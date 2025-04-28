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日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

2025-04-28 23:30:09 文字：Jason's Life
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北海道小樽自由行不知道吃什麼？

在地人激推的超高人氣平價迴轉壽司店

「回転寿司とっぴ～ 小樽運河通り店」就是你的口袋名單首選！

近小樽運河、步行可達，食材新鮮、價格親民

三顆炸牡蠣不用百元台幣，超多高檔食材壽司CP值高

當地人也都會推薦這間！

【回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)】

日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

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    小樽必吃美食推薦：回転寿司とっぴ～小樽運河通り店介紹

    位於北海道小樽運河附近的「回転寿司とっぴ～ 小樽運河通り店

    是許多自由行旅人與當地人都會造訪的人氣美食店

    主打北海道產米與新鮮海鮮壽司

    不僅選材講究、口味道地，價格也相當親民

    是非常有CP值的小樽平價壽司推薦

    這家店靠近小樽港口，從小樽站步行約15分鐘即可抵達

    無論你是計劃在運河散步後順道品嚐，或是專程來吃壽司，都非常方便！

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    店內用餐環境與座位分享

    走進店內，首先映入眼簾的是整齊明亮的迴轉壽司軌道與開放式廚房

    可以看到師傅們現場製作壽司的過程

    店內約有65個座位分為吧台區與家庭式桌位

    空間寬敞、氣氛輕鬆，十分適合親子家庭、朋友聚餐或情侶約會

    用餐高峰時間約在中午12點～13點與晚餐時段

    建議避開尖峰，或提早到場排隊

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    菜單與招牌壽司推薦

    菜單選擇超級豐富，從經典鮪魚、鮭魚、花枝

    到當季特選的北海道海膽、牡丹蝦通通有

    可用電子平板點餐或直接從轉盤上拿取，還能選擇中文介面，超級貼心

    另外現場的一些海報促銷也可以參考

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    餐點實際品嚐心得（口感、價格、CP值）

    我們當天共品嚐了十多盤壽司，每一盤新鮮度都讓人滿意

    尤其是炙燒系列與北海道當地魚種，讓人印象深刻

    我就依照我們自己點過的餐，跟大家推薦一下

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【うなぎとバターの炙り物語：528日圓】

    我最愛的鰻魚一定要先點上，加上有用奶油稍微炙燒一下

    增加一點奶油香氣，整個香而不膩，鰻魚稍微帶脆的口感

    搭配醋飯很剛好

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【大きなアジフライ：396日圓】

    這竹莢魚的份量真的超大，肉質比想像還要細緻

    旁邊有塔塔醬可以搭配，一大片不用100元台幣，真的划算

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【短足擬石蟹湯：462日圓】

    既然來了北海道怎麼可以錯過螃蟹

    螃蟹湯一定要來一輪的，螃蟹的鮮味完全融入味噌湯內

    加上使用大量的蘿蔔增加甜味，真的超好喝

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【大蝦公加綠芥末：231日圓】

    看到這大蝦就知道有多新鮮了吧

    蝦肉超肥美的，單純就是吃蝦子本身的鮮味和甜味

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【微炙清蒸蝦美乃滋：209日圓】

     

    【微炙鰈魚鰭邊：308日圓】

    平常在台灣要吃這一道，單價都滿高的

    因為他特殊的油脂分布，幾乎可以說是入口即化的等級

    稍微炙燒烤出香氣，油花的香甜在嘴中炸開來

    而且滿大一片，會讓你想要多點幾盤

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【炸蝦：176日圓】

    新鮮的蝦子裹上了日式炸衣下去油炸，這在台灣吃也是貴貴的

    這裡一盤兩隻大概40元台幣，說什麼也要吃上好幾輪

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【炸牡蠣：308日圓】

    這個炸牡蠣真的很扯，三顆這麼大顆，才台幣70元

    這一定要點爆吃爆

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    【蝦美乃滋：209日圓】

    簡單來說就是把蝦肉剁得比較碎一點

    然後拌上美乃滋的醬，然後做成軍艦壽司

    吃起來就會像龍蝦沙拉那種感覺

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【特大生干貝：748日圓】

    北海道自己產的干貝，台灣時常就是拿著生食級北海道干貝

    現在自己直接來北海道當地吃，看那干貝直接讓醋飯看不見

    非常的新鮮，非常的甜

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【“稀有部分”三種拼盤：792日圓】

    我覺得這鮪魚的三種不同部位也是很扯

    光是看到那油花的光澤和紋路，三顆不用200元台幣

    雖然算是這裡高單的了，但在我們眼裡簡直就是划算

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【微炙鮭魚美乃滋：264日圓】

    鮭魚上擠了一些美乃滋，表面稍微炙燒過一下

    讓香味整個撲鼻，也釋出了鮭魚的油脂

    這個一入口就入口即化，真的很誇張

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    【炸魷魚：264日圓】

    這炸魷魚超下酒的，整個酥香酥香的

    而且肉質也不會咬不爛，超好吃

    日本【北海道小樽│美食】回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)。必吃平價壽司、高CP值新鮮海味

    回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)評價

    如果你正在安排北海道小樽自由行，不想踩雷又想吃到高CP值的新鮮壽司

    無論是交通便利性、用餐體驗、食材新鮮度還是價格親民度

    即便點了高價位的食材

    整體價格也不會讓人覺得負擔太重，四個人吃了12210日圓(含稅)

    即可吃得非常滿足，CP值極高

    這裡都表現得非常出色，是名符其實的小樽必吃美食之一！

    —————————————

    回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)餐廳資訊

    營業時間：11:00~21:00

    地址：北海道小樽市港町６−４

    電話：+81134278111

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    交通資訊


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