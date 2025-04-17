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富良野美食推薦，從餐廳外觀和內部都是融入富良野特色搭建

就如同藝術館般存在，提供多樣肉類料理

很推薦和牛壽喜燒以及炙燒和牛丼飯

每一口都可以感受到和牛的油脂美味和白飯互相融合

天氣冷可以來一鍋山賊鍋，是加入三種不同動物的肉品火鍋

喝了很暖胃，而且算是富良野營業較晚的餐廳，很推薦

【Kumagera(くまげら)】

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Kumagera(くまげら)介紹

KUMAGERA於1980年開張營業，並一直致力於為富良野地區提供最好的料理

當富良野被開拓之際，最大的阻礙就是田地裏的大石頭

所以就把不同大小的石頭拿來裝飾餐廳和墻壁，使之更加富有藝術質感

Kumagera(くまげら)停車場

免費停車場就在餐廳的斜對面，有立個告示牌，提醒不要停錯空地囉

在日本停車很忌諱亂停車喔

另外餐廳也有製作停車小卡，表示附近可停車的地方

Kumagera(くまげら)用餐環境

Kumagera意為黑啄木鳥，它代表著富良野這座城市

所以可以看到菜單的封面就是個黑啄木鳥

店內外用佈禮不同的田地的石頭堆積

店內使用了長眠於中富良野的河流和空知川的被埋沒的樹木當作餐桌

用餐空間有開放式也有吧檯

今天很幸運的被安排在一個包廂內用餐

Kumagera(くまげら)菜單

菜單在這，都有日文和中文對照，對於台灣人的我們很方便點餐

Kumagera(くまげら)餐點介紹

炙燒生和牛丼飯(肉量飯量均加大)：3700日圓

既然來到這了，當然一定不能錯過和牛相關餐點

而且為了避免遺憾，所以我乾脆丼飯肉量和飯量都加大

也才3700日圓，以和牛來說算是非常超值了

一剛上桌，看到一片片和牛因為稍微炙燒釋放出油脂

閃亮閃亮的，光是看外表就令人吞口水了

一旁有一小坨芥末，服務人員說可以加進去醬油稍微攪拌後

倒入丼飯中，增加氣味，不過我還是喜歡先吃一口原味

每一口和牛的油脂包覆了整個口腔，釋放出甜味

粉嫩的和牛簡直用入口即化，真的太棒了

第二口再如同服務人員介紹那樣

但我建議是把芥末直接塗在和牛上和白飯一起吃較好

因為其實白飯本身就有點味道，如果淋醬油怕會太鹹

多了芥末那種微微的嗆鼻感，吃了很舒爽，真的超推薦

和牛壽喜燒(一人份)：6000日圓

喜歡壽喜燒的朋友，來到日本一定要嘗試看看

絕對很不一樣，有個壽喜燒吃法的步驟可以參考

壽喜燒的餐點有菜盤和和牛外，還有白飯和生雞蛋

另外也有提供壽喜燒的醬汁

菜盤中有塊油脂，首先步驟就是先把油脂下去拌炒一下

幫鍋底上個油，接下來放入蔬菜先爆香

再倒入壽喜燒的醬汁，這時候鍋中開始飄起香味

這時候醬汁開始沸騰後，就可以煮肉啦

和牛下鍋時，記得不要離開你的筷子，大概來回涮個幾下後

就可以吃了，才能保持肉品的嫩度

煮好的和牛，可以選擇過一下蛋液，增加滑順感和風味

放在白飯上，一口咬下感覺油脂包覆著白飯一起融合

簡直是天堂，超級幸福

山賊鍋(兩人份)：3800日圓

在冷冷的富良野喝個熱熱的湯超舒服

山賊鍋是由鴨肉、鹿肉、雞肉和蔬菜組成的味噌火鍋

等待陶鍋鍋蓋冒出煙來，就可以開始享用了

味噌湯意外的不會死鹹，而且重點就是這樣喝著暖呼呼的湯和肉品

真的很舒服，口味上也很好吃，感受到富良野蔬菜的甜味

在點火鍋時，可以選擇要不要煮成粥

如果是的話，店員會提供白飯和蛋黃，把肉品吃得差不多了

就可以一起加進去了，煮完的成品，意外的不會很鹹

還是有保持蔬菜的甜味，超好吃的

Kumagera(くまげら)評價

即使回來台灣還是依舊想念這一碗炙燒和牛丼飯

維持粉嫩的光澤，每一口感受到和牛的油脂

推薦搭配芥末可以有更好的口感體驗

壽喜燒也超棒的，如果來富良野真的很推薦這一間

推薦給大家

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Kumagera(くまげら)餐廳資訊

營業時間：11:30~21:00(週三公休)

地址：北海道富良野市日の出町３−２２

電話：+81167392345

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交通資訊

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