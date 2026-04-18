teamLab大阪長居植物園夜間粉蝶花光雕登場，春夜限定夢幻藍海超震撼。

大阪長居植物園變得好有藝術氣息，當季最美的粉蝶花變身主角，搭配夜間光影造就一場浪漫的藝術饗宴。
當春天的腳步抵達大阪，長居植物園的夜晚不再只是靜謐的草木。teamLab 常設的夜間野外美術館「teamLab Botanical Garden Osaka」將迎來一年中最浪漫的時刻，以「粉蝶花」為主角，讓自然與數位藝術展開一場季節限定的對話。
隨呼吸共振的藍色星海
備受矚目的作品《生命是黑暗中浮現的閃爍光芒 - 粉蝶花》於4月10日正式登場。這項作品的核心在於「呼應」，當旅人在這片如星海般的粉蝶花旁停下腳步，花朵會感應到人的存在，迸發出更為強烈的光芒並奏響獨特的音律。這道光芒如同漣漪般擴散，將光影與聲響傳遞給鄰近的花朵，在黑夜中形成一場不斷延展、永無止盡的生命脈動。
跨越時空的藝術：從山茶園到風中之鳥
除了季節限定的櫻與藍，園內的經典作品依然動人：
《山茶園的共鳴小宇宙》
無數卵形體（Ovoid）在日落後自動甦醒，無論是風雨或是人手觸碰，它們都會呈現出如「液化」或「固化」般的神祕光澤，在山茶花樹林間閃爍。
《風中散逸的鳥之雕刻群》
這是一件捕捉能量的作品，將周圍鳥兒飛翔所產生的軌跡化作黑暗中的雕刻，呈現出生命動態的軌跡美學。
活動資訊
活動名稱：teamLab Botanical Garden Osaka《生命是黑暗中浮現的閃爍光芒 - 粉蝶花》
活動期間：即日起~5月18日
會場：大阪市立長居植物園
地址：大阪府大阪市東住吉区長居公園1-23
費用：大人 1,800日圓～2,400日圓
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