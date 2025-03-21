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沒想到LV也推出屬於各城市的專屬LOGO戳章

以日本為例，在北海道、名古屋、沖繩和羽田機場都有推出

而北海道是以LV的公仔娃娃為造型，以滑雪姿態呈現，非常可愛

如果下次旅行時，不妨為自己的LV皮件留下不同的烙印

更是可以到世界各國開始收集，是很不錯的紀念

【Louis Vuitton城市燙金戳章】

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只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

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北海道影片第一集

——————–我是分隔線————————

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Louis Vuitton城市LOGO燙金服務

或許你擁有LV的皮件或商品

但未必知道現在LV居然有發展世界各國城市的專屬LOGO戳章

無意間在影音平台看到有人展示護照夾上燙了許多國家的城市戳章

這時候收集慾又來了，想到自己也有LV的皮件

心想來日本北海道旅遊順便帶來燙金一下好了

詢問了專櫃，目前日本來說有北海道、名古屋、沖繩和羽田機場

有發展出自己的戳章，如果有去這些城市不妨問問看

日本LV免費燙金服務規定

目前問了兩間在札幌的LV櫃上

即便你拿LV的皮夾、護照夾來，是沒辦法幫你免費燙金的

而是要現場購買本店的皮件才能幫你燙金，燙金的時間大約20分鐘

北海道札幌LV燙金服務

北海道札幌目前有兩間LV，都是有提供燙金的服務

所以想要留下這特別的戳章，可以到專櫃去選購

Louis Vuitton大丸札幌店

營業時間：10:00~20:00

地址：北海道札幌市中央区北５条西４丁目７,1階

電話：+81120084211

Louis Vuitton丸井今井札幌店

營業時間：10:30~19:30

地址：北海道札幌市中央区南１条西２丁目１５ 丸井今井札幌本店 西館 1階

電話：+81120264131

北海道LV滑雪公仔城市戳章圖案

可惜自己有的護照夾沒辦法得到免費的戳章

不過剛好朋友有托買，所以只能幫朋友的現場購買現場燙金了

實際燙起來真的很可愛，會讓人忍不住燙滿很多國家城市的LOGO啊

這資訊分享給大家

日本百貨公司買精品退稅需手續費

題外話，也跟大家科普一下，如果你是在百貨公司內的專櫃購買精品的話

如果要退稅，百貨公司會收取1.55%的手續費喔

提供給大家參考

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Louis Vuitton大丸札幌店資訊

營業時間：10:00~20:00

地址：北海道札幌市中央区北５条西４丁目７,1階

電話：+81120084211

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