傳給朋友看

加入官方@LINE

北海道小樽自由行不知道吃什麼？

在地人激推的超高人氣平價迴轉壽司店

「回転寿司とっぴ～ 小樽運河通り店」就是你的口袋名單首選！

近小樽運河、步行可達，食材新鮮、價格親民

三顆炸牡蠣不用百元台幣，超多高檔食材壽司CP值高

當地人也都會推薦這間！

【回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



歡迎掃描QR CODE加入『第一次旅遊就上手』社群

一起分享交流旅遊大小事



北海道影片第一集

——————–我是分隔線————————

北海道相關文章

——————–我是分隔線————————

小樽必吃美食推薦：回転寿司とっぴ～小樽運河通り店介紹

位於北海道小樽運河附近的「回転寿司とっぴ～ 小樽運河通り店」

是許多自由行旅人與當地人都會造訪的人氣美食店

主打北海道產米與新鮮海鮮壽司

不僅選材講究、口味道地，價格也相當親民

是非常有CP值的小樽平價壽司推薦

這家店靠近小樽港口，從小樽站步行約15分鐘即可抵達

無論你是計劃在運河散步後順道品嚐，或是專程來吃壽司，都非常方便！

店內用餐環境與座位分享

走進店內，首先映入眼簾的是整齊明亮的迴轉壽司軌道與開放式廚房

可以看到師傅們現場製作壽司的過程

店內約有65個座位分為吧台區與家庭式桌位

空間寬敞、氣氛輕鬆，十分適合親子家庭、朋友聚餐或情侶約會

用餐高峰時間約在中午12點～13點與晚餐時段

建議避開尖峰，或提早到場排隊

菜單與招牌壽司推薦

菜單選擇超級豐富，從經典鮪魚、鮭魚、花枝

到當季特選的北海道海膽、牡丹蝦通通有

可用電子平板點餐或直接從轉盤上拿取，還能選擇中文介面，超級貼心

另外現場的一些海報促銷也可以參考

餐點實際品嚐心得（口感、價格、CP值）

我們當天共品嚐了十多盤壽司，每一盤新鮮度都讓人滿意

尤其是炙燒系列與北海道當地魚種，讓人印象深刻

我就依照我們自己點過的餐，跟大家推薦一下

【うなぎとバターの炙り物語：528日圓】

我最愛的鰻魚一定要先點上，加上有用奶油稍微炙燒一下

增加一點奶油香氣，整個香而不膩，鰻魚稍微帶脆的口感

搭配醋飯很剛好

【大きなアジフライ：396日圓】

這竹莢魚的份量真的超大，肉質比想像還要細緻

旁邊有塔塔醬可以搭配，一大片不用100元台幣，真的划算

【短足擬石蟹湯：462日圓】

既然來了北海道怎麼可以錯過螃蟹

螃蟹湯一定要來一輪的，螃蟹的鮮味完全融入味噌湯內

加上使用大量的蘿蔔增加甜味，真的超好喝

【大蝦公加綠芥末：231日圓】

看到這大蝦就知道有多新鮮了吧

蝦肉超肥美的，單純就是吃蝦子本身的鮮味和甜味

【微炙清蒸蝦美乃滋：209日圓】

【微炙鰈魚鰭邊：308日圓】

平常在台灣要吃這一道，單價都滿高的

因為他特殊的油脂分布，幾乎可以說是入口即化的等級

稍微炙燒烤出香氣，油花的香甜在嘴中炸開來

而且滿大一片，會讓你想要多點幾盤

【炸蝦：176日圓】

新鮮的蝦子裹上了日式炸衣下去油炸，這在台灣吃也是貴貴的

這裡一盤兩隻大概40元台幣，說什麼也要吃上好幾輪

【炸牡蠣：308日圓】

這個炸牡蠣真的很扯，三顆這麼大顆，才台幣70元

這一定要點爆吃爆

【蝦美乃滋：209日圓】

簡單來說就是把蝦肉剁得比較碎一點

然後拌上美乃滋的醬，然後做成軍艦壽司

吃起來就會像龍蝦沙拉那種感覺

【特大生干貝：748日圓】

北海道自己產的干貝，台灣時常就是拿著生食級北海道干貝

現在自己直接來北海道當地吃，看那干貝直接讓醋飯看不見

非常的新鮮，非常的甜

【“稀有部分”三種拼盤：792日圓】

我覺得這鮪魚的三種不同部位也是很扯

光是看到那油花的光澤和紋路，三顆不用200元台幣

雖然算是這裡高單的了，但在我們眼裡簡直就是划算

【微炙鮭魚美乃滋：264日圓】

鮭魚上擠了一些美乃滋，表面稍微炙燒過一下

讓香味整個撲鼻，也釋出了鮭魚的油脂

這個一入口就入口即化，真的很誇張

【炸魷魚：264日圓】

這炸魷魚超下酒的，整個酥香酥香的

而且肉質也不會咬不爛，超好吃

回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)評價

如果你正在安排北海道小樽自由行，不想踩雷又想吃到高CP值的新鮮壽司

無論是交通便利性、用餐體驗、食材新鮮度還是價格親民度

即便點了高價位的食材

整體價格也不會讓人覺得負擔太重，四個人吃了12210日圓(含稅)

即可吃得非常滿足，CP值極高

這裡都表現得非常出色，是名符其實的小樽必吃美食之一！

—————————————

回転寿司とっぴ(小樽運河通り店)餐廳資訊

營業時間：11:00~21:00

地址：北海道小樽市港町６−４

電話：+81134278111

—————————————

交通資訊

延伸閱讀