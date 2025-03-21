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日本【北海道札幌｜購物】LV城市logo燙金服務。燙印Louis Vuitton北海道專屬滑雪公仔city logo，開啟收集城市戳

2025-03-21 16:50:21 文字：Jason's Life
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Jason's Life

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沒想到LV也推出屬於各城市的專屬LOGO戳章

以日本為例，在北海道、名古屋、沖繩和羽田機場都有推出

而北海道是以LV的公仔娃娃為造型，以滑雪姿態呈現，非常可愛

如果下次旅行時，不妨為自己的LV皮件留下不同的烙印

更是可以到世界各國開始收集，是很不錯的紀念

【Louis Vuitton城市燙金戳章】

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    • Louis Vuitton城市LOGO燙金服務

    或許你擁有LV的皮件或商品

    但未必知道現在LV居然有發展世界各國城市的專屬LOGO戳章

    無意間在影音平台看到有人展示護照夾上燙了許多國家的城市戳章

    這時候收集慾又來了，想到自己也有LV的皮件

    心想來日本北海道旅遊順便帶來燙金一下好了

    詢問了專櫃，目前日本來說有北海道、名古屋、沖繩和羽田機場

    有發展出自己的戳章，如果有去這些城市不妨問問看

    日本【北海道札幌｜購物】LV城市logo燙金服務。燙印Louis Vuitton北海道專屬滑雪公仔city logo，開啟收集城市戳

    日本LV免費燙金服務規定

    目前問了兩間在札幌的LV櫃上

    即便你拿LV的皮夾、護照夾來，是沒辦法幫你免費燙金的

    而是要現場購買本店的皮件才能幫你燙金，燙金的時間大約20分鐘

    日本【北海道札幌｜購物】LV城市logo燙金服務。燙印Louis Vuitton北海道專屬滑雪公仔city logo，開啟收集城市戳

    北海道札幌LV燙金服務

    北海道札幌目前有兩間LV，都是有提供燙金的服務

    所以想要留下這特別的戳章，可以到專櫃去選購

    Louis Vuitton大丸札幌店

    營業時間：10:00~20:00

    地址：北海道札幌市中央区北５条西４丁目７,1階

    電話：+81120084211

    Louis Vuitton丸井今井札幌店

    營業時間：10:30~19:30

    地址：北海道札幌市中央区南１条西２丁目１５ 丸井今井札幌本店 西館 1階

    電話：+81120264131

    日本【北海道札幌｜購物】LV城市logo燙金服務。燙印Louis Vuitton北海道專屬滑雪公仔city logo，開啟收集城市戳

    北海道LV滑雪公仔城市戳章圖案

    可惜自己有的護照夾沒辦法得到免費的戳章

    不過剛好朋友有托買，所以只能幫朋友的現場購買現場燙金了

    實際燙起來真的很可愛，會讓人忍不住燙滿很多國家城市的LOGO啊

    這資訊分享給大家

    日本【北海道札幌｜購物】LV城市logo燙金服務。燙印Louis Vuitton北海道專屬滑雪公仔city logo，開啟收集城市戳

    日本百貨公司買精品退稅需手續費

    題外話，也跟大家科普一下，如果你是在百貨公司內的專櫃購買精品的話

    如果要退稅，百貨公司會收取1.55%的手續費

    提供給大家參考

    日本【北海道札幌｜購物】LV城市logo燙金服務。燙印Louis Vuitton北海道專屬滑雪公仔city logo，開啟收集城市戳

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    Louis Vuitton大丸札幌店資訊

    營業時間：10:00~20:00

    地址：北海道札幌市中央区北５条西４丁目７,1階

    電話：+81120084211

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