簡約建築，搭配森林系及木棧道與美味小食

意外造訪有足湯的人氣麵包店，每個麵包不但顏值高也好吃

中午限定的美式牛肉起司漢堡也是招牌之一

這讓人一走進去就不想離開，是個結合文青、拍照、美食的夢幻新地標！

【山ノ風マチ】

日本【北海道定山溪│景點】山ノ風マチ遊記。定山溪最新文青景點，隱藏一間擁有足浴的必吃麵包店エクスクラメー

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    山ノ風マチ是什麼？藏在定山溪溫泉裡的療癒系街區

    山ノ風マチ是由北海道知名溫泉旅館品牌「第一寶亭留」所打造的全新觀光空間

    位於札幌市南區的定山溪溫泉街，整體設計延續日式樸實美學

    搭配大量木頭與石材元素，營造出與大自然共存的療癒氛圍。

    名稱「山ノ風マチ」象徵著山間吹拂的微風與人們聚集的小鎮氛圍

    讓人從市區喧囂中抽離，沉浸在慢步調的片刻時光裡

    日本【北海道定山溪│景點】山ノ風マチ遊記。定山溪最新文青景點，隱藏一間擁有足浴的必吃麵包店エクスクラメー

    怎麼去山ノ風マチ？交通方式與停車場資訊

    自駕前往：

    從札幌市區出發，開車約 40 分鐘即可抵達，導航可直接設定「山ノ風マチ」

    園區附近設有 3處免費停車場，大約可容納 50 輛車，對自駕旅客非常友善

    搭乘巴士：

    從札幌站巴士總站搭乘「定山溪行」的巴士，於「定山溪大橋」站下車，步行約 3 分鐘即可抵達

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    山ノ風マチ建築與環境設計：復古工業風＋森林系浪漫

    園區前身為舊定山溪鐵道用地，自從小鎮開始開發以來，就沒有砍伐過一棵原始森林

    搭配大量綠植、木質建材與玻璃帷幕，讓空間在現代與懷舊之間取得完美平衡

    日本【北海道定山溪│景點】山ノ風マチ遊記。定山溪最新文青景點，隱藏一間擁有足浴的必吃麵包店エクスクラメー

    山ノ風マチ不能錯過的必吃美食店！

    食堂いち

    主打炭火現烤定食，使用北海道在地食材如根室秋刀魚、道產豚肉等

    秘密のカレー部屋

    一間充滿神秘感的小店，採完全預約制，店內提供濃郁香料咖哩，搭配自家製副菜與香米

    ハレとケ洋菓子店

    甜點控必訪！主打手工季節甜點與伴手禮，像是以定山溪「朝日岳」為靈感製作的山型蛋糕

    雨ノ日と雪ノ日

    這家小咖啡館供應用美瑛町澤西牛奶製作的 14 種冰淇淋，以及新鮮出爐的披薩和湯

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    山ノ風マチ打造與定山溪自然風光協調的店鋪

    目標是保護山風町的原始森林

    並創造一個充分利用當地食材的城鎮

    每家商店的設計都經過精心設計，注重細節

    但又不會顯得過於古怪，而是與周圍環境自然融合

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    エクスクラメーションベーカリー

    「エクスクラメーションベーカリー」的意思就是「驚嘆號麵包店」

    強調每一口都要讓人吃出驚喜感

    營業時間門口已經排起人龍

    日本【北海道定山溪│景點】山ノ風マチ遊記。定山溪最新文青景點，隱藏一間擁有足浴的必吃麵包店エクスクラメー

    特別的是前方有個免費的足湯，有些人索性買了麵包之後

    就邊泡足湯邊吃麵包

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    小小櫥窗裡面擺放了很多種，既好看又好吃的麵包

    這裡的麵包不只顏值高，連原料都超講究

    使用北海道在地小麥、天然酵母以及當季食材製作

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    エクスクラメーションベーカリー用餐空間

    麵包坊店內還是有設計幾處用餐位置，也滿有質感

    而且看著外面的景色非常的悠閒

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    每天限量出爐的幾款人氣麵包幾乎一上架就被秒殺，強烈建議早點去才不會撲空

    看到櫃子內的麵包會讓你不知不覺的一個一個夾

    不知不覺就夾上了許多

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    午餐特製漢堡

    漢堡採用自製的全麥麵包製成，是一道受歡迎的午餐菜單

    定山溪肉舖的100%牛肉，採用獨創配方製作，重達150克

    非常令人滿足，烘烤需要一些時間

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    山ノ風マチ評價

    很意外的因為自駕要從定山溪去洞爺湖的時候

    沿路經過這個點，發現很美，所以索性就找了停車位停下來

    這就是自駕的自由吧~這地方很休閒，由於集團經營

    把它塑造一個小聚落，有美食也有紀念品，也可以走走散步與大自然共存

    是個很棒的地方，推薦給大家

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    エクスクラメーションベーカリー麵包店資訊

    營業時間：10:00〜17:00(週三公休)

    地址：札幌市南區定山溪溫泉西2-1

    電話：+81112527710

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    交通資訊


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