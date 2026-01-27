紅豆控天堂降臨！日本橋三越「紅豆餡博覽會」即將開幕，41個品牌獨家創新甜點超驚艷登場。

紅豆空最期待的博覽會！充滿創意的紅豆甜點讓人來不及品嚐，力邀41間店舖在現場推出各自的拿手紅豆美味。

日本橋三越本店於2026年1月28日至2月14日在本館7樓舉辦年度盛事「紅豆博覽會」，今年主題是「Thank you Berry much」，集結41個品牌推出創新紅豆甜點，每一款都讓紅豆控看了會流口水。活動分前後兩檔，不同時段有不同限定商品，想全部吃到就得跑兩趟。



▲集結41個品牌推出創新紅豆甜點，每一款都讓紅豆控看了會流口水。





上半檔亮點：現做鬆軟系甜點

豐島屋 鬆餅草莓

日本橋三越限定！現場烤製超鬆軟的鬆餅，塗上草莓果醬後包入滿滿的草莓紅豆餡。外層是酸甜的草莓果醬，內餡是草莓風味的紅豆泥，草莓醬和草莓餡的「一期一會」組合，讓每一口都有不同層次的草莓香氣和紅豆甜味，而且是現做現吃，鬆餅還帶著溫熱的口感特別療癒。



▲現場烤製超鬆軟的鬆餅，塗上草莓果醬後包入滿滿的草莓紅豆餡。





なか又 鬆軟銅鑼燒紅豆奶油

「なか又」的招牌商品，銅鑼燒皮裡加入大量蛋白霜，職人一個個細心烤製成鬆軟到不行的質地。夾入使用北海道小豆製成的顆粒紅豆餡和發酵奶油，趁著銅鑼燒還微溫時咬下，發酵奶油慢慢融化，清爽的奶油香氣和適度甜味的紅豆餡完美融合，那種入口即化的鬆軟感時在大幸福了！



▲銅鑼燒皮裡加入大量蛋白霜，夾入使用北海道小豆製成的顆粒紅豆餡和發酵奶油，還微溫時咬下，發酵奶油慢慢融化，讓人回味無窮。





薄墨羊羹 和風甜甜圈草莓大福

「薄墨羊羹」是愛媛從江戶時代流傳至今的銘菓，這次他們把傳統紅豆餡玩出新花樣！用類似法式布里歐的麵團做成「鬆軟Q彈」口感的生甜甜圈，裡面包著自製草莓紅豆餡、Q彈的求肥麻糬和鮮奶油。一口咬下，甜甜圈的鬆軟、求肥的Q彈、鮮奶油的綿密、草莓餡的酸甜，四種質地在嘴裡交織，這種和洋融合的創意只有在三越限定才吃得到。



▲類似法式布里歐的麵團做成鬆軟Q彈口感的生甜甜圈，裡面包著自製草莓紅豆餡、Q彈的求肥麻糬和鮮奶油。





柏屋つちや 獅子像水羊羹

三越限定！這款絕對是收藏控必買！「柏屋つちや」特別為三越製作獅子造型的水羊羹，重現三越標誌性的獅子像，造型可愛到捨不得吃。白豆餡混合烤杏仁香氣的牛奶，呈現出西式風味，搭配酸甜平衡的黑醋栗醬一起享用，口感滑順細緻，甜度優雅不膩。



▲重現三越標誌性的獅子像，造型可愛到捨不得吃。





下半檔亮點：老舖實演登場

季のせ 八幡大福

來自宇美八幡宮內的「季のせ」，特別將大福做成數字「8」的形狀，因為日文「八幡」和「80000」發音相近，加上8代表末廣(越來越好)和無限好運，滿滿的吉祥寓意。鹽味毛豆大福的鹹甜平衡抓得很好，毛豆的顆粒口感增添趣味，造型又討喜，很適合買來當伴手禮祈福。



▲特別將大福做成數字「8」的形狀，因為日文「八幡」和「80000」發音相近，8代表越來越好和無限好運，滿滿的吉祥寓意。





五勝手屋本舗 五勝手屋瑞士捲

創業超過150年的「五勝手屋本舖」，這款瑞士捲號稱是品牌史上口感最輕盈的作品！一口咬下，蛋糕體鬆軟且濕潤，這種空氣感來自特製蛋糕糊和熟練職人的烘烤技術。內部還夾著能吃到紅豆顆粒、風味豐富的顆粒紅豆餡，輕盈蛋糕配上紮實紅豆餡，對比超完美。

▲蛋糕體鬆軟且濕潤，這種空氣感來自特製蛋糕糊和熟練職人的烘烤技術。



今年主題「Thank you Berry much」不只是文字遊戲，草莓和莓果的酸甜滋味讓傳統紅豆餡甜點有了全新風貌。這次41個品牌都圍繞這個主題發揮創意，從老舖到新銳都有，展現紅豆甜點的無限可能！喜歡嚐鮮的吃貨們準備衝一波囉！





紅豆餡博覽會活動資訊

活動期間：2026年1月28日～2月14日

會場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

地址：東京都中央区日本橋室町1-4-1