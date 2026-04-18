teamLab大阪長居植物園夜間粉蝶花光雕登場，春夜限定夢幻藍海超震撼。

大阪長居植物園變得好有藝術氣息，當季最美的粉蝶花變身主角，搭配夜間光影造就一場浪漫的藝術饗宴。

當春天的腳步抵達大阪，長居植物園的夜晚不再只是靜謐的草木。teamLab 常設的夜間野外美術館「teamLab Botanical Garden Osaka」將迎來一年中最浪漫的時刻，以「粉蝶花」為主角，讓自然與數位藝術展開一場季節限定的對話。

▲長居植物園的夜晚不再只是靜謐的草木，將迎來一年中最浪漫的時刻。





隨呼吸共振的藍色星海

備受矚目的作品《生命是黑暗中浮現的閃爍光芒 - 粉蝶花》於4月10日正式登場。這項作品的核心在於「呼應」，當旅人在這片如星海般的粉蝶花旁停下腳步，花朵會感應到人的存在，迸發出更為強烈的光芒並奏響獨特的音律。這道光芒如同漣漪般擴散，將光影與聲響傳遞給鄰近的花朵，在黑夜中形成一場不斷延展、永無止盡的生命脈動。

▲受矚目的作品《生命是黑暗中浮現的閃爍光芒 - 粉蝶花》將光影與聲響傳遞給鄰近的花朵，在黑夜中形成一場不斷延展、永無止盡的生命脈動。



白日則是一大片夢幻的粉藍花海，在陽光下閃耀著生氣勃勃的春意。不管白天或夜晚前來都能有截然不同的視覺享受。

▲白日則是一大片夢幻的粉藍花海，在陽光下閃耀著生氣勃勃的春意。





跨越時空的藝術：從山茶園到風中之鳥

除了季節限定的櫻與藍，園內的經典作品依然動人：

《山茶園的共鳴小宇宙》

無數卵形體（Ovoid）在日落後自動甦醒，無論是風雨或是人手觸碰，它們都會呈現出如「液化」或「固化」般的神祕光澤，在山茶花樹林間閃爍。

▲無數卵形體在日落後自動甦醒，無論是風雨或是人手觸碰，它們都會呈現出如「液化」或「固化」般的神祕光澤。





《風中散逸的鳥之雕刻群》

這是一件捕捉能量的作品，將周圍鳥兒飛翔所產生的軌跡化作黑暗中的雕刻，呈現出生命動態的軌跡美學。

▲將周圍鳥兒飛翔所產生的軌跡化作黑暗中的雕刻，呈現出生命動態的軌跡美學。



在這裡，沒有生硬的展間邊界。植物園裡的草木、池塘與生態系統就是作品的一部分，隨著四季的更迭而生長、變化。這場展覽邀請旅人重新進入自然，在被迫快轉的城市節奏中按下暫停鍵，感受那份與環境共跳動的真實生命力。在 2026 年的春夜，不妨走進這座融合傳統韻味與未來感官的植物園，親身感受那份隨風搖曳、稍縱即逝的美麗。

活動名稱：teamLab Botanical Garden Osaka《生命是黑暗中浮現的閃爍光芒 - 粉蝶花》





活動資訊 活動名稱：teamLab Botanical Garden Osaka《生命是黑暗中浮現的閃爍光芒 - 粉蝶花》

活動期間：即日起~5月18日

會場：大阪市立長居植物園

地址：大阪府大阪市東住吉区長居公園1-23

費用：大人 1,800日圓～2,400日圓





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