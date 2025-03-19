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北海道札幌景點推薦

外圍的英式花園古堡及伴手禮區是可以免費參觀的

光是花園就可以拍照拍不停，夏天有玫瑰冬天有燈飾

入館需購買門票可以了解巧克力的歷史及參觀白色戀人巧克力製造過程

還有很多互動體驗的設施，最後再買個白色戀人紀念品及伴手禮

【白色戀人公園】

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只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



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北海道影片第一集

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白色戀人公園介紹

白色戀人公園由北海道著名的甜點品牌 「石屋製菓」 經營

是一座以巧克力為主題的觀光景點。園區內充滿歐式風情

無論是夏季的綠意盎然，還是冬季的銀白雪景，都能帶給遊客夢幻的感受

這裡不僅是北海道經典伴手禮 「白色戀人」巧克力夾心餅乾的製造地

還融合了童話風格的歐式建築、巧克力工廠參觀、DIY 手作體驗和咖啡廳是甜點愛好者的天堂

白色戀人交通方式

地鐵公車：從札幌地鐵東西線「宮之澤站」 下車，步行約 7 分鐘 即可抵達。

自駕前往：園區內設有停車場，適合自駕旅遊

白色戀人公園停車資訊

停車場費用（一般）：1小時300日圓

停車費用（有購買門票的遊客）：3小時300日圓

超過3小時之後的停車費用將自動轉為一般的收費方式

停車優待券的適用範圍除了白色戀人園區內的停車場之外

times 公司與白色戀人共同營運的第一到第四停車場也包含在內

根據不同的停車場、最大收費金額上限有不同的規定

白色戀人免費參觀區

在商品部的主建築參觀和用餐及買東西都是不用另外門票的

室內也因為萬聖節有一些應景的裝飾

在日本對於重要節慶的布置真的厲害融入很多

玫瑰花園區

在仿歐洲建築前面有個英式花園，裡面種植了玫瑰花

在夏季時鮮花綻放，冬天則是會有璀璨的燈光秀

而秋天現場雖然沒有玫瑰花，但有貼心另外布置的愛心花圈

甚至現場園區的楓葉拍起來也很好看

正值萬聖節，有台南瓜馬車可以供遊客拍照

身後就是歐式建築，拍起來特別有異國風情

木偶嘉年華時鐘塔

園區內的機械鐘塔，每到整點都會有可愛的小人偶出來跳舞並演奏音樂

這個精心設計的表演吸引了許多遊客駐足觀賞，是園區內的一大亮點

整個園區的角落角色全都會動起來

例如這花園旁的狗屋居然會有狗跑出來唱歌

倫敦巴士咖啡館

由曾在英國穿梭的紅色倫敦巴士改造而成的可麗餅店

光是在車子外面就很好拍照，而且剛好是楓紅的季節

拍起來特別好看

CANTERBURY(坎特伯雷冰淇淋小屋)

營業時間：10:00-18:30

在花園旁邊有冰淇淋商店，即便這麼冷的天氣

遇到北海道牛奶冰淇淋還是受不了來一支吧

CHELSEA BAKE SHOP

開放時間：10:00-18:00

白色戀人一樓有個麵包坊，生意非常好

透明玻璃後方可以看到現場製作的泡芙

因為排隊排太長，所以就放棄這次的體驗了有點可惜

白色戀人觀光工廠

票價資訊

如果要進入觀光工廠的話，是需要額外購買門票

買門票還會贈送一塊白色戀人巧克力

巧克力小屋

開放時間：10:00~16:45

沿著動線會來到幾個精心布置的空間

通過光雕投影介紹巧克力的四大革命

巧克力幻想館工廠

開放時間：10:00-17:30

可以看到利用超可愛的機械公仔演繹整個生產線的流程及動線

非常可愛

另一邊則是真正的製造生產線

魔法的空間

開放時間：10:00-17:30

巧克力幻想館出口處的夢幻拍照景點

眼前的貓咪動畫，可是跟椅子的機關有連動喔

也就是要雙人同時坐在椅子上，過一會兒就會看到貓咪出現

一起並肩坐在一起的畫面喔

白色戀人公園餐廳

OXFORD Chocolate Lounge

營業時間：10:00-17:30(Last Order17:00)

從觀光工廠動線出來後就會看到餐廳了

餐廳有著對外的落地窗，視野還真不錯

賣的餐點有排餐或咖哩飯，如果逛到肚子餓了就可以吃點東西

Trial Covent Place

在餐廳區附近有一間提供新鮮出爐的「白色戀人」生巧克力夾心餅乾

而且大型的巧克力夾心可以合照留做紀念

新鮮的巧克力就是棒

白色戀人必買伴手禮

PICCADILLY

營業時間：10:00-19:00

如果要買各式各樣白色戀人巧克力的話，來這裡準沒錯

不但有販賣超多外面買不到的限量限定禮盒

另外還有極具有紀念意義的磁鐵可以買回家

甚至有文具商品都有

留戀寫真館(都鐸屋店)

開放時間：10:00~19:00

來這商店可以將自己的照片印在白色戀人餅乾鐵盒上

做一個專屬的旅行紀念品，如果要做的話

建議來園區以後，第一站就先來做鐵盒，再去逛園區

逛完後就可以拿，因為做一個可能要等1~4個小時不等(視當天排隊狀況)

重要通知（1.24更新）

關於受理的結束時間

若排隊人潮過多時，我們將會發放號碼牌。有可能在中午之前就發放完畢，結束受理。

關於等待及取貨時間

在登記受理之後，我們會照順序來製作您的商品，有可能要等1到4個小時左右。

所以，在您拿到成品之前，可能還要再等更長的時間

白色戀人公園評價

無論是家庭旅遊、情侶約會，還是單純喜歡甜點的人

白色戀人公園都是一個值得造訪的景點！

從參觀巧克力工廠、體驗DIY手作樂趣，到品嚐美味甜點

這裡絕對能讓你留下美好的回憶

如果你計劃前往札幌，別忘了把白色戀人公園加入你的行程吧！

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白色戀人公園資訊

營業時間：10:00~18:00

地址：北海道札幌市西区宮の沢２条２丁目１１−３６

電話：+81116661481

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交通資訊

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